Pronostici Houston Open 2022 per il PGA Tour e dopo una settimana di pausa torna anche il DP World Tour in Sud Africa per il Nedbank Golf Challenge. Abbiamo analizzato field, tracciati e statistiche più importanti, selezionando le migliori FREE PICK per i pronostici sul Golf.

Pronostici Golf, i nostri risultati

La settimana scorsa Russell Henley vincente al PGA non era tra le nostre selezioni, anche se nel complesso siamo riusciti a fare +1.57 unità di profitto grazie ai piazzamenti in top-20, e grazie anche alla quota che vi avevamo segnalato come migliore tra tutte quelle date anche qui nell’articolo pubblico (vi ricordo che i contenuti completi e tutte le giocate sono in esclusiva nel canale Telegram VIP di BETTING MANIAC): Jason Day miglior australiano.

Pronostici Houston Open 2022: Field, tracciato e statistiche

Dopo il World Wide Technology Championship at Mayakoba il PGA Tour va in Texas col Cadence Bank Houston Open. Field in cui comanda Scottie Scheffler che è apparso in forma con un grande ultimo giro la settimana scorsa, ma ci sono anche Sam Burns, Tony Finau, Hideki Matsuyama e Sepp Straka tra i nomi principali, oltre al nostro Francesco Molinari che però è molto indietro in lavagna con quota in tripla cifra @111.00.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Memorial Park: 2021: Jason Kokrak (-10); 2020: Carlos Ortiz (-13); Hosted at Golf Club of Houston: 2019: Lanto Griffin (-14); 2018: Ian Poulter (-19); 2017: Russell Henley (-20); 2016: Jim Herman (-15); 2015: J.B. Holmes (-16); 2014: Matt Jones (-15); 2013: D.A. Points (-16); 2012: Hunter Mahan (-16); 2011: Phil Mickelson (-20); 2010: Anthony Kim (-12).

Come lo scorso anno anche per questa edizione si torna sul tracciato del Memorial Park Golf Course disegnato nel 1935 da John Bredemus e rinnovato nel 2019 da Tom Doak. Si tratta di un lungo par-70 da 7,412 yards con Fairways in 419 Bermudagrass, Rough in 419 Bermudagrass e Greens in MiniVerde Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Approach, Off the Tee, Around the Green, Par-5 Scoring, Putting.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Houston Open 2022: le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Come favorito anche questa settimana non ho scelto Scheffler che ha una quota bassa, ma ho preferito Sam Burns @13.00 che ha vinto 4 tornei PGA su 37 presenze. Dopo un avvio lento è andato a crescere anche alla CJ Cup chiusa al 7° posto. Questo tracciato potrebbe far risaltare le sue qualità, specialmente il putting su Bermudagrass. Burns ha anche degli ottimi precedenti nei tornei giocati in queste zone in Texas.

Oggi vi segnalo anche un Testa a Testa che trovate su SNAI: TaT 72 Buche Andrew Putnam v Joel Dahmen: DAHMEN @1.90. Mi aspetto un bel torneo da Joel Dahmen e quello con Putnam mi sembra l’accoppiamento più alla portata. Anche Dahmen potrebbe esaltarsi su questa tipologia di tracciato, infatti nel suo palmares troviamo tanti ottimi risultati su tracciati molto simili a questo di Memorial Park dove lo scorso anno ha chiuso al 5° posto, con un weekend da 135 colpi in 2 giorni (solo il futuro campione Jason Kokrak fece meglio di Joel tra sabato e domenica). Dahmen è tornato nella top-100 del ranking mondiale grazie alle ultime prestazioni di qualità. Da Sanderson Farms ha giocato 4 tornei superando sempre il taglio, con 3 top-20 e la ciliegina sulla torta col T3 al Mayakoba. Potrebbe anche vincere (un successo che gli manca dal 2021 al Corales Championship) e sicuramente fare meglio di Putnam.

DP World Tour: Nedbank Golf Challenge 2022

Dopo una settimana di pausa torna anche il DP World Tour col Nedbank Golf Challenge 2022 che non si gioca per via del COVID dal 2019, anno in cui a vincere fu Tommy Fleetwood che torna per difendere il titolo, e secondo le lavagne dei bookmakers è proprio lui il favorito per bissare il trionfo, anche se l’inglese dovrà fare attenzione a: Jordan Smith, Ryan Fox, Robert Macintyre e Thomas Detry. Solo due italiani in gioco: Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari.

Vincitori ultime edizioni. 2019: Tommy Fleetwood, 14/1; 2018: Lee Westwood, 40/1; 2017: Branden Grace, 16/1; 2016: Alex Noren, 20/1; 2015: Marc Leishman, 66/1; 2014: Danny Willett, 25/1; 2013: Thomas Bjorn, 30/1.

Il tracciato del Gary Player Country Club a Sun City è lungo 7,834 yard ed ha i classici fairways lunghi sudafricani. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Per questo torneo ho fatto alcune selezioni in esclusiva nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi segnalo un possibile vincitore: Thriston Lawrence @56.00 che vi consiglio di giocare su EUROBET che ha una quota 20 punti superiore a quella di BET365 per esempio. Lawrance ha vinto 2 volte nell’ultimo anno ed è salito al 89° posto del ranking mondiale. In questa stagione Lawrance è stato ottimo nelle statistiche di Tee to Green ed Approach, e il sudafricano potrà fare bene sul tracciato del torneo di casa dove lo scorso anno ha chiuso 19°. In verità iniziava la domenica al 9° posto ma l’ultimo round lo ha visto crollare. Il valore di quota per questa edizione c’è tutto.