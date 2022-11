Pronostici RSM Classic 2022 del PGA Tour anche se il torneo più importante della settimana è quello del DP World Tour col gran finale di stagione da Dubai, il DP World Championship 2022. Ecco le analisi con consigli e pronostici sul Golf.

Pronostici RSM Classic 2022: Field, tracciato e statistiche

Il PGA Tour si muove dalla costa atlantica in Georgia per l’RSM Classic 2022. Lavagne in origine comandate da Tony Finau, ma la notizia della sua assenza rilancia Brian Harman come favorito in un field non di altissimo livello con i nomi più importanti rappresentati da: Jason Day, Seamus Power, Taylor Montgomery, Tom Hoge e Keith Mitchell. Più staccati anche Justin Rose e Webb Simpson.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Talor Gooch (-22); 2020: Robert Streb (-19), 2019: Tyler Duncan (-19); 2018: Charles Howell III (-19); 2017: Austin Cook (-21); 2016: Mackenzie Hughes (-17); 2015: Kevin Kisner (-22); 2014: Robert Streb (-14); 2013: Chris Kirk (-14); 2012: Tommy Gainey (-16); 2011: Ben Crane (-16); 2010: Heath Slocum (-14).

Si gioca su 2 diversi tracciati. Il The Plantation Course è un par-72 da 7,060 yards con Fairways in Platinum Paspalum; Rough in TifTuf Bermudagrass, e Greens: in TifEagle Bermudagrass. Il Seaside Course di St Simon’s Island è un Par: 70 da 7,005 yards con Fairways in Tifway Bermudagrass/Platinum Paspalum; Rough in Tifway Bermudagrass e Greens in TifEagle Bermudagrass. Nel complesso qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Putting (Bermudagrass), Birdie or Better, Par-4 Scoring.

Pronostici RSM Classic 2022: le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Come “favorito” prendo Tom Hoge @31.00 che senza Finau in gioco diventa il migliore in assoluto del field nella media delle statistiche più importante. La quota oltre 30 volte la posta fa il resto per questa giocata di valore. In questo field Hoge sembra superiore, parliamo di un giocatore che ha fatto T10 alla finalissima PGA della passata stagione a East Lake e ha aperto il 2022-23 con 4 top-15 consecutive. Aggiungo che lo scorso anno ha giocato molto bene qui chiudendo al 4° posto finale.

La quota che preferisco per questo torneo la trovate su SNAI ed è Jason Day: MIGLIOR AUSTRALIANO @1.75. Day continua la sua opera di recupero e dopo non aver superato il taglio a Silverado ha messo in fila: T8, T11, T21 e T16. Nel 2020 ha giocato benissimo su questo tracciato dove ha chiuso con un T12. Day è il 4° migliore del field nella media delle statistiche dove i suoi rivali connazionali sono lontanissimi (Cameron Percy, Aaron Baddeley e Harrison Endycott).

DP World Tour: DP World Championship 2022

Dopo 11 mesi di battaglie iniziate con lo Joburg Open dello scorso novembre, il DP World Tour arriva a Dubai per la finalissima stagionale, il DP World Championship 2022 che richiama i migliori giocatori del circuito ex European Tour. Field di qualità con Rory McIlory che si presenta in cima alla classifica e come giocatore da battere. In 2° posizione Ryan Fox fresco del runner up della scorsa settimana, poi abbiamo Matt Fitzpatrick al 3° posto. Sono più indietro nella classifica generale, ma sono tra i favoriti per la vittoria del torneo anche Jon Rahm, Viktor Hovland e Shane Lowry. Guido Migliozzi unico rappresentante azzurro al gran finale.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Collin Morikawa, 15/2; 2020: Matthew Fitzpatrick, 16/1; 2019: Jon Rahm, 7/1; 2018: Danny Willett, 80/1; 2017: Jon Rahm, 12/1; 2016: Matthew Fitzpatrick, 66/1; 2015: Rory McIlroy, 5/1; 2014: Henrik Stenson, 17/2; 2013: Henrik Stenson, 11/1; 2012: Rory McIlroy, 6/1; 2011: Alvaro Quiros, 40/1; 2010: Robert Karlsson, 50/1.

Si gioca sul tracciato del Earth Course al Jumeirah Golf Estates di Dubai, un lungo par-72 da 7,675 yard disegnato nel 2009 da Greg Norman con Fairways in Bermuda; Rough in Bermuda/Rye e Greens in TifEagle Bermuda. Qui le statistiche più importanti per vincere sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Free Pick DP World Championship 2022

Per questo torneo ho fatto alcune selezioni in esclusiva nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi segnalo una quota di valore su Viktor Hovland @11.00. Il norvegese iniziava l’anno come uno dei giocatori in rampa di lancio, ma non vince proprio dallo scorso gennaio. Tornare al successo nella finalissima del DP World Tour sarebbe la ciliegina sulla torta. Ha comunque sfiorato la vittoria a Wentworth lo scorso settembre e ha chiuso 5° al ZOZO Championship e anche 10° all’ultimo torneo PGA giocato a Mayakoba.

A 25 anni Hovland è 11° nel ranking mondiale (era arrivato fino al 3° posto), conta già 3 vittorie al PGA e anche 2 al DP nell’ultimo anno e mezzo, in Germania e al Dubai Desert Classic, quindi ha già giocato bene e vinto in queste condizioni climatiche. In queste zone conta anche un 4° posto ad Abu Dhabi, un 6° al Saudi International e un 3° posto qui a Jumeirah. Il norvegese ha uno dei migliori put su Bermuda greens e si presenta tra i migliori nelle statistiche di Off the Tee e Tee to Green molto importanti qui. Hovland ha tutte le carte in regola per vincere questa finale.