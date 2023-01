Pronostici Golf: Farmers Insurance Open 2023 per il PGA Tour e c’è anche il Dubai Desert Classic 2023 del DP World Tour da analizzare, dopo il tripudio della settimana scorsa in cui abbiamo preso entrambi i vincenti (e non solo), con una quota enorme su Perez @56.

Risultati Golf

Meglio di così non poteva proprio andare la settimana scorsa visto che abbiamo preso sia il favorito al PGA Tour, Jon Rahm @7.50 di quota, sia l’underdog al DP World Tour, Victor Perez @56.00, il tutto condito da altre belle casse come Hadwin miglior canadese @2.40, la top-20 di Jason Day @3.40 e anche il testa a testa sulle 18 buche con Montgomery. Chi non ci riesce proprio di prendere è Cameron Davis che sbagliamo anche questa volta nel testa a testa con Aaron Wise. Una maledizione ultimamente con l’australiano che tante gioie ci aveva dato lo scorso anno.

Pronostici Farmers Insurance Open 2023: Field, tracciato e statistiche

Dopo la vittoria della settimana scorsa al The American Express, Jon Rahm si ripresenta in California per il Farmers Insurance Open 2023 dove oltre a lui c’è un Field d’eccellenza per questo consueto appuntamento del PGA Tour. Sono infatti presenti: Xander Schauffele, Will Zalatoris, Justin Thomas, Collin Morikawa, Tony Finau, Max Homa, Sungjae Im, Hideki Matsuyama e il campione in carica Luke List.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Luke List (-15); 2021: Patrick Reed (-14); 2020: Marc Leishman (-15); 2019: Justin Rose (-21); 2018: Jason Day (-9); 2017: Jon Rahm (-13); 2016: Brandt Snedeker (-6); 2015: Jason Day (-9); 2014: Scott Stallings (-9); 2013: Tiger Woods (-15); 2012: Brandt Snedeker (-16); 2011: Bubba Watson (-16); 2010: Ben Crane (-13).

Il mitico South Course di Torrey Pines (San Diego) è un lungo par-72 da 7,765 yards con Fairways in Bermudagrass ricoperta da Ryegrass; Rough in Kikuyugrass con Ryegrass e Greens in Poa Annua. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Approach, Driving Distance, Putting (Poa), Par 4, Par 5.

Pronostici Farmers Insurance Open 2023: le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Vi segnalo la quota di valore di Will Zalatoris @19.00 che è il 5° migliore nella media delle statistiche più importanti che vi ho riportato poco sopra. Lo scorso anno è stato leader a Torrey Pines per 54 buche in cui ha espresso un grande golf, prima della rimonta di List che lo ha battuto ai playoffs. Zalatoris aveva chiuso con un T7 anche l’anno prima in questo torneo dove si trova sempre alla grande (in queste 8 giornate ha chiuso sempre sotto al par)

DP World Tour: Dubai Desert Classic 2023

Il grande colpo lo abbiamo fatto la settimana scorsa ad Abu Dhabi, ma rimaniamo in queste zone col DP World Tour che ha in programma il Dubai Desert Classic 2023 che richiama sempre un Field di primordine, ad iniziare ovviamente da Rory McIlroy che è il grande favorito e che ha vinto questo torneo nel 2015, ma non mancano neanche Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood e Shane Lowry. Assente il campione in carica, Hovland. Tre italiani in corsa: i fratelli Molinari (di cui avremo modo di parlare) e Guido Migliozzi.

Vincitori ultime edizioni. Viktor Hovland, 10/1; 2021: Paul Casey, 25/1; 2020: Lucas Herbert, 200/1; 2019: Bryson DeChambeau, 10/1; 2018: Hao-tong Li, 110/1; 2017: Sergio Garcia, 20/1; 2016: Danny Willett, 40/1; 2015: Rory McIlroy 7/2; 2014: Stephen Gallacher, 45/1; 2013: Stephen Gallacher, 70/1; 2012: Rafael Cabrera-Bello, 125/1; 2011: Alvaro Quiros, 16/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 66/1.

Il tracciato del Emirates GC è stato disegnato nel 1988. Tipico tracciato desertico (con tutto quello che comporta); un par-72 da 7,428 yards con Fairways in Bermuda/Rye; Rough in Bermuda/Rye e Greens in Bermuda (TifEagle). Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green; Putting.

Ho scelto un paio di FREE PICK tra le giocate proposte nel VIP, ed il momento per puntare su Francesco Molinari @31.00 è arrivato. McIlroy è il grande favorito, ma ha una quota troppo bassa, specialmente contando che non ha mai vinto al primo torneo dell’anno e nel mese di gennaio (MC/MC/52/11/5/3/2/2/MC/2/2/3/2/3/4/3/3/12). Chicco invece ha dimostrato di essere in forma, e focalizzato per la chiamata alla Ryder Cup di casa. Lo scorso anno qui è stato co-leader nelle prime 54 buche e ha chiuso al 5° posto. Ottime statistiche di Off the Tee, Tee to Green, Driving accuracy e GIR.

Attenzione anche al fratello, Edoardo Molinari, che si gioca @126.00 per la vittoria, anche se qui sarebbe più appropriato un piazzamento in top-20 che comunque si gioca alto sopra @6 volte la posta se lo trovate (com). T17 la settimana scorsa per Edoardo (dopo una prima giornata al 5° posto con un 87.5% di GIR). Nella seconda parte della scorsa stagione ha tenuto ottimi numeri di Driving Accuracy e GIR, con un autunno caldo che lo ha visto 4° allo Spanish Open e 9° al SA Open, a dimostrazione che anche l’altro Molinari sa essere competitivo a questi livelli.