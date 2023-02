Pronostici Golf AT&T Pebble Beach 2023 in programma per il PGA Tour mentre il DP World Tour rimane in medio oriente col Ras Al Khaimah Championship 2023. Vediamo le analisi e i consigli delle scommesse, una settimana dopo un altro colpo vincente.

Non ci fermiamo più, inizio stagionale davvero ottimo visto che dopo la doppia di Rahm @7.50 e Perez @56 di due settimane fa, anche la scorsa settimana abbiamo battuto cassa con Max Homa @23.00 che ha vinto a Torrey Pines, oltre ad altre belle casse. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI DELLE SCOMMESSE SUL GOLF.

Pronostici Golf AT&T Pebble Beach 2023: Field, tracciato e statistiche

Dopo la vittoria di Max Homa a Torrey Pines, il PGA Tour continua con l’AT&T Pebble Beach ProAM sulla costa californiana di Carmel Bay. Si tratta di un tradizione torneo con Field da 156 giocatori professionisti e 156 amatori. Sono tanti i nomi noti in gioco: Jordan Spieth, Tom Hoge (campione in carica), Maverick McNealy, Matt Kuchar, Jimmy Walker, Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland, Seamus Power, Kurt Kitayama, Justin Rose, Webb Simpson e Gary Woodland.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Tom Hoge (-19); 2021: Daniel Berger (-18); 2020: Nick Taylor (-19); 2019: Phil Mickelson (-19); 2018: Ted Potter Jnr (-17); 2017: Jordan Spieth (-19); 2016: Vaughn Taylor (-17); 2015: Brandt Snedeker (-22); 2014: Jimmy Walker (-11); 2013: Brandt Snedeker (-19); 2012: Phil Mickelson (-17); 2011: D.A. Points (-15); 2010: Dustin Johnson (-16).

Questo torneo iconico si gioca su tre diversi tracciati a La Jolla. Il Pebble Beach Golf Links è un par-72 molto corto da 6,972 yards con Fairways in Ryegrass con Poa Annua; Rough in Perennial Ryegrass con Poa Annua e Greens in Poa Annua.

Lo Spyglass Hill GC è un par-72 leggermente più lungo del primo (7,041 yards), ma con le stesse caratteristiche di superfici di erba su fairways, rough e greens. La differenza maggiore è proprio nei greens che qui sono mediamente molto più ampi rispetto al primo tracciato.

Infine il Monterey Peninsula CC, par-71 da 6,957 yards che varia un pò con Fairways in Bentgrass con Fescue; Rough in Perennial Ryegrass e Greens che si confermano in Poa Annua, e che sono ancora più grandi. Facendo una media, qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Approach, Putting (Poa and Fast), Birdies or Better, Course History.

Pronostici Golf AT&T Pebble Beach 2023: le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Vi segnalo senza dubbio l’ottima quota per la vittoria di Seamus Power @23.00 che è il 3° migliore dell’intero Field nella media delle statistiche più importanti che vi ho citato prima (va particolarmente bene in Approach oltre a Tee to Green, Greens in Regulation e Ball Striking che qui male non fanno). 3 mesi fa ha vinto alle Bermuda e ha aggiunto altri ottimi risultati in giro per il mondo (T3, T5, T25 e T20). Lo scorso anno a metà torneo qui era al vertice, e ha chiuso un pò in calo, ma comunque con un ottimo 9° posto finale. 8 delle 15 top10 in carriera al PGA, Power le ha portate a casa giocando su tracciati costieri come questo. Power è motivato anche per rientrare nel team della Ryder Cup

DP World Tour: Ras Al Khaimah Championship 2023

La settimana scorsa negli Emirati l’ha spuntata Rory McIlroy con una bella rimonta, rimarcando ancora una volta la propria superiorità. Questa volta il DP World Tour rimane in zona col Ras Al Khaimah Championship 2023, per il cosiddetto Middle East di inizio stagione. Ci sono tutti i big del circuito, ad iniziare da Victor Perez, Adrian Meronk e Rasmus Hojgaard, seguiti dal campione in carica Ryan Fox e da Nicolai Hojgaard che aveva vinto l’anno prima.

Vincitori ultime edizioni. 2022, Ryan Fox (-22), 60/1; Nicolai Hojgaard (-24), 35/1.

L’Al Hamra Golf Club è un tracciato par-72 da 7,400 yards. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Come free pick ho scelto un Testa a Testa con quota di valore su Eurobet, e si tratta di TaT 72 Buche Adri Arnaus-Guido Migliozzi: ARNAUS @1.80. Mi spiace andare contro l’italiano, ma quando si tratta di scommesse non si guarda in faccia a nessuno, e @1.80 questa quota è più alta rispetto alle medie di mercato (per esempio su Bet365 lo stesso accoppiamento vede Arnaus @1.66). Lo spagnolo è superiore a Migliozzi secondo me, specialmente in un torneo del genere. La settimana scorsa è stato per lunghi tratti nelle prime posizioni, e potrà replicare con una bella prova anche qui.