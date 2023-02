Pronostici Golf Waste Management Phoenix Open 2023 per il PGA Tour mentre il DP World Tour continua la sua serie di tornei del sud est asiatico, torna il Singapore Classic 2023. Vediamo i migliori pronostici sul golf.

Pronostici Golf Waste Management Phoenix Open 2023: Field, tracciato e statistiche

Dopo Pebble Beach il PGA Tour torna in pista con la stagione che sta già entrando nel vivo, e lo vediamo dall’interessante Field presente in Arizona, al Waste Management Phoenix Open 2023. Si preannuncia un testa a testa Rory McIlory – Jon Rahm, ma sono presenti anche gli altri big del ranking mondiale come Scottie Scheffler (campione in carica), Xander Schauffele, Justin Thomas, e anche Tony Finau può dire la sua.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Scottie Scheffler (-16); 2021: Brooks Koepka (-19); 2020: Webb Simpson (-17); 2019: Rickie Fowler (-17); 2018: Gary Woodland (-18); 2017: Hideki Matsuyama (-17); 2016: Hideki Matsuyama (-14); 2015: Brooks Koepka (-15); 2014: Kevin Stadler (-16); 2013: Phil Mickelson (-23); 2012: Kyle Stanley (-15); 2011: Mark Wilson (-18); 2010: Hunter Mahan (-16).

Lo Stadium Course, TPC Scottsdale è un classico tracciato desertico. Un par-71 abbastanza lungo (7,261 yards) con Fairways e Rough entrambi in Bermudagrass con Perennial Rye e Greens in TifEagle Bermudagrass copera da Poa Trivialis Ryegrass. Qui le statistiche più importanti per provare a primeggiare sono quelle di: Approach, Off the Tee, Putting, Greens in Regulation.

Pronostici Golf Waste Management Phoenix Open 2023: le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Inizio da Collin Morikawa @21.00 possibile vincitore. Parliamo di un big che è un po calato ultimamente fino al #7 del ranking mondiale. Nel 2022 non ha di fatto messo a segno colpi vincenti, ma allora perché giocarlo? Appunto per la sua motivazione, i passi avanti fatti ultimamente dove è stato competitivo e in corsa per la vittoria al Sentry e al Farmers, e il ricordo del suo primo torneo vinto al PGA nel 2019, su un tracciato nel deserto e in altura che ricorda molto questo (Barracuda Championship giocato a Reno nel deserto del Nevada). Ha chiuso con un onorevole 21° posto nel suo debutto qui nel 2020 e un altro fattore che mi spinge a giocarlo sono le ottime statistiche che tenne in quel precedente, ma anche in generale visto che si presenta come 5° migliore dell’intero Field nella media delle statistiche più importanti che vi ho segnalato prima. Aggiungiamoci anche la quota di valore a più di 20 volte la posta.

Come seconda FREE PICK vi segnalo la giocata a stake maggiore di tutto il weekend, ed è anche questa volta un Testa a Testa (come la settimana scorsa con Arnaus contro Migliozzi), ovvero il TaT 72 Buche Hideki Matsuyama v Jordan Spieth: MATSUYAMA @1.90. Spieth aveva dato segnali di ripresa nei mesi scorsi, ma continua a non convincermi e preferisco decisamente Matsuyama che oltre ad arrivare da un convincente T9 al Farmers della settimana scorsa, qui è una certezza. A Phoenix il giapponese ha vinto 2 volte e ha collezionato altre 5 top-10.

DP World Tour: scommesse Singapore Classic 2023

La settimana scorsa vittoria “imparabile” come si direbbe nel calcio, di Daniel Gavins al Ras al Khaimah, questa settimana il DP World Tour rimane nel sud est asiatico col Singapore Classic 2023, un paese da cui il tour europeo mancava da tempo, da quando Felipe Aguilar vinse il The Championship.

Anche in quell’occasione si giocò al Laguna National, diviso in Masters Course e Classic Course (par-72 da 7,420 yards). Superficie dei fairways in Paspalum mentre i greens sono in Bermuda. Il Field ha nei soliti nomi noti del DP i favoriti: Ryan Fox e Robert MacIntyre seguiti a stretto giro da Jordan Smith ed Adri Arnaus.

Ho selezionato come FREE PICK la possibile vittoria di Adrian Otaegui @29.00. Anche qui prendiamo una quota per valore, su un giocatore che lo scorso ottobre trionfava in casa al Valderrama per il suo 4° titolo al DP e da allora non ha mai sbagliato un taglio, vincendo poi a Leopard Creek in dicembre e chiudendo 2° a Ockie Strydom. Lo spagnolo corre per la top-50 del ranking mondiale che significa tante cose, ad iniziare da un posto sicuro al Masters di Augusta. Il suo meglio lo da su greens in Bermuda, come quelli che affronterà questa settimana, e si presenta con ottime statistiche in Around the Green e Scrambling che su un tracciato del genere dovrebbero fargli migliorare il doppio T28 portato a casa nelle ultime settimane ad Abu Dhabi e Dubai.