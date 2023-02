Pronostici Golf The Honda Classic 2023 per il PGA Tour che apre il suo Florida Swing, mentre il DP World Tour rimane in zona asiatica con l’Hero Indian Open 2023. La settimana scorsa non siamo andati benissimo, cerchiamo di riprenderci subito questa settimana con i pronostici sul golf.

Pronostici Golf The Honda Classic 2023: Field, Tracciato e Statistiche

La scorsa settimana Jon Rahm ha vinto il Genesis Invitational al Riviera dove si è rivisto in campo anche Tiger Woods (noi avevamo puntato su Max Homa che ha chiuso 2°, due colpi dietro lo spagnolo imprendibile purtroppo). Questa settimana il PGA Tour inizia la serie di 4 tornei nel Sunshine State, il cosiddetto Florida Swing, con il The Honda Classic 2023. Il favorito questa settimana è Sungjae Im che ha già vinto questo torneo nel 2020 (il campione in carica è l’austriaco Sepp Straka) in un Field che conta anche Shane Lowry, Matt Kuchar, Billy Horschel, Alex Noren, Denny McCarthy.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Sepp Straka (-10); 2021: Matt Jones (-12); 2020: Sungjae Im (-6); 2019: Keith Mitchell (-9); 2018: Justin Thomas (-8); 2017: Rickie Fowler (-12); 2016: Adam Scott (-9); 2015: Padraig Harrington (-6); 2014: Russell Henley (-8); 2013: Michael Thompson (-9); 2012: Rory McIlroy (-12); 2011: Rory Sabbatini (-9); 2010: Camilo Villegas (-13).

Il Champions Course del PGA National è un tracciato molto duro, in classico stile Florida, distante 7 miglia dalla costa oceanica dell’Atlantico. Questo tracciato è stato disegnato da Tom e George Fazio nel 1981, e aggiustato in 3 differenti occasioni 2002, 2014 e 2018) dal mitico Jack Nicklaus. Si tratta di un Par: 70 da 7,125 yards con Fairways in Celebration Bermudagrass; Rough in TifSport Bermudagrass e Greens in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Approach, Strokes Gained: Par 4, Ball Striking.

Pronostici Golf The Honda Classic 2023: le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Sungjae Im @10.00 è il grande favorito di questa settimana, siamo d’accordo e a 10 volte la posta lo proviamo, forti anche delle sue statistiche. Nella media di queste statistiche è il 2° migliore del Field (e dopo vedremo il primo a sorpresa), ha voglia e qualità per vincere in un torneo in cui ha già trionfato nel 2020, replicando con un T8 anche l’anno dopo.

Secondo i nostri studi il miglior giocatore dell’intero field nelle statistiche che contano maggiormente è Ben Griffin @70.00 che a questa quota enorme proviamo con un cippino. A Pebble Beach non ha superato il taglio, cosa che aveva fatto nei 9 precedenti tornei giocati, riportando a casa anche 5 top-30. Molto difficile, ma un caffè puntatelo.

DP World Tour: scommesse Hero Indian Open 2023

La scorsa settimana in Thailandia ha vinto Thorbjorn Olesen, con il “nostro” Antoine Rozner che ha giocato bene, ma non è riuscito a fare meglio del 5° posto finale. Il DP World Tour rimane in Asia anche questa settimana con l’Hero Indian Open 2023. Nel Field ritroviamo Thorbjorn Olesen ma anche Nicolai Hojgaard che è l’altro grande favorito, per una coppia di danesi al comando, che staccano lo scozzese Robert MacIntyre.

Buona rappresentanza azzurra con 4 italiani, e secondo le quote Edoardo Molinari può giocarsi anche il torneo. Attenzione pure a Guido Migliozzi e a Renato Paratore mentre Francesco Laporta sembra più staccato rispetto agli altri.

Vincitori ultime edizioni. 2019: PGTI: 2022: Varun Parikh (-11). DP World Tour: Stephen Gallacher (-9, 150/1); 2018: Matt Wallace (-11, 66/1); SSP Chawrasia (-10, 80/1).

Il Gary Player course al DLF Golf and Country Club è tracciato par: 72 da 7,380 yards con Fairways in Celebration Bermuda; Rough in Celebration Bermuda e Greens in Bermuda Mini Verde. Qui le statistiche più importanti sono quelle che riguardano i green, l’aspetto più difficile, quindi attenzione a: Putting, Green in Regulation, Tee to Green e in seconda battuta Driving Distance, Driving Accuracy e Scrambling.

Come FREE PICK per questo torneo ho scelto Yannik Paul @23.00 (quota Eurobet) che ho visto molto bene la settimana scorsa dove si è giocato il torneo chiudendo al 2° posto. Il tedesco ha la qualità per vincere al DP, lo ha fatto anche lo scorso ottobre al Mallorca Golf Open. La settimana scorsa ha chiuso come runner up ed è stato tra i migliori nelle statistiche di Driving Distance, Driving Accuracy, GIR, Scrambling e Putting che come abbiamo visto sono tutte importanti qui.