Pronostici Golf The PLAYERS Championship 2023 per il PGA Tour, ma torna anche il DP World Tour che questa settimana ha in programma il Magical Kenya Open 2023. Vediamo quote, statistiche, analisi e i nostri consigli sulle scommesse golf.

Pronostici Golf The PLAYERS Championship 2023: Field, Tracciato, Statistiche

La settimana scorsa alle ultime buche avevamo 3 dei 5 top favoriti, ma alla fine l’ha spuntata a sorpresa Kurt Kitayama che era quotato @200 all’Arnold Palmer. Questa settimana al PGA Tour si gioca un torneo di alto livello, il più importante finora nel 2023, il The Players Championship che ovviamente vede un parterre con i migliori giocatori al mondo con un Field che vede Jon Rahm, Rory McIlory, Scottie Scheffler, Justin Thomas e Patrick Cantlay a comandare anche le lavagne delle quote per la vittoria finale. Presente anche il nostro Francesco Molinari che potrà fare bene. Valutate un cippino su Chicco che si gioca @111.00 volte la posta, prendetela come BONUS PICK.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Cameron Smith (-13); 2021: Justin Thomas (-14); 2019: Rory McIlroy (-16); 2018: Webb Simpson (-18); 2017: Si Woo Kim (-10); 2016: Jason Day (-15); 2015: Rickie Fowler (-12); 2014: Martin Kaymer (-15); 2013: Tiger Woods (-13); 2012: Matt Kuchar (-13); 2011: K.J. Choi (-13); 2010: Tim Clark (-16).

Si gioca sul tracciato del The Stadium Course al TPC Sawgrass, un tracciato tra i più iconici al mondo, disegnato da Pete Dye. Si tratta di un tracciato così equilibrato che non c’è una vera e propria tipologia di giocatore favorito qui. Fairways e Rough in Celebration Bermudagrass coperta da Champion Fine Ryegrass; Greens in TifEagle Bermuda. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Approach, Ball Striking, Strokes Gained: Par 5.

Pronostici Golf The PLAYERS Championship 2023: le nostre scommesse sul PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Nel gruppo dei favoriti la mia scelta è ricaduta su Rory McIlroy @11.00 che avevo appoggiato anche la settimana scorsa. Ovviamente lo prendo anche al TPC Sawgrass dove ha vinto nel 2019 e dove si presenta tra i migliori nella media delle statistiche più importanti, dove spicca in particolare in Tee-to-Green ed Approach. Rory è motivato anche dalla corsa a stretto contatto con Scheffler e Rahm per il numero 1 del ranking mondiale e di recente ha incassato 4 top-25 con la vittoria a Dubai e un 2° posto a Bay Hill.

Come seconda giocata andiamo con Tom Kim: MIGLIOR COREANO @3.50. Tra truppa dei sudcoreani è come sempre nutrita ed agguerrita. L’avversario principale (e favorito in quota @2.85) è Sungjae Im seguito da Tom Kim che preferisco. Attenzione anche a Si Wood Kim @4.20 che può sempre essere indisiodo. Più staccati Lee Kyoung-Hoon @8.50, An Byeoung-Hun @11 ed SH Kim @12. Tornando a Tom Kim, il tracciato del Stadium Course al TPC Sawgrass sembra adattarsi bene al suo gioco. In carriera ha già vinto Wyndham Championship e Shriners Children’s Open, oltre al 3° posto al Genesis Scottish Open, 7° al Rocket Mortgage Classic, 5° al Sentry Tournament of Champions e 6° al The American Express (altro tracciato disegnato da Pete Dye). Si presenta con ottime statistiche di Approach, Around the Green e Bogey Avoidance, tutte ottime per fare bene qui.

DP World Tour: scommesse Magical Kenya Open 2023

Anche al DP World Tour la settimana scorsa era davvero difficile indovinare la vittoria di Nicolas Echavarria che era quotato @125 al Puerto Rico Open. Questa settimana l’ex European Tour si sposta in Africa col Magical Kenya Open 2023. Buon field, nonostante l’importante torneo dall’altra parte dell’oceano. Tra i favoriti ci sono Antoine Rozner, Oliver Bekker ed Adri Arnaus.

Da segnalare il campione in carica Ashun Wu e la truppa di azzurri con Edoardo Molinari, Renato Paratore, Francesco Laporta e Lorenzo Gagli che qui ha vinto nel 2018 quando questo evento faceva ancora parte del circuito minore del Challenge Tour. Purtroppo non c’è Guido Migliozzi che aveva vinto la prima edizione di questo torneo del Tour principale del 2019.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Ashun Wu, 60/1; 2021: Justin Harding 33/1; 2019: Guido Migliozzi, 300/1.

Il tracciato di Muthaiga Golf Club a nord est di Nairobi, è un par-71 da 7,228 yard, costruito nel lontano 1926 e rinnovato nel 2004 da Peter Matkovich che ha introdotto anche la superficie in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; A, Approach, Tee to Green, Around the Green e Putting.

Come free pick qui ho scelto la quota di valore su Adri Arnaus @26.00 che chiuse 2° dietro a Migliozzi nell’edizione del 2019 al Karen Country Club, ma si è confermato a proprio agio anche qui al Muthaiga lo scorso anno con un 8° posto finale. A gennaio ha chiuso 13° al Dubai Desert Classic delle Rolex Series dove è stato il 2° migliore del field in Putting e la settimana dopo ha chiuso 6° al Ras al Khaimah dove si è messo in mostra nelle statistiche di Approach e Tee to Green. Il tracciato è nelle corde dello spagnolo che è un ottimo ball-striker e che si è riposato per prepararsi al meglio dopo il taglio non superato a Singapore. Arnaus è a caccia di un bel risultato per migliorare anche la posizione nel ranking mondiale (86°), così da avere accesso ai major di questa stagione che si avvicinano velocemente. A questa quota lo provo, per un giocatore di livello che può sempre contendere la vittoria a chiunque a questo livello e su questo tipo di tracciati.