Pronostici Golf Valspar Championship 2023 per il PGA Tour mentre al DP World Tour si gioca il SDC Championship 2023. Torna anche il LIV Golf Invitational a Tucson.

Pronostici Valspar Championship 2023: Field, Tracciato, Statistiche

Continua il periodo sfortunato nel Golf. Dopo Paul che ha perso i playoff contro Siem dopo aver dominato il torneo per 4 giorni due settimane fa, la scorsa settimana abbiamo mollato nel momento peggiore Scottie Scheffler che ha vinto il The Players. Questa settimana il PGA Tour si sposta in Florida per il Valspar Championship 2023 che ha un Field importante con: Justin Thomas, Jordan Spieth, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood e il bi-campione in carica Sam Burns, che gioca per vincere per la 3° volta di fila questo titolo (prima di lui anche Paul Casey aveva difeso il titolo per due edizioni consecutive). Doveva esserci anche Keegan Bradley (tra i nostri candidati alla vittoria finale) ma ha dato forfait e non parteciperà.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Sam Burns (-17); 2021: Sam Burns (-17); 2019: Paul Casey (-8); 2018: Paul Casey (-10); 2017: Adam Hadwin (-14); 2016: Charl Schwartzel (-8); 2015: Jordan Spieth (-10); 2014: John Senden (-7); 2013: Kevin Streelman (-10); 2012: Luke Donald (-13); 2011: Gary Woodland (-15); 2010: Jim Furyk (-13).

Il tracciato di Copperhead al Innisbrook Resort di Palm Harbor, è un par-71 da 7,340 yard con caratteristiche tipiche dei tracciati della Florida. Fairways e Rough sono in Celebration Bermudagrass ricoperta con Ryegrass; mentre i Greens sono in TifEagle Bermudagrass con Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Ball Striking, Bogey Avoidance, Greens in Regulation.

Pronostici Valspar Championship 2023: le nostre scommesse sul PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Come favorito vado su Justin Rose @23.00 che è tornato a vincere dopo un lungo digiuno, al AT&T Pebble Beach, e ora ha l’occasione di vincere un altro torneo, mettendosi in mostra per il Team Europe della prossima Ryder Cup. Rose si trova a proprio agio su questo tracciato dove ha giocato ben 11 volte raccogliendo ottimi risultati con costanza (30° nel debutto del 2004, 20° 2005, 25° 2006, 14° 2008, 13° 2010, 5° 2011, 8° 2014, 5° 2018). La sua media di 70.38 colpi è tra le migliori su questo tracciato (solo Burns, JT e Luke Donald hanno numeri migliori di Rose tra chi ha giocato almeno 3 volte a Copperhead). Rose si presenta a questo appuntamento con ottime statistiche di: Total Driving, Total Accuracy, Ball Striking e Tee to Green che male non fanno.

Con Wyndham Clark @46.00 saliamo ad una quota alta ma di assoluto valore visto che parliamo del 4° miglior giocatore di tutto il field nelle statistiche più importanti per fare bene a Copperhead che abbiamo citato prima. Clark la settimana scorsa si è mostrato in forma al TPC Sawgrass dove ha chiuso T27. Su questo tracciato più nelle sue corde, dovrebbe migliorare ulteriormente. Sui tree-lined come questo (Riviera, River Highlands, St.Georges, Memorial Park e Jackson CC) ha tra i suoi migliori risultati in carriera.

DP World Tour: scommesse SDC Championship 2023

Il DP World Tour si muove in Sudafrica per il Sunshine Tour con il SDC Championship 2023 che ha in Antoine Rozner e Jordan Smith i due favoriti nelle lavagne di un Field che presenta altri nomi importanti del tour europeo come Adri Arnaus, Julien Brun, Adrian Otaegui, Jayden Schaper e il campione in carica, il giocatore di casa George Coetzee.

Vincitori ultime edizioni. George Coetzee, -15; 2022: Ruan Korb, -13 (54 holes); 2021: Dean Burmester, -17; 2018: Alex Haindl, -12 (54 holes); 2017: Doug McGuigan, -13 (54 holes); 2016: Mark Williams, -11 (54 holes); 2015: Christiaan Basson, -11 (54 holes); 2014: Keith Horne, -9 (54 holes); 2013: JJ Senekal, -4 (54 holes); 2008: Jaco van Zyl, -2 (54 holes); 2007: Titch Moore, -7 (54 holes).

Il tracciato del St Francis Links, firmato da Jack Nicklaus, è un par-72 da 7,192 yards con una grande e differente varietà di tipologie di buche. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: greens in regulation, scrambling, putting e putts per GIR.

Per questo torneo ho scelto un Testa a Testa invece che un vincitore, il TaT 72 Buche Joost Luiten v Zander Lombard: LUITEN @1.90. Luiten vanta 6 titoli DP in carriera, parliamo quindi di uno dei giocatori più vincenti nel tour del vecchio continente, che spesso ha giocato anche a livelli più alti come PGA e major. L’olandese dovrebbe trovarsi bene su questo tracciato, vedendo gli ottimi rendimento in Putting Average ed SG Putting, e di recente ha portato a casa un 3° posto sia al Thailand Classic che al Indian Open. Il ritorno alla vittoria di Luiten sembra pronto, per un giocatore che ha vinto 2 volte in carriera il “suo” KLM Open in Olanda, tracciato per alcuni aspetti simile a quello di St Francis, inoltre in 24 presenze in tornei in Sud Africa, ha sbagliato il taglio solo 1 volta. Alla pari con Zander Lombard lo consiglio (e per quanto detto fate un pensierino anche sulla vittoria del torneo che si gioca intorno @33 volte la posta).

LIV Golf Tucson

Questa settimana (da venerdì) torna anche il LIV Invitational Golf con la tappa di Tucson, in Arizona, dal The Gallery Golf Club. In cima alle lavagne non c’è il solito Dustin Johnson (comunque secondo @12 volte la posta) ma Cameron Smith. L’australiano ha giocato bene anche nell’ultimo torneo a Mayakoba (vinto comunque da Charles Howell III) e si presenta come uomo da battere a Tucson. Si segnalano anche altri big come: Joaquin Niemann, Paul Casey, Abraham Ancer e Talor Gooch.

Vincitori LIV Golf

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III

Jeddah (Oct. 2022) Brooks Koepka

Bangkok (Oct. 2022) Eugenio Chacarra

Chicago (Sept. 2022) Cameron Smith

Boston (Sept. 2022) Dustin Johnson

Bedminster (July 2022) Henrik Stenson

Portland (July 2022) Branden Grace

London (June 2022) Charl Schwartzel