Pronostici Golf WGC Dell Match Play 2023, il torneo con format speciale (testa a testa, ovvero Match Play) del World Golf Championship in gioco ad Austin ma ci sono anche il Corales Championship 2023 del PGA Tour e il Jonsson Workwear Open 2023 del DP World Tour.

Pronostici Golf WGC Dell Match Play 2023: Field, Tracciato, Statistiche

Questa settimana si gioca il WGC Dell Match Play Championship, torneo con format speciale. Si gioca testa a testa con i giocatori divisi in vari gruppi da cui passerà il vincitore. Field ovviamente di altissimo livello dove troneggia il numero 1 al mondo, e campione in carica di questo evento, Scottie Scheffler, ma ci sono anche Rory McIlroy e Jon Rahm che lo seguono da vicino nel ranking mondiale.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Scottie Scheffler, 18/1; 2021: Billy Horschel, 90/1; 2019: Kevin Kisner, 80/1; 2018: Bubba Watson, 50/1; 2017: Dustin Johnson, 10/1; 2016: Jason Day, 14/1; 2015 Rory McIlroy, 11/1; 2014: Jason Day, 20/1; 2013: Matt Kuchar, 35/1; 2012: Hunter Mahan, 50/1; 2011: Luke Donald, 35/1; 2010: Ian Poulter, 28/1.

Si gioca in Texas, sul tracciato del Austin Country Club nato nel lontano 1899, una data che lo rende uno dei più antichi tracciati dello stato. Si tratta di un par-71 da 7.108 yards, con Green in TifEagle Bermuda. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Off the Tee, Birdie or Better, Putting (Bermudagrass).

Pronostici Golf WGC Dell Match Play 2023: le nostre scommesse sul PGA Tour

Vediamo tutti i gironi e le nostre previsioni su chi vincerà e a seguire la fase ad eliminazione diretta. Per tutte le scommesse e i contenuti completi entra nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

GRUPPO 1

Scottie Scheffler

Tom Kim

Alex Noren

Davis Riley

PICK: Scheffler

GRUPPO 2

Jon Rahm

Billy Horschel

Keith Mitchell

Rickie Fowler

PICK: Rahm

GRUPPO 3

Rory McIlroy

Keegan Bradley

Denny McCarthy

Scott Stallings

PICK McIlory

GRUPPO 4

Patrick Cantlay

Brian Harman

K.H. Lee

Nick Taylor

PICK: Cantlay

GRUPPO 5

Max Homa

Hideki Matsuyama

Kevin Kisner

Justin Suh

PICK: Homa

GRUPPO 6

Xander Schauffele

Tom Hoge

Aaron Wise

Cam Davis

PICK: Hoge

GRUPPO 7

Will Zalatoris

Ryan Fox

Harris English

Andrew Putnam

PICK: English

GRUPPO 8

Viktor Hovland

Chris Kirk

Si Woo Kim

Matt Kuchar

PICK: Hovland

GRUPPO 9

Collin Morikawa

Jason Day

Adam Svensson

Victor Perez

PICK: Day

GRUPPO 10

Tony Finau

Kurt Kitayama

Adrian Meronk

Christiaan Bezuidenhout

PICK: Finau

GRUPPO 11

Matt Fitzpatrick

Sahith Theegala

Min Woo Lee

J.J. Spaun

Pick: Theegala

GRUPPO 12

Jordan Spieth

Shane Lowry

Taylor Montgomery

Mackenzie Hughes

PICK: Spieth

GRUPPO 13

Sam Burns

Seamus Power

Adam Scott

Adam Hadwin

PICK: BURNS

GRUPPO 14

Tyrrell Hatton

Russell Henley

Lucas Herbert

Ben Griffin

PICK: Hatton

GRUPPO 15

Cameron Young

Sepp Straka

Corey Conners

Davis Thompson

PICK: Conners

GRUPPO 16

Sungjae Im

Tommy Fleetwood

J.T. Poston

Maverick McNealy

PICK: IM

Round of 16

Scottie Scheffler-Tommy Fleetwood: Scheffler

Viktor Hovland-Jason Day: Day

Patrick Cantlay-Sam Burns: Cantlay

Max Homa-Jordan Spieth: Homa

Jon Rham-Corey Conners: Conners

Harris English-Tony Finau: Finau

Rory McIlroy-Tyrrell Hatton: Hatton

Tom Hoge-Sahith Theegala: Hoge

Quarti di finale

Scottie Scheffler-Jason Day: Scheffler

Patrick Cantlay-Max Homa: Homa

Corey Conners-Tony Finau: Finau

Tyrrell Hatton-Tom Hoge: Hatton

Semifinali

Scottie Scheffler-Max Homa: Homa

Tony Finau-Tyrrell Hatton: Hatton

Finale

Max Homa-Tyrrell Hatton: Hatton

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Analisi e scommesse Corales Championship 2023 (PGA Tour)

Non si ferma il PGA Tour che passa dalla Florida alla Repubblica Dominicana, a Puntacana, anche se c’è in programma un torneo minore visto che tanti big sono in gioco al WGC. Si tratta del Corales Championship 2023 che ha in Wyndamh Clark (che avevamo appoggiato anche la settimana scorsa al Valspar dove è stato tra i migliori) il favorito in un field in cui bisogna fare attenzione anche a Joel Dahmen (vincente in passato qui), Thomas Detry, Taylor Pendrith e Matt Wallace.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Chad Ramey (-17); 2021: Joel Dahmen (-12); 2020: Hudson Swafford (-18); 2019: Graeme McDowell (-18); 2018: Brice Garnett (-18).

Il tracciato del Corales Golf Club, disegnato da Tom Fazio nel 2010, è simile ad El Camaleon (Mayakoba) come layout e caratteristiche, con Fairways, Rough e Greens in Supreme Paspalum. Si tratta di un lungo par-72 da 7.670 yards e qui sono importanti le statistiche di: Off The Tee, Tee To Green, Around The Green, Approach e Putting.

Per questo torneo vi segnalo un nome che solitamente non giochiamo, Ben Martin @31.00, ma su un field leggero come quello di questa settimana, e con una quota oltre 30 volte la posta di valore, un tentativo lo facciamo sul 35enne che ha una grande esperienza al PGA (213 torneo giocati in carriera). Ultimamente ha fatto bene con un T13 a Pebble Beach e un 5° posto all’Honda Classic per un 89° posto nella classifica generale FedEx Cup dove punta alla top-70 quest’anno (ovvero ai playoff). A queste latitudini ha sempre giocato bene e in particolare a Corales ha sempre superato il taglio in 3 presenze, compreso un T9 e il 2° posto dello scorso anno. Si presenta tra i migliori nelle statistiche di Tee to Green ed Approach nelle ultime settimane.

Analisi e scommesse Jonsson Workwear Open 2023 (DP World Tour)

Chiudiamo col DP World Tour che continua il Sunshine Tour, la serie di tornei in Sud Africa. Questa settimana tocca al Jonsson Workwear Open 2023 dove sono presenti molti nomi noti del ex European Tour, a partire dai favoriti Jordan Smith, Adri Arnaus e Joost Luiten, seguiti da un Julien Brun in grande crescita.

Il tracciato del The Club a Steyn City disegnato da Jack Nicklaus è un par-72 da 7,716 yard con Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Come free pick ho scelto un giocatore che mi piace moltissimo, in base alla quota che gli hanno dato. Non si tratta di un top-player del DP Tour, ma comunque Shaun Norris @55.00 va provato per il colpaccio in un evento che ha un livello in cui può essere benissimo considerato un contender, e infatti non è un caso che lo scorso anno abbia vinto proprio lui, un bel trionfo in quello che si può considerare il suo torneo di casa a cui si presenta anche nel 2023 con ottime statistiche. Ultimamente ha offerto prove discrete a Indian Open, Kenya Open e anche la settimana scorsa a St Francis, prima del calo alla domenica. Puntiamo sulla difesa del titolo di Norris qui a Steyn City.