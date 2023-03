Pronostici Golf Valero Texas Open 2023 per il PGA Tour, ma si gioca anche in Florida col Liv Golf Orlando. Fermo invece il DP World Tour. Andiamo a vedere gli ultimi tornei prima dell’atteso The Masters di Agusta, primo major della stagione di golf.

Pronostici Golf Valero Texas Open 2023: Field, Tracciato, Statistiche

Ultimamente non ci sta girando benissimo con i pronostici sul Golf visto che la settimana scorsa al WGC Match Play avevamo Scottie Scheffler tra le nostre selezioni ma si è fermato in semifinale contro il futuro campione Sam Burns mentre a Corales ha vinto Matt Wallace nonostante la buona prova di Ben Martin che era tra le nostre selezioni a più di @30 volte la posta e anche di Wyndham Clark @11, entrambi in top-10 ma non abbastanza per vincere (T5 Clark, T8 Martin), e in verità anche Dylan Wu, preso a quota alta @66 volte la posta, non si è comportato male con un 16° posto finale.

Questa settimana tocca al Valero Texas Open, ultimo torneo prima del The Masters, quindi sono molti i giocatori impegnati a testare il loro gioco in vista di Augusta la prossima settimana. Fanno parte del Field giocatori come Tyrrell Hatton, Si Woo Kim, Corey Conners (già vincitore qui tre anni fa), Rickie Fowler e Hideki Matsuyama che sono anche tra i favoriti in lavagna. Va detto che, tra i giocatori passati al LIV (ne parliamo dopo), e alcuni big che hanno deciso di riposare prima del Masters, la qualità di questo torneo è un pò più bassa rispetto al solito livello del PGA Tour. In gioco anche il campione in carica J.J. Spaun che proverà a difendere il titolo.

Vincitori ultime edizioni. 2022: J.J. Spaun (-13); 2021: Jordan Spieth (-18); 2019: Corey Conners (-20); 2018: Andrew Landry (-17); 2017: Kevin Chappell (-12); 2016: Charley Hoffman (-12); 2015: Jimmy Walker (-11); 2014: Steven Bowditch (-8); 2013: Martin Laird (-14); 2012: Ben Curtis (-9); 2011: Brendan Steele (-8); 2010: Adam Scott (-14).

Si gioca al The Oaks course del TPC San Antonio, un par-72 da 7,438 yards disegnato da Greg Norman, con fairways non semplici da colpire e tanti pericoli naturali a complicare il gioco, oltre a Green molto ondulati e in Champion Bermudagrass ricoperta con Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Off-the-Tee, Ball-Striking, Putting (Bermudagrass).

Pronostici Golf Valero Texas Open 2023: le nostre scommesse sul PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Tra i favoriti ho scelto Rickie Fowler @23.00 che ha superato il taglio in ognuno degli ultimi 9 tornei giocati, e ha una grande motivazione per tornare ai piani alti del ranking mondiale, dopo anni di calo. In questi ultimi 9 tornei Fowler ha riportato a casa 6 top-20 e in passato al Valero ha giocato bene, chiudendo due volte con un T17. Si presenta come 2° migliore dell’intero Field nella media delle statistiche importanti che vi ho segnalato prima.

Proviamo anche una quota alta su Ben Martin @81.00 che avevamo appoggiato anche la settimana scorsa a Corales come sorpresa, e ha chiuso con un ottimo T8, dimostrando che su questi Field può essere un valido contender, specialmente in questo momento di forma visto che aveva fatto anche un T13 a Pebble Beach e un T5 al PGA National. Anche lui si presenta con ottime statistiche, in particolare quelle di GIR, ma non solo visto che è addirittura il 4° migliore dell’intero Field nella media delle statistiche più importanti, e prenderlo @80+ di quota (Eurobet, su altri book è più basso) è un affare da non farsi scappare.

Chiudiamo con un Testa a Testa e prendiamo TaT 72 Buche Matt Kuchar v Taylor Montgomery: KUCHAR @2.00 per un bel raddoppino. Nessuno tra i principali analisti e ranking mette Montgomery tra i possibili vincitori, e nemmeno tra i possibili in top-20, a differenza di Kuchar che ho visto anche in qualche top-10 e di top-10 in questo 2023 ne ha già incassate 3, compresa l’ottima prova offerta al recente WGC Match Play. Il veterano dal 2012 ad oggi ha giocato 10 volte questo torneo dove non manca quasi mai, e ha sempre superato il taglio, portando a casa anche 4 top-10 e 6 top-15.

Liv Golf Orlando

Il LIV Golf torna in gioco ad Orlando, al Orange County National, con tanti campioni che cercheranno di prepararsi e approcciarsi al meglio per il major della prossima settimana. Come sempre Field ristretto in questo nuovo circuito, ma sempre di altissima qualità, ad iniziare dai due favoriti, Dustin Johnson (campione ad Augusta nel 2020) e Cam Smith. Proveranno a darli fastidio i sudamericani Joaquin Niemann e Mito Pereira che a Tucson nell’ultima uscita ha giocato bene chiudendo al 6° posto in un torneo vinto un po a sorpresa da Danny Lee che era quotato @80 volte la posta.

Da annotare anche il veterano Paul Casey e il messicano Abraham Ancer nel gruppo di favoriti. In gioco non c’è solo DJ come vincitore di un Masters, ma anche lo spagnolo Sergio Garcia, senza dimenticare un giocatore che di major ne può già contare 4 in bacheca, Brooks Koepka. Le PICK di questo torneo usciranno in esclusiva per gli utenti VIP di Telegram.

