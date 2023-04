Pronostici Golf Mexico Open 2023. Era una decina d’anni che non si vedeva un giocatore così favorito in quota al PGA Tour, ovvero Jon Rahm che difende il titolo messicano. Si gioca anche il DP World Tour col Korea Championship 2023 e pure questa settimana abbiamo un tris di tornei visto che torna il LIV Golf che fa tappa a Singapore.

Pronostici Golf Mexico Open 2023: Field, Tracciato, Statistiche

La settimana scorsa Nick Hardy e Davis Riley hanno vinto il torneo a squadre dello Zurich Open, per entrambi primo successo in carriera al PGA Tour che questa settimana si sposta in Centro America per il Mexico Open 2023. Field interessante visto che ci sarà Jon Rahm, grande favorito per la difesa del titolo vinto in Messico lo scorso anno, che torna in gioco a poche settimane dal successo al The Masters. Il suo principale avversario, ma molto staccato in quota, è Tony Finau.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Jon Rahm (-17); 2021: Alvaro Ortiz (-23); 2019: Drew Nesbitt (-18); 2018: Austin Smotherman (-18); 2016: Sebastian Vasquez (-16); 2015: Justin Hueber (-23); 2014: Oscar David Alvarez (-17); 2013: Ted Purdy (-7); 2012: Lee Williams (-14); 2011: Erik Compton (-17); 2010: Jamie Lovemark (-12).

Il tracciato del Vidanta Nuevo Vallarta a Puerto Vallarta, in Messico, è sulla costa pacifica ed è un par-71 da 7,456 yard, disegnato da Greg Norman. Si tratta di un tracciato abbastanza lungo con Fairways, Rough e Greens tutti in Paspalum, e qui tra le statistiche più importanti abbiamo ovviamente Strokes Gained: Total Paspalum, assieme a Driving Distance, Tee-to-Green e Ball Striking. Indovinate chi è il migliore del Field nella media di queste statistiche? Rahm.

Pronostici Golf Mexico Open 2023: le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

Gary Woodland @31.00 è la nostra selezione per una quota di valore su un possibile vincitore. Di recente l’americano è stato competitivo in tornei importanti come il T9 al Riviera e il T14 al Masters di Augusta (ha superato il taglio in 5 degli ultimi 6 tornei), e si presenta come 2° migliore del Field nella media delle statistiche più importanti su un tracciato che dovrebbe ripagare un giocatore che mixa benissimo potenza e precisione, due caratteristiche importanti qui al Vidanta, dove lo scorso anno ha chiuso con un T24, ma questa volta si presenta in forma migliore e mi aspetto giocherà per vincere. Woodland in carriera ha ottimi risultati sui tracciati disegnati da Norman e sui tracciati costieri, oltre ad avere ottimi precedenti anche sulle superfici in Paspalum. La quota inoltre è ottima, va provato!

La seconda giocata che vi propongo è un Testa a Testa che trovate su Eurobet col TaT 72 Buche Garrick Higgo v Nick Hardy: HIGGO @1.80. Hardy ha vinto lo Zurich Open che però è un torneo strano visto che si gioca a coppie, e lo ha giocato al fianco di Riley. In Messico si torna al format normale, stroke play in singolo, e mi aspetto che Hardy tornerà a calare (il classico letdown spot per dirla all’americana), e tornerà nei suoi mediocri ranghi, per un tracciato che non si adatta nemmeno benissimo alle sue caratteristiche. Meglio Garrick Higgo che può contendere anche la vittoria qui in Messico (in quel caso se preferite la quota alta la trovate fino @67.00 volte la posta!). Il sudafricano è nella top-10 della media sulle statistiche più importanti (Hardy è molto più indietro) e sta giocando un ottima stagione in cui sta dimostrando di poter tenersi a livello anche al PGA (in carriera ha già vinto il Palmetto Championship del 2021). Lo scorso autunno lo abbiamo visto 3° al Sanderson Farm e ha superato 8 tagli negli ultimi 10 tornei giocati. Nella più recente prestazione in cui lo abbiamo visto impegnato ad Harbour Town ha chiuso 48°, ma ha giocato due giornate (venerdì e domenica) davvero solide che mi fanno ben sperare. Il suo gioco potrebbe adattarsi bene ai tracciati di Norman, che sono molto assimilabili ai più tipici tracciati che Higgo ha calcato in Sud Africa.

Analisi e scommesse Corea Championship 2023 (DP World Tour)

La settimana scorsa in Giappone le nostre selezioni, Yannik Paul e Calum Hill, sono andate bene, ma alla fine la vittoria l’ha portata a casa Lucas Herbert. Il DP World Tour rimane in Asia per il Corea Championship 2023, con un Field molto simile a quello della settimana scorsa, con Rasmus Hojgaard in cima alle lavagne dei favoriti, davanti a Adrian Meronk, Jordan Smith, Robert MacIntyre, Antoine Rozner e Yannik Paul, insomma, i nomi principali dell’ex European Tour ci sono tutti, o quasi.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Yeongsu Kim, -6; 2021: Jaekyeong Lee, -14; 2020: Taehoon Kim, -6; 2019: Sungjae Im, -6; 2017: Seung-Hyuk Kim, -18; 2014: Sangmoon Bae, -13; 2013: Sangmoon Bae, -9; 2012: Whee Kim, -4; 2011: Paul Casey, Level Par.

Il tracciato del Jack Nicklaus Golf Club Corea (disegnato ovviamente dal mitico Nicklaus) è un par-72 da 7,470 yards con greens in Bentgrass. Non abbiamo particolari statistiche da segnalare qui, se non il GIR (greens in regulation) e anche un buon Putting su Bentgrass male non fa.

Come FREE PICK abbiamo selezionato un favorito in questo caso, Jordan Smith @17.00. Hojgaard sarà il suo avversario principale, a caccia del 4° titolo DP in carriera, ma vedo meglio l’inglese che è uno dei principali contender di questo Tour, e che in passato ha già firmato diversi successi e ottime prestazioni. La settimana scorsa è tornato a migliorare con un T6, mettendo fine ad un periodo di piccola flessione negativa. Ottimi numeri di GIR e buono anche il suo rendimento su greens in Bentgrass, ma aggiungiamoci anche la motivazione; Smith è infatti 96° nel ranking mondiale, una posizione da migliorare se non vuole rischiare di fallire la possibilità di giocare il prossimo major, lo US PGA Championship.

Analisi e scommesse LIV Golf Singapore 2023

Chiudiamo col LIV Golf Invitational che dopo il torneo dominato da Talor Gooch ad Adelaide, si sposta a Singapore al Sentosa Golf Club dove anche questa volta è Cam Smith il grande favorito, dopo che la settimana scorsa, nel torneo per lui di casa, non è riuscito a vincere, chiudendo comunque con un onorevole podio, un T3 giocando in modo costante, dopo un avvio un pò più lento (69-66-66 colpi, ricordiamo che i tornei LIV si giocano da venerdì a domenica su 3 round, e non come i classici tornei PGA e DP dal giovedì alla domenica su 4 round).

Dietro ci sono Brooks Koepka (unico che può vantare già 2 successi al LIV) e Dustin Johnson, ma attenzione a Patrick Reed che dopo 3 top-5 consecutive (Orlando, Masters, Adelaide) inizia ad essere un contender importante anche al LIV. Non sarà facile la conferma di Talor Gooch dopo il successo in Australia, ma i bookmakers hanno fatto calare anche la sua quota @16 (ad Adelaide si giocava @25).

In seconda fascia continuiamo a segnalare la crescita di Anirban Lahiri che ha chiuso come runner up ad Adelaide. Per un giocatore che sta esplodendo, ci sono però anche 2 veterani che non hanno bisogno di grandi presentazioni (entrambi hanno indossato la giacca verde di Augusta in passato), e che possono giocare per vincere anche qui: Sergio Garcia e Phil Mickelson. Più difficile la vittoria di Bryson DeChambeau che negli ultimi anni è crollato letteralmente e il suo ritorno alla vittoria in Corea si gioca @60 volte la posta.

VINCITORI LIV GOLF

Adelaide (April 2023) Talor Gooch

Orlando (April 2023) Brooks Koepka

Tucson (March 2023) Danny Lee

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III

Jeddah (Oct. 2022) Brooks Koepka

Bangkok (Oct. 2022) Eugenio Chacarra

Chicago (Sept. 2022) Cameron Smith

Boston (Sept. 2022) Dustin Johnson

Bedminster (July 2022) Henrik Stenson

Portland (July 2022) Branden Grace

London (June 2022) Charl Schwartzel

