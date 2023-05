Pronostici Golf: US PGA Championship 2023. Questa settimana spazio al secondo major stagionale che richiama l’attenzione di tutto il mondo del golf ad Oak Hill. Vediamo analisi, statistiche, le migliori quote e i consigli per le scommesse su questo importante evento.

Pronostici Golf: US PGA Championship 2023: Field, tracciato, statistiche

La settimana scorsa al PGA Tour è tornato alla vittoria un ex numero uno che è stato a bocca asciutta per anni, Jason Day. Siamo contenti per l’australiano, anche se non era tra le nostre selezioni (lo era stato qualche settimana prima). Da giovedì spazio al secondo major dell’anno, lo US PGA Championship 2023, ed ovviamente il Field è il meglio che si può pensare, con un duo a guidare le lavagne dei bookmakers come favoriti nelle scommesse per la vittoria finale: Jon Rahm e Scottie Scheffler, seguiti (in verità a distanza) da Brooks Koepka tornato a vincere al LIV e che quando si parla di major è sempre da calcolare, specialmente questo major che ha già vinto 2 volte (per 2 anni di fila) in passato. Stessa cosa per Rory McIlory mentre tra i giovani rampanti che hanno più possibilità di successo ci sono Xander Schauffele e Patrick Cantlay. In gioco anche il campione in carica, Justin Thomas, che lo scorso anno fu protagonista di una grande e inattesa rimonta, ma si giocava a Southern Hills mentre ad Oak Hill le cose dovrebbero cambiare un pò (in negativo) per JT.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Justin Thomas (-6); 2021: Phil Mickelson (-6); 2020: Collin Morikawa (-13); 2019: Brooks Koepka (-8); 2018: Brooks Koepka (-16); 2017: Justin Thomas (-8); 2016: Jimmy Walker (-14); 2015: Jason Day (-20); 2014: Rory McIlroy (-16); 2013: Jason Dufner (-10); 2012: Rory McIlroy (-13); 2011: Keegan Bradley (-8); 2010: Martin Kaymer (-11); 2009: Y.E. Yang (-8).

Il tracciato del The East Course ad Oak Hill Country Club ha ospitato diversi major nella sua storia tra U.S. Open e PGA Championship, oltre alla Ryder Cup del 1995. In particolare qui si sono giocati già 3 PGA Championship vinti da Jason Dufner (2013), Shaun Micheel (2003) e Jack Nicklaus (1980). Questa è però la prima volta che si gioca su un East Course molto rinnovato nel 2020 dal lavoro di Andrew Green sul tracciato originariamente disegnato da Donald Ross nel lontano 1925. Si tratta di un par-70 da 7,394 yards con Fairways in Bentgrass con Poa Annua; Rough in Ryegrass, Bluegrass e Tall Fescue; e Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Off the Tee, Driving Distance, Bogey Avoidance, Putting, GIR.

Pronostici Golf: US PGA Championship 2023: Statistiche e betting trend Oak Hill

Qui serve essere molto accurati dal tee per non sbagliare i fairways, condizione vitale per approcciarsi al meglio anche ai difficoltosi greens che sono piccoli e molto ondulati ad Oak Hill, e rappresentano un test importante per tutti, quindi occhio ai numeri di Putting, ma anche di Off the Tee e GIR. Attenzione anche all’acqua, specialmente nella buca 15, un par-3 che davanti al Green ha un pericoloso specchio d’acqua.

La buca più difficile di Oak Hill è il par-4 della 5 (ora la 6), che misura 504 yards e richiede un colpo potente e preciso dal tee, stando attenti ai profondi bunkers nella parte sinistra del fairway.

Il finale di questo tracciato è particolarmente impegnativo con 4 buche Par-4 tutte sopra le 450 yards. Il record sul giro di Oak Hill resiste dal lontano 1942 quando Ben Hogan girò con 63 allo US Open. Inoltre di solito ad Oak Hill si è sempre giocato ad agosto, non a metà maggior anche questo potrebbe contribuire a scombinare ulteriormente le carte in previsione di questo major.

TOP-10 MEDIA STATISTICHE

Scottie Scheffler

Jon Rahm

Patrick Cantlay

Tyrrell Hatton

Rory McIlroy

Viktor Hovland

Joaquin Niemann

Wyndham Clark

Tony Finau

Dustin Johnson

Gary Woodland

Jordan Spieth

Tommy Fleetwood

Xander Schauffele

Rickie Fowler

Le nostre scommesse sul secondo major della stagione di Golf

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

Come favorito gioco Jon Rahm @8.50 che avrà in Scheffler il suo avversario principale, almeno stando alle quote. Scheffler ha vinto 2 tornei nel 2023 (Waste Management Phoenix Open e The Players Championship) e la scorsa settimana ha chiuso 5° al torneo di casa a Dallas. Lo spagnolo ha vinto il The Masters e cerca una doppietta di major che nello stesso anno non si vede dai tempi migliori di Jordan Spieth (2015). Rahm in questo 2023 non ha vinto solo ad Augusta, ma ha portato a casa altri 3 tornei del PGA Tour: The Sentry Tournament of Champions, The American Express e Genesis Invitational. La settimana scorsa ha chiuso T15 ad Harbour Town dove è stato comunque tra i migliori del Field nelle statistiche di Off the Tee, Approach e Tee to Green che abbiamo visto sono importante qui e in generale in stagione è il migliore del TOUR in adjusted scoring e GIR. Dopo la Green Jacket del Masters non mi meraviglierei di vedere vincere Rahmbo anche qui ad Oak Hill.

Come quota media e di valore non posso non citare Brooks Koepka @21.00 che ha vinto questo torneo per 2 anni di fila e quando si gioca un major tira sempre fuori il meglio di se (4 delle sue 8 vittorie al PGA sono state major!). Koepka inoltre si presenta anche in buona forma a questo appuntamento, dopo le ottime prove al LIV Tour (è stato il primo giocatore a vincere 2 eventi in questo circuito). Questo tracciato classico dello stato di New York si potrebbe adattare bene alle sue caratteristiche. Oltre a 4 vittorie nei major conta anche 9 top-5 3 top-10 dal 2014 ad oggi, una costanza impressionante e non dimentichiamo che ha già sfiorato il successo anche ad Augusta nel 2023, chiudendo al 2° posto dietro al solo Rahm al Masters.

Quota alta sull’inglese Tommy Fleetwood @61.00 che non è da sottovalutare visto che è il 13° migliore del Field nella media delle statistiche più importanti, e questa quota è molto invitante. Non ha mai vinto un major ma è un giocatore di un calibro tale da potersi contendere grandi eventi del genere, come ha già fatto in passato recente. Nel 2022 il suo rendimento nei major è stato costante e di alto livello: 14° al The Masters, 5° al PGA Championship a Southern Hills e 4° al Open Championship di St Andrews. Anche prima aveva già sfiorato la vittoria ad un major, come il 4° posto allo U.S. Open del 2017 giocato ad Erin Hills o il 2° posto allo U.S. Open del 2018 a Shinnecock, New York per un totale di 5 top-5 in carriera ai major, quindi la possibilità di rivedere un britannico vincere un major (dopo Shane Lowry a Royal Portrush nel 2019) è concreta più di quanto dicano le quote su Fleetwood. Oak Hill è un tracciato che si adatta bene alle sue caratteristiche, ed è molto “British”. Di recente Tommy ha portato a casa ottimi risultati col 3° posto al Valspar Championship, 15° al RBC Heritage e 5° a Wells Fargo Championship, inoltre nella sua ultima uscita al PGA, a Quail Hollow, era leader dopo il primo round.

Per il major, unico torneo in gioco, vogliamo premiare anche i nostri utenti FREE con qualche segnalazione in più come questo Testa a Testa che trovate su Eurobet: TaT 72 Buche Sam Burns v Max Homa: HOMA @1.83. A livello statistico e di caratteristiche su questo tracciato Homa si adatta meglio rispetto al rivale, con un buon short game, ma anche un colpo che gli può permettere di competere ad Oak Hill, specialmente sui numeri di tee-to-green che lo rendono la scelta migliore nel testa a testa con Burns. Per tanti il major di Homa potrà essere lo US Open di casa del prossimo mese, ma iniziare a fare un buon piazzamento già questa settimana sarebbe importante per un giocare che in realtà in carriera ha sempre deluso nei major, con una sola Top-30 in 13 partecipazioni, anche se è stata proprio quella dello scorso anno al PGA Championship di Southern Hills (T13). Lo scorso anno Homa ha vinto anche il Wells Fargo Championship giocato sul TPC Potomac, un tracciato che per alcuni aspetti ricorda Oak Hill.

Chiudiamo con un piazzamento che potete trovare su Snai, Tyrrell Hatton TOP 20 @2.50. Un altro inglese che potrà fare bene e piazzarsi tra i migliori 20, come ha già fatto con grande costanza ultimamente: 2° al The PLAYERS, T3 a Wells Fargo, T4 al Arnold Palmer, T5 al Byron Nelson, T6 a Phoenix e il T7 di Abu Dhabi. Ottimo a livello di statistiche, il 4° migliore dell’intero Field.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.