Pronostici Golf Charles Schwab Challenge 2023 del PGA Tour, dopo la vittoria di Brooks Koepka (e nostra) del 5° major in carriera. Ora Koepka torna al LIV che ha in programma il LIV Golf DC. Torna anche il DP World Tour col KLM Open 2023 (o Dutch Open, l’Open d’Olanda), il torneo olandese a cui siamo molto affezionati, e capirete il perché.

Dopo aver incassato la vittoria di Rahm ad Augusta, incassiamo anche il secondo major stagionale di Golf, questa volta con una quota alta @21.00 su Brooks Koepka che avevamo segnalato anche come free pick, assieme al testa a testa di Homa su Burns e anche sul piazzamento di Tyrrell Hatton in top-20, un perfetto 3 su 3.

Koepka ha vinto il 5° major in carriera, impressionante, ma Michael Block gli ha tolto un pò la scena. Chi è Block? E’ un giocatore che, a 46 anni, dopo una vita da club pro, si ritrova a fare un clamoroso balzo di oltre tremila posizioni nel ranking, il più grande nella storia di questo sport. d Oak Hill dove si mette in luce Michael Block con un all-in-one alla 15, ma anche un approccio finale incredibile alla 18 per chiudere al 15° posto. Block ha trovato subito uno sponsor e giocherà questo evento dove è quotato @300 per una clamorosa vittoria (quota @9 per un piazzamento in top-20).

Pronostici Golf Charles Schwab Challenge 2023: Field, tracciato, statistiche

Dopo i fasti del major di Oak Hill, si torna in campo col PGA Tour che ha in programma il Charles Schwab Challenge 2023. Ci spostiamo a Fort Worth, in Texas, dove ci attende un bel Field che comprende il campione in carica Sam Burns, il numero 1 al mondo Scottie Scheffler ma anche due ex vincitori, Jordan Spieth e Justin Rose oltre a Tony Finau, Max Homa, Viktor Hovland, Collin Morikawa, Sungjae Im, Rickie Fowler e Tommy Fleetwood tra i nomi più interessanti.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Sam Burns (-9); 2021: Jason Kokrak (-14); 2020: Daniel Berger (-15); 2019: Kevin Na (-13); 2018: Justin Rose (-20); 2017: Kevin Kisner (-10); 2016: Jordan Spieth (-17); 2015: Chris Kirk (-12); 2014: Adam Scott (-9); 2013: Boo Weekley (-14); 2012: Zach Johnson (-12); 2011: David Toms (-13); 2010: Zach Johnson (-21).

Il tracciato del Colonial Country Club è un par-70 da 7,209 yards con Fairways in Tifway 419 Bermudagrass; Rough in Bermudagrass e Greens in A4 Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Off The Tee, Par-4 Scoring, Putting (Bentgrass). Bonus: Esperienza su questo tracciato*.

Pronostici Golf Charles Schwab Challenge 2023: le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

La quota di valore che vi segnaliamo è quella su Max Homa @23.00 che diciamolo subito, ci ha mandato in cassa ad Oak Hill nel testa a testa, ma un pò ci ha deluso, aiutati anche dai demeriti di Burns, ma parliamo di un giocatore motivato per la qualificazione alla prossima Ryder Cup e parliamo di un giocatore che vanta già diversi titoli PGA in bacheca. Tre settimane fa si è giocato il Wells Fargo Championship dove ha chiuso T8 ed è stato tra i migliori nelle statistiche di Tee to Green a Quail Hollow. Quota di valore anche perché Homa è il 6° migliore del Field nella media delle statistiche più importanti, e una puntata la facciamo volentieri su di lui @23 volte la posta.

E la seconda giocata, sempre come quota di valore, va proprio su quel Sam Burns @29.00 che ha fatto male la settimana e ci ha permesso di incassare il TaT giocandogli contro, ma questa settimana torniamo ad appoggiarlo per un giocatore che va a caccia del 6° titolo personale al PGA Tour e tutte queste vittorie sono arrivate su tracciati che come questo hanno fairways in Bermudagrass, e non a caso è il campione in carica. Anche lui è motivato in vista delle selezioni per la Ryder Cup.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Analisi e scommesse KLM Open 2023 (DP World Tour)

Il DP World Tour torna col KLM Open 2023, torneo che si gioca in Olanda e che ci da dolci ricordi visto che nell’edizione del 2018 pronosticammo Ashun Wu vincitore @125, e da allora quella rimane ala singola quota più alta record nel nostro sito. Per questa edizione Victor Perez torna per difendere il titolo vinto lo scorso anno e dopo aver giocato un grande major ad Oak Hill, ma fanno parte del Field anche il vincitore dell’Italian Open, Adrian Meronk, Rasmus Hojgaard, Jordan Smith, Alexander Bjork ed Antoine Rozner.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Victor Perez, 50/1; 2021: Kristoffer Broberg, 275/1; 2019: Sergio Garcia, 16/1; 2018: Ashun Wu, 125/1; 2017: Romain Wattel, 175/1; 2016: Joost Luiten, 18/1; 2015: Thomas Pieters, 55/1; 2014: Paul Casey, 25/1; 2013: Joost Luiten, 20/1; 2012: Peter Hanson, 22/1; 2011: Simon Dyson, 25/1; 2010: Martin Kaymer, 12/1.

Il tracciato è un par-72 da 7,445 yard abbastanza tipico e i Greens sono in A1/A4 Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Anche qui vi segnaliamo una quota di valore (alto) con Eddie Pepperell @46.00. Lo scorso anno è stato un contender del Dutch Open, prima di chiudere con un comunque positivo T14 che potrà migliorare visto che sembra tornato in un momento positivo. Dopo 4 tagli consecutivi non superati, a Roma si è riscattato chiudendo 9° all’Open d’Italia dove è stato tra i miglior nelle statistiche di Approach e Tee to Green che qui sono molto importanti. Parliamo di un giocatore che non vince ormai da 5 anni, da quel magico 2018 dove portò a casa Qatar Masters e British Masters, quindi non parliamo dell’ultimo arrivato, oltre al fatto che in queste zone ha giocato bene. Al T14 dello scorso anno vanno aggiunti un 4° e un 5° posto a Kennemer, più un 3° e un 6° posto al The Dutch.

Analisi e scommesse LIV Golf DC 2023

Il terzo torneo in programma è il LIV Golf DC 2023 dal Trump National Country Club con Brooks Koepka che torna subito in gioco dopo la vittoria del major la settimana scorsa, e torna da favorito per la vittoria anche al LIV, circuito in cui è l’unico, insieme a Talor Gooch e a Dustin Johnson, a vantare 2 successi in carriera. Non dimentichiamo che in stagione ha sfiorato la vittoria anche al major di Augusta dove ha chiuso 2°, sciupando alla domenica.

Cameron Smith lo segue come principale antagonista, reduce da 3 top-7 consecutivi alò LIV dove ha già vinto a Chicago. Poco più staccati ci sono Dustin Johnson, ultimo vincitore a Tulsa (dopo che aveva già vinto a Boston lo scorso settembre), e Talor Gooch che di recente ha messo in fila due vittorie back to back ad Adelaide e Singapore.

Nelle retrovie attenzione a Bryson DeChambeau che ha dimostrato anche col T4 ad Oak Hill (66-71-70-70) di essere tornato in forma e di aver superato i problemi dell’ultimo periodo. Le giocate del LIV Golf rimangono un esclusiva del nostro canale TELEGRAM VIP. Contattaci per tutte le info.

VINCITORI LIV GOLF

Tulsa (May 2023) Dustin Johnson @13

Singapore (April 2023) Talor Gooch @17

Adelaide (April 2023) Talor Gooch @26

Orlando (April 2023) Brooks Koepka (2) @41

Tucson (March 2023) Danny Lee @81

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III @41

Jeddah (Oct. 2022) Brooks Koepka @26

Bangkok (Oct. 2022) Eugenio Chacarra @150

Chicago (Sept. 2022) Cameron Smith @7

Boston (Sept. 2022) Dustin Johnson @7

Bedminster (July 2022) Henrik Stenson @61

Portland (July 2022) Branden Grace @36

London (June 2022) Charl Schwartzel @31

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.