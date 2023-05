Pronostici Golf The Memorial Tournament 2023. E’ la settimana memoria day negli States, e si gioca come di consueto a Muirfield Village, in Ohio, per il PGA Tour. In gioco anche il DP World Tour con il Porsche European Open 2023.

La settimana scorsa partivamo alla domenica, all’inizio degli ultimi giri di PGA e DP, con due giocatori in corsa per la vittoria che però non si sono concretizzati in belle casse. Al PGA avevamo English preso @76 che iniziava da favorito @3.50 l’ultimo Round mentre al DP avevamo Hojgaard preso @26 che si giocava tra i favoriti, ma anche in questo caso la domenica ci ha detto male, e non abbiamo portato a casa niente dopo la quota @21 della settimana prima con Koepka al major.

Pronostici Golf The Memorial Tournament 2023: Field, tracciato, statistiche

La settimana scorsa bella vittoria di Emiliano Grillo al Colonial, con l’argentino che ha messo a segno una grande rimonta alla domenica (purtroppo per noi) e che si giocava @80 volte la posta pre-torneo. Questa settimana, quella del Memorial Day, il PGA Tour ha in programma come da tradizione il The Memorial Tournament 2023 che non sarà un major, ma rimane un torneo molto sentito e infatti il Field è di altissimo livello visto che ci sarà il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler (reduce dal T3 della settimana scorsa), Jon Rahm che qui ha già vinto nel 2020, Patrick Cantlay che cerca la 3° vittoria a Muirfield Village. Tra i tanti ci saranno anche Rory McIlroy e Xander Schauffele che troviamo sempre in cima alle lavagne, e il campione in carica Billy Horschel che però è molto più indietro, con quota in tripla cifra per la difesa del titolo che appare complicata.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Billy Horschel (-13); 2021: Patrick Cantlay (-13); 2020: Jon Rahm (-9); 2019: Patrick Cantlay (-19); 2018: Bryson DeChambeau (-15); 2017: Jason Dufner (-13); 2016: William McGirt (-15); 2015: David Lingmerth (-15); 2014: Hideki Matsuyama (-13); 2013: Matt Kuchar (-12); 2012: Tiger Woods (-8); 2011: Steve Stricker (-16); 2010: Justin Rose (-18).

Il tracciato di Muirfield Village, a Dublin, Ohio, è un par-72 da 7,571 yards con Fairways in Bentgrass; Rough in Kentucky Bluegrass con ryegrass/fescue e Greens in Bentgrass. Qui sono importanti le statistiche di: Approach, Ball Striking, Putting (Bentgrass).

Pronostici Golf The Memorial Tournament 2023: le nostre scommesse

Come favorito vi segnaliamo Patrick Cantlay @11.00 che è in compagnia di Tiger Woods come giocatore più vincente a Muirfield Village dove ha sempre superato il taglio in 6 partecipazioni, con 2 vittorie, un T3 e un altro 4° posto, praticamente una sentenza. Cantlay potrà completare il tris ed essere competitivo anche questa settimana, visto che si presenta in ottima forma (9 top-25 consecutive) e si presenta anche come migliore in assoluto del Field nella media delle statistiche principali che vi abbiamo segnalato prima, davanti anche a Rahm e Scheffler.

Al 7° posto nella media delle statistiche più importanti nelle scommesse c’è Tyrrell Hatton @29.00 che è la nostra selezione tra le quote di valore. E’ solo alla sua 2° partecipazione a Muirfield Village (T33 nel 2019) ma si presenta bene con una serie costante di ottimi risultati (T19-T3-T5-T15 da Harbour Town ad Oak Hill).

Analisi e scommesse Porsche European Open 2023 (DP World Tour)

La settimana scorsa abbiamo mancato la vittoria al DP World Tour con Rasmus Hojgaard che potrebbe essere protagonista anche questa settimana al Porsche European Open 2023 visto che è tra i favoriti di un Field interessante che conta anche Victor Perez, Jordan Smith, Antoine Rozner, Alexander Bjork e un poker di italiani capitanato da Edoardo Molinari, ma ci sono anche Guido Migliozzi, Renato Paratore e Francesco Laporta. Ci sarà anche il campione in carica Kalle Samooja, difendere il titolo non gli sarà facile, ma nemmeno impossibile, e attenzione a come inizia il torneo (apre con una quota alta @76), se dovesse partire bene potremmo entrare live e giocarlo (è quello che consideriamo un darkhorse tra le selezioni di golf).

Vincitori ultime edizioni. 2022. Kalle Samooja. 200/1; 2021, Marcus Armitage, 80/1; 2019, Paul Casey 7/1; 2018: Richard McEvoy 125/1; 2017: Jordan Smith 40/1; 2016: Alex Levy 45/1; 2015: Thongchai Jaidee 55/1.

Si gioca in Germania, ad Amburgo, dal Green Eagle Golf Courses, un par-73 da 7,457 yards, dove è necessario avere ottime statistiche di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Tra le giocate in esclusiva nel VIP ve ne riportiamo due oggi. Iniziamo con Yannik Paul @26.00 vincente, che su Eurobet ha un ottima quota di valore. Il 29enne tedesco gioca in casa, e ci terrà a fare bene qui. Si tratta di uno dei talenti in ascesa, che in questa stagione è esploso, tanto da meritarsi la sua prima apparizione ad un major. La settimana scorsa ha giocato bene in Olanda dopo lo swing asiatico in cui è stato davvero ispirato con un doppio 2° posto e un 6° posto tra Tailandia, India e Giappone. Si presenta con ottime statistiche di Approach e Tee to Green e il suo colpo potente potrà dargli un vantaggio su un tracciato dove ha esordito lo scorso anno subito con un positivo 18° posto.

L’altra giocata che vi proponiamo è Renato Paratore MIGLIOR ITALIANO @3.45. Avevamo pensato di prenderlo addirittura vincente in quota @111 (ha già 2 titoli DP in bacheca) ma alla fine abbiamo preferito prenderlo come migliore tra gli azzurri. In questo torneo ha offerto prove da alti e bassi, ma se lo prendiamo nel weekend giusto questo è un torneo che può vederlo anche come contender, quindi lo vediamo meglio rispetto a Edoardo Molinari, Guido Migliozzi (i due favoriti secondo le quote) e Francesco Laporta. La quota @3+ non è male.

