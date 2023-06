Pronostici Golf RBC Canadian Open 2023 del PGA Tour e l’esclusivo format del Volvo Scandinavian Mixed 2023 che mette in gara, nello stesso torneo, maschi e femmine.

La notizia del giorno è certamente l’accordo PGA Tour-DP World Tour-LIV Golf che mette fine alle ostilità degli ultimi mesi con la nuova lega araba; una decisione che però ha preso in contro piede anche gli stessi giocatori, e ha dato il via a diverse reazioni anche se dell’accordo commerciale si sa ancora poco.

La nascita e crescita del LIV avevano portato a profonde spaccature tra gli stessi, storici giocatori, come Tiger Woods e Rory McIlroy, i più feroci oppositori alla lega araba, o Phil Mickelson e Dustin Johnson che tra i primi avevano sposato il progetto del LIV (e i dollari che elargisce, diciamo la verità), portandosi poi dietro anche altri big come mr major Brooks Koepka, di fatto impoverendo il Field del PGA Tour che però a conti fatti sembra aver resistito all’assalto del LIV e rimane sempre il circuito più importante e seguito (al momento), e il più importante anche per noi scommettitori, quindi dopo questo lungo preambolo, andiamo a vedere i consigli per le scommesse di questa settimana.

Pronostici Golf RBC Canadian Open 2023: Field, tracciato, statistiche

Dopo il successo di Viktor Hovland al Memorial Tournament, da giovedì 8 giugno a Toronto va in scena l’evento canadese del PGA Tour che precede da sempre lo US Open, quindi quello del RBC Canadian Open 2023 è storicamente un banco di prova importante che infatti richiama sempre un Field di livello. Ci sarà su tutti Rory McIlroy che può diventare il primo dai tempi di Sam Snead a conquistare l’evento su tre percorsi diversi. Il nordirlandese è favorito, ma dovrà guardarsi alle spalle da Sam Burns, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton e anche dalla stella di casa, Corey Conners.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Rory McIlroy (-19); 2019: Rory McIlroy (-22); 2018: Dustin Johnson (-23); 2017: Jhonattan Vegas (-21); 2016: Jhonattan Vegas (-12); 2015: Jason Day (-17); 2014: Tim Clark (-17); 2013: Brandt Snedeker (-16); 2012: Scott Piercy (-17); 2011: Sean O’Hair (-4); 2010: Carl Pettersson (-14).

Il tracciato del Oakdale Golf & Country Club è il 37° diverso che ospita l’open canadese in 117 anni di storia. Si tratta di un par-72 da 7,264 yards, con un alto numero di buche contornate dall’acqua. Fairways in Bentgrass con Poa Annua; Rough in Kentucky Bluegrass con ryegrass e Greens in Bentgrass con Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Fairways Gained, Birdie or Better, Proximity, Putting.

Pronostici Golf RBC Canadian Open 2023: le nostre scommesse

Apriamo con Corey Conners MIGLIOR CANADESE @3.30 dopo che ha vinto la Rivermead Cup come miglior giocatore del proprio paese già lo scorso anno e in questa edizione si presenta in forma e tra i contender anche per la vittoria finale (nel caso lo trovate vincente @20.00 volte la posta, fateci un pensierino). Noi lo prendiamo come miglior canadese anche quest’anno al Oakdale Golf & Country Club che è un tracciato che dovrebbe adattarsi bene alle sue caratteristiche, visto che si presenta anche come 4° migliore dell’intero Field nella media delle statistiche più importanti che abbiamo elencato poco sopra in questo articolo. L’unico canadese oltre a lui in questa top-10 è Adam Svensson (7°) che è anche uno dei principali avversari interni di Conners, assieme ad Adam Hadwin che però non si presenta benissimo (taglio non superato la settimana scorsa al Memorial) e non si adatta altrettanto bene a questo tracciato. Al momento Conners è il miglior canadese anche nel ranking mondiale (29°) e potrà confermarlo sul campo, nel torneo di casa che punta a vincere.

Come vincitore però vi segnaliamo un altra quota di valore su un giocatore d’esperienza che si presenta come 3° migliore dell’intero Field nella media delle statistiche più importanti, Justin Rose@21.00. La sua esperienza e le qualità da ball-strikers lo rendono un papabile per la vittoria ad Oakdale. A 42 anni l’ex campione olimpico inglese è ritornato sulla cresta dell’onda con 4 top-25 consecutive (T9 e T12 negli ultimi 2 tornei), un rendimento che lo ha riportato al 28ç° posto del ranking mondiale.

Analisi e scommesse Volvo Scandinavian Mixed 2023

Il torneo del DP World Tour che si giocherà a Stoccolma, lo Scandinavian Mixed 2023 è un evento letteralmente unico nel suo genere e anche difficilissimo da pronosticare. Il torneo è alla sua terza edizione in questo format che prevede che il field sia composto di 78 uomini e 78 donne, in gara insieme, negli stessi gruppi e per un unico trofeo. Proprio lo scorso anno Linn Grant, attuale numero 1 di Svezia e 22 del mondo nel ranking femminile, è entrata nella storia come prima donna a vincere un titolo sul tour europeo. Ci riproverà anche quest’anno ed è tra le donne meglio piazzate in lavagna assieme ad altre due vincitrici al Ladies European Tour la tedesca Patricia Isabel Schmidt e l’inglese Lily May Humphreys.

Anche l’Italia metterà in campo le sue stelle in campo femminile con Virginia Elena Carta e Alessandra Fanali (le prime due giocatrici azzurre nella classifica globale) mentre sul lato maschile troviamo due habitué del DP, il vicecapitano di Ryder Cup Edoardo Molinari e Renato Paratore, che sta ritrovando la giusta costanza per competere a questi livelli, anche se la settimana scorsa, dopo un buon avvio, ci ha tradito nella scommessa come miglior italiano, vinta a sorpresa da Laporta che era lo sfavorito in quella lavagna.

Solo Alex Noren è di poco avanti alla Grant che si mette alle spalle gente del calibro di Alexander Bjork, Robert MacIntyre ed Antoine Rozner. Il tracciato del Ullna Golf & Country Club è un par-72 da 6,819 yard.

Vincitori ultime edizioni. 2022, Linn Grant, 28/1; 2021, Jonathan Caldwell, 150/1

Vi diamo un solo nome qui, e quel nome è ancora Linn Grant @18.00. Mi piace l’idea del back to back femminile a questo torneo che dopo la vittoria dello scorso anno al Halmstad GC (aveva chiuso con un ottimo T18 anche l’anno prima), ha continuano a martellare con 2 vittorie e 2 runner up negli ultimi 7 tornei giocati al LPGA (meno di un mese fa ha trionfato al Jabra Ladies Open), oltre ad un T8 al BMW Ladies Championship, un T14 al HSBC Women’s Championship di marzo e un 3° posto nella sua ultima prestazione al Bank of Hope Matchplay. Grant avrà i riflettori addosso questo fine settimana, ma potrebbe essere un bene visto che mi aspetto anche un grande tifo e supporto, nello scontro interno e di genere con Noren che rappresenta il suo avversario principale (ma solo 15° lo scorso anno). La Grant ha ottime statistiche di Total Driving e un colpo potente che la renderà competitiva anche qui, e vincere per due anni di fila un torneo del tour europeo con maschi in gioco sarebbe clamoroso.

