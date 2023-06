Pronostici Golf US Open 2023. A Los Angeles da giovedì si gioca il terzo major dell’anno per la stagione di Golf. I più grandi campioni del mondo si trovano in California, ad un mese dal PGA Championship vinto dal solito Brooks Koepka che ci ha mandato anche in cassa in quell’occasione.

Pronostici Golf US Open 2023: Field, tracciato, statistiche

Complimenti a chi ha scommesso su Nick Taylor la settimana scorsa, profeta in patria al Canadian Open, che si prendeva vincente ad oltre @60 volte la posta. Questa settimana tocca al terzo major dell’anno, e visto che non c’è due senza tre, proviamo ad incassare ancora dopo aver centrato Jon Rahm @10.00 al Masters di Augusta e anche Brooks Koepka @21.00 al PGA Championship del mese scorso, entrambe selezioni date anche qui nei nostri articoli come free pick.

Questa settimana ovviamente il Field e di altissima caratura, del resto solo i migliori al mondo possono giocare il major, e parliamo della 123° edizione di questo storico evento, lo US Open, dove Scottie Scheffler parte con i favori delle quote, davanti a mr.major, Brooks Koepka (che ha vinto 3 volte in carriera questo torneo), a Jon Rahm e a Rory McIlory. Leggermente più staccato Viktor Hovland. In campo anche il campione in carica, l’inglese Matt Fitzpatrick.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Matt Fitzpatrick (-6); 2021: John Rahm (-6); 2020: Bryson DeChambeau (-6); 2019: Gary Woodland (-13); 2018: Brooks Koepka (+1); 2017: Brooks Koepka (-16); 2016: Dustin Johnson (-4); 2015: Jordan Spieth (-5); 2014: Martin Kaymer (-9); 2013: Justin Rose (+1); 2012: Webb Simpson (+1); 2011: Rory McIlroy (-16); 2010: Graeme McDowell (E); 2009: Lucas Glover (-4).

Si gioca sul tracciato del Los Angeles Country Club. Lo US Open torna in California da dove manca addirittura dal 1948, e lo fa su un tracciato par-70 da 7,421 yards con Fairways in Tifway Bermudagrass; Rough in Tifway & Bandera Bermudagrass e Greens in Pure Distinction Creeping Bentgrass. Si tratta di un percorso abbastanza unico nel suo genere, e si tratta anche di un bel test visti i greens ondulati, la folta vegetazione, i tanti bunkers e un layout non semplice in cui serve avere una buona dove di strategia sui fairways. Qui saranno fondamentali le statistiche di: Approach, Off the Tee, Around the Green, Proximity.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Le nostre scommesse sul golf per il terzo major stagionale

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

Come favorito ci accodiamo a quello che dicono quote dei bookmakers ed analisti, ovvero Scottie Scheffler @7.50, visto che parliamo del giocatore numero 1 al mondo, che ha già sfiorato il major americano con un 2° posto nel 2022, e il mese scorso ha chiuso come runner up anche al PGA Championship. E’ giunto il turno di Scheffler per tornare a vincere un major a cui si presenta come migliore in assoluto del Field nella media delle statistiche che vi ho segnalato prima.

Come quota di valore prendiamo Viktor Hovland @18.00 che di recente si è sbloccato giocando un gran golf e vincendo il Memorial Tournament. Hovland è il 4° migliore del Field nella media delle statistiche più importanti e a questa quota va provato su un tracciato che sembra adattarsi perfettamente alle sue caratteristiche, anche perché si presenta in grande forma e con tanta fiducia nei propri mezzi dopo la recente vittoria a Muirfield Village. Hovland ha una buona esperienza nei major, e gli ultimi 3 che ha giocato ha sempre fatto bene con un 4° posto al Open Championship del 2022, un T7 ad Augusta quest’anno e un 2° posto al PGA Championship dove fino alle ultime buche era in piena lotta con Koepka, prima di un paio di colpi sbagliati, e anche un pò sfortunati, che lo hanno tagliato fuori dai giochi il mese scorso.

L’ultima giocata che vi segnalo come free pick è la stessa che abbiamo provato la scorsa settimana nel torneo di casa di Corey Conners MIGLIOR CANADESE @2.80, anche se dopo un buon avvio (era co-leader al termine del primo turno) Conners è calato ed è stato superato da Taylor che ha poi vinto il torneo (anche da Hadwin). Per il major ad LA torniamo su Conners come migliore della propria nazione, visto che si presenta meglio dei suoi connazionali in diverse statistiche importanti (Driving Distance, Greens in Regulation, Ball Striking, Approach) e che in carriera vanta 2 titoli PGA. Questo tracciato dovrebbe adattarsi bene alle caratteristiche di Conners che inoltre ha esperienza a questi livelli visto che il mese scorso ad Oak Hill si è messo in mostra con un T12, ma lo avevamo già visto andare molto bene nei tornei principali, specialmente ad Augusta (10° nel 2020, 8° nel 2021 e 6° nel 2022) oltre ad un T17 al PGA Championship del 2021 per un giocatore che vanta 6 top-20 ai major ma che è 0-4 allo US Open, un trend che potrà interrompere a Los Angeles, dove magari non vincerà, ma potrà stare davanti agli altri canadesi. Nick Taylor e ancora una volta Adam Hadwin sono i suoi principali avversari nelle lavagne canadesi, ma dal primo mi aspetto un calo dopo la vittoria a sorpresa nel Open di casa, mentre Hadwin è pericoloso ma su questo tracciato ha un gioco che si adatta meno rispetto a quello di Conners.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.