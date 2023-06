Pronostici Golf Travelers Championship 2023 del PGA Tour, ma dopo il major vinto da Wyndham Clark (ne parliamo tra poco) torna in campo anche il DP World Tour col BMW International Open 2023.

Dicevamo della sorpresa di Wyndham Clark che prima della vittoria dello US Open non aveva mai fatto meglio di un T75 al major. Questa volta va a vincere ed era quotato @81.00. Lo sappiamo bene visto che era una delle segnalazioni secondarie che avevamo dato nel VIP su Telegram.

Pronostici Golf Travelers Championship 2023: Field, tracciato, statistiche

Dopo il major americano il PGA Tour torna in gioco con il The Travelers Championship 2023. Si gioca in Connecticut, a due sole ore di macchina da Manhattan. Non sarà il Field del major, ma sono in gioco davvero tanti big anche questa settimana: Scottie Scheffler, Jon Rahm, Rory McIlroy, Patrick Cantlay, Viktor Hovland e il campione in carica Xander Schauffele.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Xander Schauffele (-19); 2021: Harris English (-13); 2020: Dustin Johnson (-19); 2019: Chez Reavie (-17); 2018: Bubba Watson (-17); 2017: Jordan Spieth (-12); 2016: Russell Knox (-14); 2015: Bubba Watson (-16); 2014: Kevin Streelman (-15); 2013: Ken Duke (-12); 2012: Marc Leishman (-14); 2011: Freddie Jacobson (-20); 2010: Bubba Watson (-14).

Il tracciato del TPC River Highlands a Cromwell è stato disegnato da Robert J. Moss nel 1928, rinnovato una prima volta da Pete Dye nel 1982, e una seconda volta nel 2016 che ha portato le modifiche attuali che lo rendono un par-70 corto (6.852 yards) con Fairways in Bentgrass con Poa Annua; Rough in Kentucky Bluegrass con Fescue e Greens in Bentgrass con Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Par-4, Ball Striking e anche esperienza sul tracciato.

Pronostici Golf Travelers Championship 2023: le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

Quota di assoluto valore per Tommy Fleetwood @33.00 (miglior quota su Bet365) che è il 6° migliore del Field nella media delle statistiche più importanti al TPC River Highlands. L’inglese si presenta in ottima forma a questo torneo dopo il T5 a LACC con una chiusura da 63 colpi vicina al record. Prima dell’ottimo major della settimana scorsa Fleetwood aveva sfiorato la vittoria anche in Canada perdendo ai playoff contro Nick Taylor. Nelle ultime 2 prestazioni al Travelers ha chiuso con rendimenti modesti (13° e 46°) ma questa volta l’inglese si presenta forte di ottimi rendimenti in putting (è stato tra i migliori allo US Open) ma anche in Off the Tee, Approach e Tee to Green, tutti numeri statistici eccellenti che torneranno utili questa settimana min Connecticut. Il 32enne di Southport conta 6 titoli DP World Tour, ma non ha mai vinto al PGA, è ora di sbloccarsi dopo esserci andato vicino tante volte, inoltre la quota sopra @30 volte la posta (Eurobet) è ottima.

Analisi e scommesse BMW International Open 2023

Passiamo al DP World Tour che torna in campo dopo la pausa per il major americano andando in Germania per il BMW International Open 2023, con molti giocatori che la scorsa settimana sono stati impegnati oltre oceano ma senza grandi fortune, ad iniziare da Adrian Meronk che si presenta come favorito del Field, davanti a Rasmus Hojgaard, a Victor Perez, al padrone di casa Yannik Paul e al francese Antoine Rozner. Poker di azzurri guidati da Edoardo Molinari e a seguire Guido Migliozzi, Renato Paratore e Filippo Celli.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Haotong Li, 66/1; 2021: Hovland, 13/2; 2019: Pavan, 100/1; 2018: Wallace, 40/1; 2017: Romero, 300/1; 2016: Stenson, 10/1; 2015: Pablo Larrazabal, 60/1; 2014: Fabrizio Zanotti, 80/1; 2013: Ernie Els, 22/1; 2012: Danny Willett, 90/1; 2011: Pablo Larrazabal, 45/1; 2010: David Horsey, 150/1.

Il tracciato del Golfclub München Eichenried è un par-72 da 7,284 yards con fairways larghi e generosi e anche molte possibilità di punteggi bassi con par-4 alla portata e par-5 medi come difficoltà. I greens sono in Creeping Bentgrass. Le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Off the Tee, Approach, Tee to Green, Around the Green, GIR e Putting.

Questa settimana la doppia giocata ve la do su questo torneo che rimane tra i più importanti nel vecchio continente. Come per il PGA Tour, anche al DP non vi segnalo un favorito, ma una quota di valore per un giocatore in seconda fascia che potrà contendersi il titolo, e anche lui è offerto come Fleetwood @33 volte la posta (speriamo ci porti bene, miglior quota su Eurobet in questo caso). Parliamo di Pablo Larrazabal @33.00, con lo spagnolo che ha vinto questo torneo per 2 anni (2015 e 2011) e che ha molta esperienza da portare in campo anche questa settimana dove giocherà per il tris. 2 vittorie nel 2022 per Larrazabal che ha già 2 titoli anche nel 2023, il Korea Championship di aprile e il KLM Open del mese dopo che hanno portato a 9 i titoli DP World Tour di Larrazabal, una costanza di rendimenti che gli ha permesso di finire nella top-50 del ranking mondiale che permette la partecipazione ai tornei più importanti, come lo US Open della scorsa settimana dove però non è riuscito a superare il taglio. Mi aspetto un riscatto questa settimana in un Field più leggero e alla sua portata, su un torneo già vinto 2 volte in carriera e su un tracciato che si adatta molto bene alle sue caratteristiche.

Aggiungo un interessante Testa a Testa che trovate un pò su tutti i bookmakers italiani (quota migliore su Snai), ovvero il TaT 72 Buche Takumi Kanaya v Niklas Norgaard Moller: KANAYA @1.82. Anche Kanaya va a caccia del 3° titolo personale nel 2023, come Larrazabal, anche se in questo caso tutte e 5 le vittorie in carriera sono arrivate tra Asian Tour e Japan Tour. Magari non vincerà in Germania, ma lo vedo meglio rispetto a Niklas Norgaard Moller che quest’anno ha giocato solo 3 eventi del circuiti principale con un taglio non superato, un T9 alle Mauritius come miglior piazzamento e un T32 al Alfred Dunhill Championship. Il giapponese invece ha battuto un paio di colpi importanti con la doppia top-10 al PGA Tour’s Zozo Championship e al DP World Tour’s Dubai Desert Classic, due eventi dal livello molto più alto del torneo di questa settimana. Lo scorso anno qui non ha superato il taglio, ma non dimentichiamo l’ottimo debutto del 2021 dove riportò a casa un T17 dalla Germania dove pensiamo potrà fare bene anche questa settimana, quanto meno potrà fare meglio del danese.

