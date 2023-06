Pronostici Golf Rocket Mortage Classic 2023 del PGA Tour anche se questa settimana a prendersi i riflettori più importanti è il Betfred British Masters 2023 del DP World Tour, non sarà il British Open ma in terra inglese ci aspettiamo un bello spettacolo per gli amanti del golf. Vediamo analisi e consigli per le scommesse su questi due tornei. Torna anche il LIV Golf col LIV Valderrama 2023.

Pronostici Golf Rocket Mortage Classic 2023: Field, tracciato, statistiche

Congratulazioni ha chi ha preso Keegan Bradley vincente @81 la settimana scorsa (noi lo avevamo segnalato tra i darkhorse la settimana prima) al Travelers. Questa settimana il PGA Tour ha in programma il Rocket Mortage Classic 2023 dalla Motor City, torneo giunto alla quinta edizione, con un Field che conta tanti nomi importanti, ad iniziare dal campione in carica, e favorito dalle quote per la difesa del titolo, Tony Finau, ma anche Rickie Fowler, Justin Thomas, Collin Morikawa, Hideki Matsuyama, Max Homa, Cameron Young, Sungjae Im e Tom Kim.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Tony Finau (-26); 2021: Cam Davis (-18); 2020: Bryson DeChambeau (-23); 2019: Nate Lashley (-25).

Il tracciato del Detroit Golf Club è un par-72 da 7,370 yards, un disegno classico di Donald Ross con Fairways in Bentgrass con Poa Annua; Rough in Bluegrass e Greens in Poa Annua con Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off The Tee, Approach, Strokes Gained: Par-5, Birdie or Better e nella media complessiva il migliore in queste stats è Tom Kim.

Pronostici Golf Rocket Mortage Classic 2023: le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

Come favorito ho scelto Rickie Fowler @15.00 che nella media delle statistiche più importanti è 2°, dietro solo a Kim. Nelle ultime settimane Fowler è stato molto competitivo e sembra solo questione di tempo per rivederlo a trionfare, un successo che al PGA gli manca ormai da 4 anni. Il suo miglior piazzamento a Detroit è stato il T12 del 2020 e dal 2019, anno del debutto di questo torneo, ha sempre perso parte a questo evento quindi l’esperienza non gli manca per un giocatore che di titoli PGA ne ha vinti 5 in carriera. Il suo stato di forma si capisce anche dal T13 al Travelers Championship della settimana scorsa, tracciato in cui non era mai riuscito a fare una top-20, e prima aveva chiuso in fila un T6 al Charles Schwab Challenge, un T9 al Memorial e un T5 allo US Open, dove per lungo tempo sembrava potesse portare a casa il major americano. In 18 tornei stagionali è arrivato in top-20 ben 13 volte e solo in 2 occasioni non ha superato il taglio, sfiorando anche il successo ad inizio stagione col 2° posto al ZOZO.

Come seconda free pick mi gioco un testa a testa che trovate con quota più alta su Eurobet, si tratta del TaT 72 Buche Chris Kirk v Ludvig Aberg: ABERG @1.90. Questo tracciato dovrebbe adattarsi bene alla tipologia di gioco dello svedese che si presenta con 2 solidi risultati al PGA di recente, il T25 in Canada e il T24 della settimana scorsa al TPC River Highlands dove è stato anche in top-10 grazie ai due turni d’apertura chiusi in 67 e 65 colpi. Nelle ultime settimane è stato tra i migliori nelle statistiche di Around the Green e Tee to Green che qui potrebbero essere molto utili. Kirk ha più esperienza a questi livelli rispetto ad Aberg, ma l’americano non sta attraversando un buon periodo. Dopo un inizio di stagione sopra le attese con un doppio 3° posto e la vittoria al Honda Classic, Kirk è andato a calare e negli ultimi 3 tornei non. Ha mai superato il taglio, compreso lo US Open che è stato anche l’ultimo torneo dove abbiamo visto impegnato in nativo del Tennessee.

Analisi e scommesse British Masters 2023

Il DP World Tour ruba un pò la scena questa settimana col British Masters 2023, torneo storico che si gioca dal 1946, ovviamente in Inghilterra (The Belfry). Il torneo ha richiamato in patria Justin Rose che apre anche come favorito davanti ad Adrian Meronk e Min Wood Lee. Poco più indietro troviamo Jordan Smith, ma bene o male non manca nessuno dei grandi nomi di questo circuito, ad iniziare dal campione in carica, Thorbjorn Olesen, ma c’è anche un trio di azzurri, capitanato in quota da Guido Migliozzi su Edoardo Molinari mentre quello messo peggio è Renato Paratore, ma non dimentichiamo che Renatino nel 2020 fece l’impresa vincendo questo importante torneo.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Thorbjorn Olesen, 75/1; 2021: Richard Bland, 150/1; 2020: Renato Paratore, 50/1; 2019: Marcus Kinhult, 175/1; 2018: Eddie Pepperell, 30/1; 2017: Paul Dunne, 66/1; 2016: Alex Noren, 18/1; 2015: Matt Fitzpatrick, 33/1.

Il tracciato del The Brabazon Course è un par.72 da 7,336 yards con Greens in Bent/Poa. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Come free pick qui vi segnaliamo GUIDO MIGLIOZZI MIGLIOR ITALIANO @2.45. Qui un italiano ha già vinto nel 2020, questo potrebbe essere l’anno buono per un altro golfista azzurro, Migliozzi, che potrebbe giocarsi anche la vittoria (in quel caso trovate la quota @70.00 volte la posta). Noi preferiamo prenderlo come puntata principale come migliore tra gli azzurri, lasciando un caffè sulla vittoria finale. Migliozzi potrebbe essere il migliore tra gli italiani, per un giocatore che dal 2019 ha vinto 3 titoli al DP World Tour. La motivazione non gli manca anche per provare a rientrare nel team europeo della Ryder Cup che si giocherà in casa nostra. In stagione ha fatto bene con un T20 ad Abu Dhabi e un T14 in Corea del Sud, e la settimana scorsa a Monaco, in Germania, si è confermato in forma con un T10.

LIV Golf Valderrama

Torna anche il LIV, col LIV Golf Valderrama 2023 che si disputerà dal Real Club Valderrama di Sotogrande, in Spagna. Riflettori puntati sull’idolo di casa, Sergio Garcia, che conosce molto bene questo tracciato su cui ha giocato la bellezza di 15 volte, incassando 14 top-10 incluse 3 vittorie all’Andalucia Masters (2011, 2016 e 2017).

Lo spagnolo è però dietro in quota rispetto a Cameron Smith. L’australiano comanda le lavagne del LIV dove ha raccolto 4 top-10 consecutive, la più recente il T9 dello scorso maggio a Washington. A metà giugno lo abbiamo visto in grande forma anche allo US Open dove ha chiuso 4°, sua seconda top-10 stagionale ai major.

Garcia si ritrova dietro anche a Brooks Koepka che segna 5 top-12 consecutive al LIV, compresa una vittoria e un paio di top-5. Koepka quest’anno è arrivato 2° al Masters e ha vinto il PGA Championship, confermandosi mister major, anche se ha un pò calato col T17 allo US Open, un ottimo piazzamento, ma non per lui.

Infine segnaliamo anche Dustin Johnson tra i papabili, un giocatore che come Koepka vanta già 2 titoli al LIV, compreso l’ultimo successo di metà maggio a Tulsa, in mezzo ad un doppio T23 a Singapore e nell’ultimo torneo giocato a Washington. Quest’anno DJ non è andato benissimo ai major dove ha vissuto di alti e bassi, con un T10 allo US Open, ma anche i modesti T48 e T55 a Masters e PGA Championship, ma a livello LIV può sempre dire la sua e contendere per la vittoria finale. Le pick del LIV rimangono in esclusiva per i nostri utenti VIP nel canale TELEGRAM.

VINCITORI LIV GOLF

Washington, D.C. (May 2023) Harold Varner III

Tulsa (May 2023) Dustin Johnson (2)

Singapore (April 2023) Talor Gooch (2)

Adelaide (April 2023) Talor Gooch

Orlando (April 2023) Brooks Koepka (2)

Tucson (March 2023) Danny Lee

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III

Jeddah (Oct. 2022) Brooks Koepka

Bangkok (Oct. 2022) Eugenio Chacarra

Chicago (Sept. 2022) Cameron Smith

Boston (Sept. 2022) Dustin Johnson

Bedminster (July 2022) Henrik Stenson

Portland (July 2022) Branden Grace

London (June 2022) Charl Schwartzel

