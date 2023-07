Pronostici Golf John Deere Classic 2023 del PGA Tour, ma anche questa settimana ci saranno 3 tornei ad allietare il fine settimane degli appassionati di golf e scommesse. Si giocano infatti anche il Made in Himmerland 2023 del DP World Tour e torna anche il LIV Golf che fa tappa nella capitale inglese per il LIV London 2023.

Iniziamo col celebrare Rickie Fowler che non vinceva dal 2019 ed è tornato sul tetto di un torneo PGA la scorsa settimana, al Rocket Mortage Classic, e siamo particolarmente contenti di questo ritorno vincente perchè lo avevamo segnalato (anche come FREE PICK in queste pagine) come vincente @15.00 di quota. Incassiamo anche la FREE PICK che vi avevamo dato al DP con Guido Migliozzi miglior italiano al British Open vinto da un outsider (ormai un classico per il tour europeo negli ultimi tornei), Daniel Hillier quotato @90.

Pronostici Golf John Deere Classic 2023: Field, tracciato, statistiche

Il PGA Tour torna in gioco in Illinois per il John Deere Classic 2023, un torneo che ha un Field un pò sotto tono, con molti protagonisti assenti, come Scheffler, Rahm, Cantlay, Thomas ma anche il già citato vincitore della scorsa settimana, Fowler. In queste condizioni i favoriti sono Denny McCarthy, Russell Henley e Cameron Young, ma potrebbe essere una buona occasione anche per Ludvig Aberg che avevamo appoggiato in un testa a testa la settimana scorsa, anche se lo svedese dopo un buon avvio si è sciolto come neve al sole giornata dopo giornata al Detroit Golf Club. Potrebbe essere un occasione ghiotta di vittoria anche per Adam Hadwin, Taylor Moore, Keith Mitchell ed Emiliano Grillo.

Vincitori ultime edizioni. 2022: J.T. Poston (-21); 2021: Lucas Glover (-19); 2019: Dylan Frittelli (-21); 2018: Michael Kim (-27); 2017: Bryson DeChambeau (-18); 2016: Ryan Moore (-22); 2015: Jordan Spieth (-20); 2014: Brian Harman (-22); 2013: Jordan Spieth (-19); 2012: Zach Johnson (-20); 2011: Steve Stricker (-22); 2010: Steve Stricker (-26).

Il tracciato del TPC Deere Run è un par-71 da 7,289 yards con Fairways in Southshore Bentgrass; Rough in Kentucky Bluegrass con Fine Fescue e Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Birdie or Better: Gained, Par-4 Scoring, Proximity, Putting (Bentgrass). Nella media di questi numeri il migliore del Field è Adam Hadwin.

Pronostici Golf John Deere Classic 2023: le nostre scommesse

Come favorito mi allineo alle quote e segnalo anche io Denny McCarthy @16.00. Con un Field già leggero potrebbe essere la volta buona per vederlo trionfare per la prima volta al PGA Tour dopo 158 tornei giocati. Non puntiamo comunque su un brocco, ma su un giocatore molto costante salito fino al 34° posto nel Official World Golf Rankings dopo il T7 al Travelers, a seguito dell’ottimo T20 al major dello US Open e dopo aver già sfiorato il successo col 2° posto al Memorial dove ha perso ai playoffs. Di fatto negli ultimi 10 tornei giocati ha sbagliato un solo taglio (Charles Schwab Challenge), incassando la bellezza di 8 top-25, a conferma della sua costanza, è ora di portare a casa questa benedetta prima vittoria PGA. Nell’unica T25 sbagliata ha comunque portato a casa un onorevolissimo 29° posto al major del PGA Championship. McCarthy non si presenta solo in forma, ma anche con ottime statistiche per questo tracciato (è nella top-10 delle medie delle statistiche più importanti qui). Ha già dimostrato di essere competitivo al TPC Deere Run un anno fa dove ha chiuso 6° (iniziava la domenica dal 2° posto) in cui è stato uno dei principali contender.

Torno a giocare contro Chris Kirk in Testa a Testa, anche se arriva da un ottimo ed inatteso T14 la scorsa settimana che ci ha fatto pagare il TaT con Aberg, ma questa volta abbiamo un cavallo più solido dello svedese, ovvero Adam Hadwin che ha fatto anche meglio la settimana scorsa a Detroit, perdendo solo ai playoffs e chiudendo 2°. Gioco il TaT 72 Buche Adam Hadwin v Chris Kirk: HADWIN @1.90. Il canadese è il migliore di tutto il Field nella media delle statistiche più importanti su questo tracciato, e gli do fiducia, anche se lo scorso anno non superò il taglio qui. Prima della buona prova al Rocket Mortage Classic, Kirk non aveva superato il taglio in 3 tornei consecutivi e non ha mai giocato questo torneo negli ultimi 4 anni.

Analisi e scommesse Made in Himmerland 2023 del DP World Tour

Questa settimana il DP World Tour gioca in Danimarca quello che era il “vecchio” Made In Denmark, da qualche edizione rinominato Made in Himmerland 2023. In cima alle lavagne del Field ci sono i grandi padroni di casa, un trio di danesi favoriti alla stessa quota di @19 volte la posta: Alexander Bjork, Nicolai Hojgaard e Thorbjorn Olesen, seguiti a stretto giro da Jordan Smith.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Oliver Wilson, 200/1; 2021: Bernd Wiesberger, 20/1; 2019: Bernd Wiesberger, 70/1; 2018: Matt Wallace, 40/1; 2017, Julian Suri: 60/1; 2016: Thomas Pieters: 12/1; 2015: David Horsey, 80/1; 2014: Marc Warren, 30/1.

Il tracciato è quello del Backtee Course al Himmerland Golf & Spa Resort di Farsø. Si tratta di un par-70 corto da 6,646 yards con Fairways in Bentgrass/Festuca; Rough in Rye/Festuca e Greens in A4 Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

La scelta che faccio come FREE PICK (su 5 giocate totali date nel VIP) è anche in questo caso un Testa a Testa, il TaT 72 Buche Thorbjorn Olesen v Yannik Paul: OLESEN @1.80. Ho giocato per diverse settimane sul tedesco che non mi ha mai ripagato, pur andandoci vicino col 2° posto in Thailandia, torneo che guarda caso è stato vinto da Olsen al 7° successo in carriera al DP. Dopo 3 tornei sotto tono Paul è tornato bene con un T8 al British Masters della settimana scorsa, ma anche Olesen comunque non ha sfigurato a The Belfry (T15). In questa stagione Olesen ha fatto bene anche in India (6°) e al Soudal Open (3°), rilanciando le ambizioni per un posto nel Team Europe della prossima Ryder Cup. Olesen si presenta anche con ottime statistiche, specialmente di Off the Tee, Approach e Tee to Green che come abbiamo visto sono determinanti in un tracciato con queste caratteristiche. Paul debutta al torneo danese dove Olesen ha chiuso con un T22 lo scorso anno, a seguito di un T31 e un T14 nelle due precedenti edizioni. Olesen ha molta esperienza su questo tracciato dove ha un T7 come carrer best risalente al 2014 e secondo me farà meglio rispetto al debuttante Paul che, seppur pericoloso, ha anche statistiche che si adattano peggio rispetto a quelle di Olesen questa settimana in Danimarca.

LIV Golf Londra

Talor Gooch sta dominando il nuovo circuito del LIV Golf visto che in Spagna, la settimana scorsa, si è imposto nel 3° torneo su 5 giocati! Ora si torna subito in gioco con un altro torneo, il LIV Golf Londra 2023 dove Gooch è tra i favoriti per vincere anche al Centurion Club.

Davanti però c’è Brooks Koepka che ha vinto il Masters e il PGA Championship e la settimana scorsa ha chiuso con un ottimo 3° posto. Dietro ci sono altri due protagonisti del LIV, entrambi in top-10 nel recente US Open, Cameron Smith e Dustin Johnson. Un pò più indietro c’è Bryson DeChambeau con una quota comunque inferiore al @18 della settimana scorsa al Valderrama, dove lo avevamo appoggiato anche se ha chiuso al 2° posto purtroppo, confermando comunque il suo momento di forma dopo il T4 ad Oak Hill e il T20 allo U.S. Open.

VINCITORI LIV

Andalucia (July 2023) Talor Gooch (3)

Washington, D.C. (May 2023) Harold Varner III

Tulsa (May 2023) Dustin Johnson (2)

Singapore (April 2023) Talor Gooch (2)

Adelaide (April 2023) Talor Gooch

Orlando (April 2023) Brooks Koepka (2)

Tucson (March 2023) Danny Lee

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III

Jeddah (Oct. 2022) Brooks Koepka

Bangkok (Oct. 2022) Eugenio Chacarra

Chicago (Sept. 2022) Cameron Smith

Boston (Sept. 2022) Dustin Johnson

Bedminster (July 2022) Henrik Stenson

Portland (July 2022) Branden Grace

London (June 2022) Charl Schwartzel

