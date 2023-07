Pronostici Golf Barbasol Championship 2023 del PGA Tour ma questa settimana il torneo più importante è certamente quello del DP World Tour (in collaborazione col PGA) che ha in programma il Genesis Scottish Open 2023, ultimo torneo prima del major del The Open Championship 2023, 151° edizione che si giocherà la prossima settimana a Liverpool.

Pronostici Golf Genesis Scottish Open 2023: Field, tracciato, statistiche

Torneo co-organizzato da PGA Tour e DP World Tour, il Genesis Scottish Open 2023 è l’ultimo evento in preparazione del The Open, che sarà anche l’ultimo major della stagione in programma la prossima settimana. Per questo motivo il Field sarà importante e a guidare le lavagne c’è Scottie Scheffler, con Jon Rahm e Cameron Smith i due grandi assenti. Ci saranno invece altri big come: Rory McIlroy, Patrick Cantlay, il campione in carica Xander Schauffele, Rickie Fowler e Viktor Hovland. Presenti anche tre italiani capitanati da Francesco Molinari, davanti al fratello Edoardo e a Guido Migliozzi.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Xander Schauffele, 20/1; 2021: Minwoo Lee, 200/1; 2020: Aaron Rai, 50/1; 2019: Bernd Wiesberger, 40/1; 2018: Brandon Stone, 400/1; 2017: Rafa Cabrera-Bello, 50/1; 2016: Alex Noren, 50/1; 2015: Rickie Fowler, 22/1; 2014: Justin Rose, 14/1; 2013: Phil Mickelson, 22/1; 2012: Jeev Milkha Singh, 100/1; 2011: Luke Donald, 10/1; 2010: Edoardo Molinari, 70/1.

Il tracciato del The Renaissance Club ospita il torneo scozzese dal 2019 anche se non è un campo storico come Muirfield ed Archerfield Links, ma è un tracciato nuovo, un par-70 da 7,237 yards. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Off the Tee, Birdie or Better, Putting, Par-3.

Pronostici Golf Genesis Scottish Open 2023: le nostre scommesse

Come favorito punto su Patrick Cantlay @15.00 che è in top-5 nella media delle statistiche più importanti per fare bene qui e lo scorso anno ha debuttato con un ottimo T4 al The Renaissance Club. 4° posto anche all’ultimo torneo giocato al PGA, il Travelers, per Cantlay che da allora si è riposato per prepararsi al meglio all’Open di Scozia e soprattutto al major della prossima settimana. Cantlay si presenta in ottima forma, e come già detto con ottimi numeri statistici e una capacità importante nell’adattarsi alle varie condizioni di gioco che potrebbero cambiare repentinamente in terra scozzese.

Una quota più alta la gioco su Tyrrell Hatton @26.00 che fa anche meglio di Cantlay nella media delle statistiche (4° migliore del Field) e ha una quota di valore per un giocatore che qui ha sempre chiuso in top-25 in 3 prestazioni (14°, 18° e 24°). Sono 3 anche le top-5 (3° al Wells Fargo Championship, 5° al Byron Nelson e 3° al Canadian Open) per un totale di 6 top-20 (12° al Memorial Tournament e 15° allo US PGA Championship) portate a casa dall’inglese negli ultimi 7 tornei giocati, davvero una grande costanza e su tracciati anche molto differenti tra loro. Hatton spicca in particolare nelle ottime statistiche di Tee-to-Green e Putting dove in stagione è tra i migliori 10 del Tour e parliamo di un giocatore che vanta già 6 titoli al DP, compreso il BMW PGA Championship giocato in casa in Inghilterra, 3 titoli Rolex Series e anche 2 successi al Alfred Dunhill Links sempre qui in Scozia. L’aria britannica potrebbe fargli bene e @26 volte la posta lo appoggiamo volentieri. Hatton non è un giocatore che si risparmia prima dei major, anzi, usa proprio i tornei a ridosso dei grandi eventi per dare il meglio. Negli ultimi 2 tornei giocati prima di un major ha portato a casa un 5° e un 3° posto, e potrà essere un contender anche questo fine settimana.

Analisi e Scommesse Barbasol Championship 2023

La settimana scorsa Sepp Straka ha vinto il John Deere Classic, torneo in cui non ci è bastato fare una serie di selezioni ottime, di giocatori a quota alta che hanno centrato la top-10, penso ad Alex Smalley @41 che ha chiuso al 2° posto, il 4° posto di Adam Schenk @31 o i T6 di Denny McCarthy @16 e perfino del darkhorse Lucas Glover @67.

Questa settimana torneo minore del PGA Tour col Barbasol Championship 2023 in Kentucky, con un Field che non avrà presenti i big mondiali impegnati in Scozia (o a riposo in vista dell’ultimo major stagionale) e che ha in Taylor Pendrith e Lucas Glover i due nomi principali e favoriti per la vittoria finale.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Keene Trace: 2022: Trey Mullinax (-25); 2021: Seamus Power (-21); 2019: Jim Herman (-26); 2018: Troy Merritt (-23); Hosted at Robert Trent Jones Golf Trail: 2017: Grayson Murray (-21); 2016: Aaron Baddeley (-18); 2015: Scott Piercy (-19).

Il tracciato è quello del Keene Trace Golf Club di Nicholasville, in Kentucky; si tratta di un par-72 da 7,328 yard con Fairways in Bentgrass; Rough in Kentucky Bluegrass con Fescue e Greens in Bentgrass. Qui sono da tenere in considerazione le condizioni climatiche visto che il forte caldo e l’alta umidità attesi potrebbero avere un impatto sui giocatori.

La mia scelta pubblica va su Vincent Norrman @31.00 che non è un nome di punta ma ultimamente al DP stanno vincendo diversi giocatori a sorpresa, e questo potrebbe essere il turno di Norrman che comunque abbiamo già visto con discreti risultati anche a livello PGA, come il 9° posto allo Zurich Classic of New Orleans con Matthias Schwab, 18° al Mexico Open, 8° al Byron Nelson e 24° nell’ultimo torneo giocato al Rocket Mortgage Classic, inoltre aveva iniziato la stagione con un T21 a Puerto Rico e un T16 a Corales ad inizio anno, su tornei con Field e con caratteristiche in qualche modo simili al Barbasol di questa settimana. Si presenta a Keene Trade con ottimi numeri statistici in Driving Distance, Off the Tee, Going for the Green ed Eagles per Hole, ma in stagione ha tenuto ottimi rendimenti anche in par-5 Birdie or Better, tutte caratteristiche importanti per fare bene anche su questo tracciato.

