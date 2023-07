Pronostici Golf The Open 2023. Il Royal Liverpool Golf Club ospita per la 13° volta il British Open che sarà l’ultimo major della stagione. Dopo aver pronosticato esattamente i primi tre, proviamo a completare il poker dei major nelle scommesse sul grande golf.

Ultimi risultati, andiamo per il 4 su 4 nei major

La settimana scorsa siamo tornati a battere un colpo vincente con la cassa quota @31.00 su Vincent Norman dato anche come free pick. Peccato invece al Open di Scozia dove avevamo molti giocatori ai piani alti, ma che si sono arresi a Rory McIlroy.

Ora si gioca l’ultimo major stagionale, il The Open Championship, e cerchiamo di completare il clamoroso poker visto che abbiamo centrato tutti e 3 i vincitori dei primi grandi eventi. Abbiamo iniziato dal The Masters di Augusta dove avevamo puntato su Jon Rahm, per poi continuare con mr.major, Brooks Koepka che ha vinto il Pga Championship, fino allo US Open dove abbiamo incassato con Scottie Scheffler.

Pronostici Golf The Open 2023: Field, tracciato, statistiche

I migliori giocatori di Golf al mondo si ritrovano a Liverpool per il The Open Championship 2023, quarto ed ultimo major stagionale, 151° edizione di questo storico evento. Il Field è ovviamente di primo livello, ad iniziare dal favorito Rory McIlroy che qui sul tracciato di Liverpool ha già vinto in passato e la settimana scorsa si è scaldato alla grande vincendo in Scozia. Potrebbe vincere per la seconda volta a Liverpool e superare anche Scottie Scheffler nel ranking mondiale, riprendendosi la #1. In gioco anche il campione del Masters Jon Rahm, il campione in carica Cameron Smith e il campione del US PGA Champion Brooks Koepka.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Cameron Smith, 28/1; 2021: Collin Morikawa, 40/1; 2019:, Shane Lowry: 70/1; 2018: Francesco Molinari, 33/1; 2017: Jordan Spieth, 16/1; 2016: Henrik Stenson, 33/1; 2015: Zach Johnson, 110/1; 2014: Rory McIlroy, 18/1; 2013, Phil Mickelson, 20/1; 2012: Ernie Els, 45/1; 2011: Darren Clarke, 200/1; 2010: Louis Oosthuizen, 250/1.

Il tracciato del Royal Liverpool Golf Club ospita per la 13° volta il The Open. Si tratta di un Par: 71 da 7,383 yards con fairways in Fescue; Rough in Bentgrass, Fescue e Greens in Browntop Bentgrass con Fescue. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee-to-green, Driving Accuracy, Ball Striking, Fairways hit, Par-5 e Scrambling.

Pronostici Golf The Open 2023: Statistiche e betting trend Royal Liverpool

Maggior numero di Vittorie: 6 (Harry Vardon)

Maggior Margine Vittoria: 13 strokes (Old Tom Morris, 1862)

Punteggio più basso dopo 36 buche: 129 (Louis Oosthuizen, 2021)

Punteggio più basso dopo 54 buche: 197 (Shane Lowry, 2019)

Punteggio più basso dopo 72 buche: 264 (Henrik Stenson, 2016)

Miglior Round: 62 colpi (Branden Grace, 3rd round, 2017)

Maggiori piazzamenti Top-5: 16 (J.H. Taylor and Jack Nicklaus)

Le nostre scommesse sull’ultimo major della stagione di Golf

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

Vi giriamo una giocata per tipologia, ed iniziamo ovviamente da un possibile vincitore, andando su Collin Morikawa @36.00, la quota più alta che proviamo in questo major, torneo che Morikawa ha già vinto un paio di anni fa e che al PGA non vince ormai da un pò, anche se ci è andato vicino di recente con un 2° posto al Rocket Mortgage Classic dove ha perso contro Fowler ai playoff. Moriwaka si presenta con ottime statistiche di Par-5, Off the Tee ed Approach che come detto sono importanti qui. Quota alta per il numero #19 del ranking mondiale.

Vi segnalo anche un Testa a Testa, il TaT 72 Buche Tom Kim v Justin Rose: KIM @1.90. In questo momento preferiamo Kim rispetto all’esperto Justin Rose. Il talento di Kim è innegabile per un giocatore diventato pro alla tenera età di 16 anni e che vanta già 11 tornai vinti in giro per il mondo, 2 dei quali arrivati lo scorso anno al PGA Tour. Lo scorso anno ha debuttato bene con un T47 al Open Championship giocato a St Andrews, mentre Liverpool è un tracciato che dovrebbe adattarsi meglio alle sue qualità viste anche gli ottimi rendimenti che sta tenendo in statistiche importanti come Approach, Tee to Green, Driving Accuracy e GIR. Kim ha esordito anche ad Augusta qualche mese fa con un convincente T16 e nell’ultimo major giocato a LA, lo US Open, ha chiuso il suo miglior piazzamento, un 8° posto, per un giocatore che continua a migliorare e speriamo possa farlo anche questo fine settimana. Prendiamo il sud-coreano meglio dell’inglese Justin Rose.

Infine vi segnalo un Piazzamento che potete giocare su SNAI, e andiamo con Tommy Fleetwood TOP 20 @2.00 per un bel raddoppio. L’inglese qui gioca in casa e sarebbe un sogno per lui vincere un titolo così importante ad un torneo dove da sempre il massimo, infatti ha sfiorato il successo in passato con una doppia top-4 nel 2019 e nella passata edizione del 2022. Lo vediamo anche quest’anno un contender che potrà chiudere in top-20.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.