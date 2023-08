Pronostici Golf Wyndham Championship 2023 del PGA Tour, ultimo torneo prima dell’inizio dei playoffs stagionali, ma questa settimana torna anche il LIV Golf a Greenbrier. Vediamo analisi, migliori quote e le nostre free pick sul golf.

Pronostici Golf Wyndham Championship 2023: Field, Tracciato, Statistiche

La settimana scorsa non siamo riusciti ad avere la difficile intuizione di Lee Hodges vincitore al 3M Open, un torneo che ha dominato già dal primo giorno. Questa settimana il PGA Tour torna col Wyndham Championship 2023, ultimo torneo della stagione regolare prima dei playoffs a cui avranno accesso solo i migliori 70 giocatori della classifica FedEx, quindi sono molti i giocatori motivati a fare bene per rientrare ai playoffs, su tutti Justin Thomas che sta attraversando una stagione da incubo, ma parte in seconda fascia tra i favoriti di questo field, dietro a Hideki Matsuyama, Si Woo Kim, Sungjae Im, Russell Henley, Sam Burns, Denny McCarthy, JT Poston, Shane Lowry, Ludvig Aberg ed Aaron Rai.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Tom Kim (-20); 2021: Kevin Kisner (-15); 2020: Jim Herman (-21); 2019: J.T. Poston (-22); 2018: Brandt Snedeker (-21); 2017: Henrik Stenson (-22); 2016: Si-Woo Kim (-21); 2015: Davis Love III (-17); 2014: Camilo Villegas (-17); 2013: Patrick Reed (-14); 2012: Sergio Garcia (-18); 2011: Webb Simpson (-18); 2010: Arjun Atwal (-22).

Il Sedgefield Country Club, a Greensboro, North Carolina, è un tracciato par-70 da 7.141 yards disegnato da Donald Ross nel 1926 e rinnovato nel 2007 da Kris Spence. Fairways e Rough sono in Bermudagrass mentre la superficie dei Greens è in Champion Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Driving accuracy, Off the Tee, Approach, Tee to Green e Putting.

Pronostici Golf Wyndham Championship 2023: le nostre scommesse

Come favorito vincitore puntiamo su Hideki Matsuyama @19.00 non troppo brillante in questo 2023, e lo vediamo anche dalla modesta posizione che occupa nella classifica FedEx Cup, 56° posto. Sarebbe importante per lui rientrare almeno nei migliori 50 e su questo field Matsuyama ha tutte le carte in regola per giocarsi il torneo, visto che parliamo di un top player che ha vinto 8 tornei in carriera al PGA Tour, compreso il Masters del 2021, anche se l’ultima vittoria è ormai datata 2022 (Sony Open) a Waialae Country Club, tracciato con greens in Bermudagrass dove il giapponese da il suo meglio. La settimana scorsa in Minnesota è stato tra i migliori del field nelle statistiche di Approach e Tee to Green, molto importanti in questo tracciato dove Matsuyama ha un ottima esperienza visto che ha giocato 7 volte. Tanto bene o tanto male qui a Sedgefield per Matsuyama (3 volte in top-15 ma anche tagli non superati), speriamo di prenderlo nel giro buono.

Quota di valore su J.T. Poston @31.00 che nelle ultime settimane stiamo provando con costanza come vincente in tornei dal field più “leggero”. Inoltre Poston ha già vinto questo torneo nel 2019, torneo di casa per il nativo del North Carolina. Di recente ha portato a casa un 2° posto al 3M Open della scorsa settimana, ma precedentemente era andato bene anche con un doppio 6° posto a John Deere Classic e Genesis Scottish Open. Poston si presenta con ottime statistiche di Approach, Tee to Green e Putting.

Chiudiamo con un Testa a Testa che potete trovare su SNAI o su Eurobet, TaT 72 Buche Denny McCarthy v Stephan Jager: MCCARTHY @1.80. Potenzialmente McCarthy si può giocare anche la vittoria di questo torneo dove ha già raccolto 3 top-25 in passato. Del resto questo tracciato sembra perfetto per le caratteristiche di McCarthy che inoltre arriva in forma a questo appuntamento dopo 3 top-10 e un altra top-20 raccolte negli ultimi 5 tornei giocati (compreso il 2° posto al The Memorial dove ha perso ai playoffs). Jager la settimana scorsa ha giocato abbastanza bene con un T30 al 3M Open, ma il tedesco rimane un giocatore inferiore qualitativamente a McCarthy che troviamo più adatto in un field e in un torneo del genere. Negli ultimi 6 tornei giocati da entrambi, McCarthy ha chiuso davanti a Jager 5 volte!

Analisi e scommesse LIV Golf Greenbrier 2023

In gioco da venerdì anche il LIV Golf Greenbrier che dopo l’ultimo evento giocato a Londra, torna negli States, e più precisamente in West Virginia dove in testa alle lavagne c’è Cameron Smith, proprio il campione che a Londra ha vinto il suo 2° titolo LIV, interrompendo il momento magico di Talor Gooch che aveva vinto 3 dei precedenti 5 tornei e che troviamo al 3° posto nelle lavagne, dietro a Brooks Koepka (che ha vinto il LIV ad Orlando lo scorso aprile, ha vinto il suo 5° major PGA il mese prima e aveva chiuso runner up anche al Masters) e al pari con Dustin Johnson. Più staccato il runner up del Liv London, Patrick Reed.

VINCITORI LIV GOLF

London (July 2023) Cameron Smith

Andalucia (July 2023) Talor Gooch

Washington, D.C. (May 2023) Harold Varner III

Tulsa (May 2023) Dustin Johnson

Singapore (April 2023) Talor Gooch

Adelaide (April 2023) Talor Gooch

Orlando (April 2023) Brooks Koepka

Tucson (March 2023) Danny Lee

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III

Jeddah (Oct. 2022) Brooks Koepka

Bangkok (Oct. 2022) Eugenio Chacarra

Chicago (Sept. 2022) Cameron Smith

Boston (Sept. 2022) Dustin Johnson

Bedminster (July 2022) Henrik Stenson

Portland (July 2022) Branden Grace

London (June 2022) Charl Schwartzel

