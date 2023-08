Pronostici Golf FedEx St. Jude Championship 2023. Iniziano i playoffs del PGA Tour col primo torneo che richiama i primi 70 della classifica FedEx Cup e si continuerà ad eliminazione fino ai 30 golfers che si giocheranno la finalissima di Atlanta. In campo anche il LIV Golf Bedminster 2023, ancora fermo il DP World Tour che tornerà solo la prossima settimana con l’ISPS Handa World Invitational.

Pronostici Golf FedEx St. Jude Championship 2023: Field, Tracciato, Statistiche

Purtroppo non siamo riusciti a chiudere la stagione col botto, ma ci siamo andati vicini con Russell Henley @23 che ha chiuso 2° e con un altro paio di piazzati in top-10, ma purtroppo ha vinto Lucas Glover, un giocatore su cui avevamo puntato spesso nelle ultime settimane, ma che è andato a vincere proprio la volta che lo molliamo, anche se abbiamo avuto ampiamente il tempo di coprirlo in live betting quando stava ancora @2.25, andando a recuperare così tutte le giocate che non sono entrate la settimana scorsa.

I migliori 70 giocatori della classifica FedEx Cup si trovano questa settimana per il FedEx St. Jude Championship 2023, primo torneo dei playoffs PGA Tour e già qui abbiamo una novità visto che i giocatori ammessi ai playoffs sono passati dai soliti 125 appunto ai 70 di questa edizione. Solo i migliori 50 passeranno al Bmw Championship della prossima settimana e poi i migliori 30 si giocheranno il titolo nella finalissima di Atlanta. Il Field è ovviamente di grande livello ad iniziare dai primi tre in classifica: Jon Rahm, Scottie Scheffler e Rory McIlory. In seconda battuta troviamo Patrick Cantlay e Viktor Hovland.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Will Zalatoris (-15); 2021: Tony Finau (-20); 2020: Dustin Johnson (-30); 2019: Patrick Reed (-16); 2018: Bryson DeChambeau (-18); 2017: Dustin Johnson (-13); 2016: Patrick Reed (-9); 2015: Jason Day (-19); 2014: Hunter Mahan (-14); 2013: Adam Scott (-11); 2012: Nick Watney (-10); 2011: Dustin Johnson (-19); 2010: Matt Kuchar (-12).

Il tracciato del TPC Southwind a Germantown, Memphis (Tennessee) è stato disegnato nel 1987 da Ron Pritchard e rinnovato nel 2004. Si tratta di un par-70 da 7,243 yard con Fairways in Zeon Zoysiagrass; Rough in. 419 Bermudagrass e Greens (abbastanza piccoli) in Champion Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Off the Tee, Approach, Around the Green, Tee to Green e Putting.

Classifica FedEx Cup

Vediamo anche la classifica completa della Fedex Cup prima dell’inizio del primo torneo playoffs, con tutti e 70 i giocatori presenti questa settimana:

Jon Rahm 1 3,319.720

Scottie Scheffler 2 3,145.940

Rory McIlroy 3 2,304.097

Max Homa 4 2,128.416

Wyndham Clark 5 1,943.807

Brian Harman 6 1,827.411

Viktor Hovland 7 1,795.092

Keegan Bradley 8 1,773.902

Rickie Fowler 9 1,731.551

Tony Finau 10 1,655.195

Jason Day 11 1,505.829

Nick Taylor 12 1,463.414

Patrick Cantlay 13 1,442.807

Tom Kim 14 1,422.033

Sepp Straka 15 1,412.974

Xander Schauffele 16 1,406.016

Tyrrell Hatton 17 1,381.227

Si Woo Kim 18 1,372.057

Sam Burns 19 1,335.324

Russell Henley 20 1,295.501

Emiliano Grillo 21 1,274.886

Collin Morikawa 22 1,246.248

Kurt Kitayama 23 1,215.980

Adam Schenk 24 1,212.949

Taylor Moore 25 1,192.810

Tommy Fleetwood 26 1,184.160

Denny McCarthy 27 1,178.846

Chris Kirk 28 1,161.260

Seamus Power 29 1,133.451

Corey Conners 30 1,103.498

Jordan Spieth 31 1,099.354

Sungjae Im 32 1,097.565

Justin Rose 33 1,087.719

Sahith Theegala 34 1,064.983

Lee Hodges 35 1,052.156

Matt Fitzpatrick 36 1,048.958

Byeong Hun An 37 1,041.344

Adam Svensson 38 1,013.909

Brendon Todd 39 973.295

Eric Cole 40 949.851

Andrew Putnam 41 917.629

Harris English 42 913.988

Patrick Rodgers 43 913.667

Adam Hadwin 44 908.259

J.T. Poston 45 906.718

Tom Hoge 46 896.588

Mackenzie Hughes 47 890.359

Cameron Young 48 889.403

Lucas Glover 49 884.864

Nick Hardy 50 867.590

Alex Smalley 51 864.486

Thomas Detry 52 851.137

Taylor Montgomery 53 822.536

Davis Riley 54 767.653

Brandon Wu 55 763.035

Hayden Buckley 56 753.583

Hideki Matsuyama 57 741.702

Keith Mitchell 58 697.847

Mark Hubbard 59 697.282

Matt Kuchar 60 695.136

Stephan Jaeger 61 691.576

Cam Davis 62 684.681

Sam Ryder 63 675.313

Sam Stevens 64 670.047

Aaron Rai 65 669.889

Beau Hossler 66 658.296

Matt NeSmith 67 641.536

Vincent Norrman 68 636.472

J.J. Spaun 69 633.969

Ben Griffin 70 616.558

Pronostici Golf FedEx St. Jude Championship 2023: le nostre scommesse

Come favorito mi accodo alle lavagne e scelgo Scottie Scheffler @8.00, semplicemente il numero 1 al mondo, che si presenta con le migliori statistiche di Tee to Green e GIR, che come abbiamo visto sono importanti qui. Ha vinto 6 tornei PGA negli ultimi 38, e 5 di questi erano con greens in Bermudagrass. Tra maggio e luglio ha messo in fila 7 top-5 consecutive! Numeri pazzeschi per un giocatore che parte comunque dal 2° posto e che cerca redenzione e vendetta dopo i playoffs negativi dello scorso anno.

Quota di valore su Collin Morikawa @29.00 che parte dal 22° posto in classifica, curiosamente proprio come lo scorso anno, ma si presenta con una serie di ottime statistiche che qui potrebbero fare la differenza: Greens in Regulation, Ball Striking, Off the Tee, Approach (dietro al solo Scheffler) e Tee to Green, inoltre il suo meglio lo da su greens in Bermudagrass. La quota quasi a 30 volte la posta è da provare. All’inizio dello scorso mese lo abbiamo visto contendere a Rickie Fowler (un altro giocatore a cui fare attenzione) al Rocket Mortgage Classic, può tornare a giocare per la vittoria anche questa settimana.

Come è da provare la quota alta su Tony Finau @35.00 che lo scorso anno ha cambiato passo proprio nel finale di stagione e ha aperto i playoffs con un 5° posto qui a TPC Southwind nel 2022. Motivato anche dalla qualificazione alla prossima Ryder Cup per il Team USA (lo abbiamo visto anche molto attivo su Twitter con dichiarazioni entusiastiche). Insomma, lo vediamo bello carico, e a questa quota lo prendiamo volentieri, a maggior ragione del fatto che questo tracciato sembra progettato apposta per un ball striker come lui. Finau si presenta con ottime statistiche di: Tee to Green, Approach, Ball Striking, Greens in Regulation. Nell’ultimo anno ha tenuto anche ottimo numeri di putting su greens in Champion Bermudagrass.

Analisi e scommesse LIV Golf Bedminster 2023

Si torna a giocare anche al LIV Golf dopo la vittoria della scorsa settimana di Bryson DeChambeau che si sblocca su questo circuito con la prima vittoria, quella di Greenbrier. Questa volta si gioca il LIV Golf Bedminster 2023 dove nell’edizione dello scorso anno vinse a sorpresa Henrik Stenson che era quotato @60 volte la posta (questa volta si gioca molto più basso @35 dopo la vittoria dello scorso anno ma anche due buone prestazioni recenti: T4 a Washington e T6 a Londra).

Questa settimana DeChambeau è nuovamente tra i favoriti dopo la prova da record della scorsa settimana, ma comunque dietro a Cameron Smith. In 3° posizione troviamo il 5 volte vincitore di major (e 2 volte vincitore al LIV), Brooks Koepka che però ha fatto solo T38 la scorsa settimana. Subito dietro arrivano Talor Gooch (3 vittorie al LIV e un ottimo T7 la settimana scorsa) e Dustin Johnson (solo T32 a Greenbrier).

Si gioca sul tracciato del Trump National Golf Club di Bedminster, New Jersey, che ospita l’11° torneo della stagione LIV, una settimana dopo il torneo giocato in West Virginia. Si tratta di un Par-72 da 7,580-yard, disegnato da Fazio e con greens in bentgrass (proprio le statistiche di putting su questa superficie sono le più importanti), un tracciato abbastanza simile a quello di Washington dove a maggio si è giocato il LIV DC.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.