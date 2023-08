Pronostici Golf BMW Championship 2023. Lucas Glover vince anche il primo torneo dei playoffs FedEx Cup PGA Tour, battendo Patrick Cantlay (li avevamo entrambi nelle nostre scommesse), playoffs che continuano col BMW Championship ma dopo una corta pausa estiva torna anche il DP World Tour con l’ISPS Handa World Invitational.

Risultati Golf e scommesse

La settimana scorsa è arrivato il back to back inatteso di Lucas Glover, che poi tanto inatteso non era visto che lo avevamo consigliato come darkhorse @81 di quota, da tenere sott'occhio, e dopo i primi 2 giri ottimi lo abbiamo caricato anche live, quindi siamo riusciti a recuperare tutto il maltolto nelle scommesse del primo evento dei playoffs FedEx Cup, anche se preferivamo Patrick Cantlay che avevamo scommesso @18 di quota, ma che si è arreso a Glover nelle biche extra, dopo aver chiuso con lo stesso score.

Pronostici Golf BMW Championship 2023: Field, Tracciato, Statistiche

Il PGA Tour è al secondo dei tre tornei ad eliminazione dei playoffs FedEx Cup. Solo i migliori 50 della classifica formeranno il Field del BMW Championship 2023 che si gioca nei dintorni di Chicago. Come al FedEx St Jude Championship della settimana scorsa, anche questa volta non cambia il trio di grandi favoriti: Scottie Scheffler, Rory McIlroy e Jon Rahm, seguiti da Patrick Cantlay che come detto ha sfiorato la vittoria la settimana scorsa (e ha vinto le ultime 2 edizioni di questo torneo), e parte in seconda fascia, assieme a Viktor Hovland. Solo i migliori 30 passeranno il taglio verso la finale di Atlanta.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Patrick Cantlay (-14); 2021: Patrick Cantlay (-27); 2020: Jon Rahm (-4); 2019: Justin Thomas (-25); 2018: Keegan Bradley(-20); 2017: Marc Leishman (-23); 2016: Dustin Johnson (-23); 2015: Jason Day (-22); 2014: Billy Horschel (-15); 2013: Zach Johnson (-16); 2012: Rory McIlroy (-20); 2011: Justin Rose (-13); 2010: Dustin Johnson (-9).

Il tracciato del Olympia Fields Country Club a Chicago, Illinois, è un tracciato classico attivo dal 1945, ma rimane comunque un test interessante con le sue 7.366 yard per un lungo par-70 con Rough in Kentucky Bluegrass, Fairways in Bentgrass Poa Annua e Greens in Bentgrass Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee, Approach, Around the Green, Tee to Green e Putting.

Pronostici Golf BMW Championship 2023: le nostre scommesse

Come favorito punto su Rory McIlroy @8.00 che se la gioca con Scottie Scheffler e anche con Jon Rahm che però dopo la vittoria al Masters è calato molto. Ad Olympia Field Rory è quello che vedo meglio, dal 3° posto nella classifica FedEx Cup. Il nordirlandese si presenta forte di ottime statistiche in Tee-to-Green, Off the Tee ed Approach e la settimana scorsa è stato il migliore del Field anche in Driving Distance al TPC Southwind (12° in Driving Accuracy e 4° in Greens in Regulation), tutte statistiche utili, anzi necessarie, anche questa settimana al BMW Championship dove McIlroy ha chiuso 12° nell’edizione del 2020.

Come quota più alta seleziono Max Homa @26.00 che la settimana scorsa ho finalmente rivisto competitivo a Memphis dove ha chiuso 6° e dove è stato tra i migliori nelle statistiche di Off The Tee e Tee to Green. Homa ha vinto 6 tornei PGA a Quail Hollow, Torrey Pines, Riviera Country Club, TPC Potomac e Silverado Country Club (2 volte), tutti tracciati abbastanza classici e tipici come questo, così come il suo meglio lo da sui greens in Poa Annua o Bentgrass/Poa Annua mix. Dopo aver incassato la sua prima top-10 in un major, Homa è andato a migliorare torneo dopo torneo di recente (21-12-10-6), speriamo che questo trend possa continuare questa settimana.

Analisi e scommesse ISPS Handa World Invitational 2023 (DP World Tour)

Torna anche il DP World Tour che riprende nell’Irlanda del Nord col ISPS Handa World Invitational 2023, su un tracciato che ha già ospitato le ultime 2 edizioni di questo evento e anche l’Irish Open del 2020. Nel Field spiccano i nomi dei favoriti Robert MacIntyre e Victor Perez, ma anche del campione in carica Ewen Ferguson. In seconda fascia troviamo Romain Langasque, Matthew Jordan e Laurie Canter.

Nutrita anche la truppa azzurra con 4 giocatori. I favoriti sono Matteo Manassero e Renato Paratore che abbiamo imparato a conoscere, ma questa volta ci saranno anche nomi meno noti in questo circuito, come Lorenzo Scalise e Gregorio De Leo.

Vincitori ultime edizioni. 2022 (ISPS World Invitational): Ewen Ferguson (-12); 2021: Daniel Gavins (-13); 2020 (Irish Open): John Catlin (-10), 40/1; 2020 (ISPS World Invitational): Tyler Koivisto, -13; 2019 (Northern Ireland Open): Jack Senior, -11; 2018: Calum Hill, -19; 2017: Robin Sciot-Siegrist, -6; 2016: Ryan Fox, -19; 2015: Clement Sordet, -17; 2014: Joakim Lagergren, -13; 2013: Daan Huizing, -13.

Il tracciato del Galgorm Castle è un par-70 da 7.151 yards con greens in Creeping Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Per il ritorno del DP vado con poche giocate e qui vi segnalo un Testa a Testa che trovate su Snai, il TaT 72 Buche Tom McKibbin v Matthew Southgate: MCKIBBIN @1.85. McKibbin è un giovane talento che a 20 anni ha già il potenziale per contendere anche la vittoria di questo torneo, ma ci basta prenderlo meglio di Southgate, giocatore che in passato spesso abbiamo appoggiato, anche a quote alte, ma che ultimamente non convince, e su questo tracciato non dovrebbe fare grandi exploit. Più facile che l’exploit lo faccia McKibbin che ha una serie di ottime statistiche per Galgorm Castle (Driving Accuracy, GIR, Scrambling, Off the Tee, Approach, Tee to Green). Non a caso qui ha giocato 2 volte incassando buoni risultati (26° e 10°). Alla fine dello scorso anno ha messo in fila 3 top-20 nello swing sudafricano, e ha fatto la stessa cosa anche a tornei importanti come Singapore Classic, SDC Championship, KLM Open, Porsche European Open. Di recente ha chiuso 35° allo Scottish Open, torneo dal livello molto più alto di quello che vedremo questa settimana. Il processo di maturazione di McKibbin va avanti e lo vediamo meglio di Southgate.

