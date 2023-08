Pronostici Golf Tour Championship 2023. Siamo arrivati al gran finale della stagione PGA Tour ad Atlanta dove arrivano solo i migliori 30 della classifica FedEx. Si gioca anche il DP World Tour in Repubblica Ceca.

La settimana scorsa abbiamo fatto un bel colpo con Brown al DP e preso Hovland nel testa a testa, anche se proprio Hovland non ci ha permesso di chiudere il tris incassando anche il vincitore al PGA Tour, Scheffler che si è fatto recuperare la domenica, dopo aver dominato nelle statistiche il giorno prima e per lunghi tratti del Bmw Championship.

Pronostici Golf Tour Championship 2023: Field, Tracciato, Statistiche

Ultimo appuntamento della stagione di Golf PGA Tour con la finalissima del Tour Championship 2023 che come ogni anno si gioca ad Atlanta, Georgia. Il Field è formato solo dai migliori 30 giocatori nella classifica FedEx Cup. In palio ci sono tanti soldi e il titolo di campione PGA. Qui sotto vedremo il Field completo in ordine di classifica FedEx dove rimane al comando Scottie Scheffler, con Viktor Hovland 2° dopo la vittoria del BMW Championship, poi arriva Rory McIlroy. Da dopo la vittoria al Masters è invece in calo Jon Rahm che ora si trova al 4° posto.

Il tracciato è sempre quello di East Lake Golf Club, un par-70 lungo da 7,346 yards con Fairway in Meyer Zoysiagrass; Rough in Tifway 419 Bermudagrass e Greens in MiniVerde UltraDwarf Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Around the Green; Tee to Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Rory McIlroy (-21) & Rory McIlroy 72-Hole (-17); 2021: Patrick Cantlay (-21) & Kevin Na / Jon Rahm 72-Hole (-14); 2020: Dustin Johnson (-21) & Xander Schauffele 72-Hole (-15); 2019: Rory McIlroy (-18) & Rory McIlroy 72-Hole (-13); 2018: Tiger Woods (-11); 2017: Xander Schauffele (-12); 2016: Rory McIlroy (-12); 2015: Jordan Spieth (-9); 2014: Billy Horschel (-11); 2013: Henrik Stenson (-13); 2012: Brandt Snedeker (-10); 2011: Bill Haas (-9); 2010: Jim Furyk (-8).

Classifiche FedEx Cup e situazione al via

Il torneo partirà con un punteggio per ogni giocatore in base alla sua posizione nella classifica FedEx Cup, per esempio l’attuale 1° in classifica, Scheffler, partirà con un -10, quindi attenzione alle scommesse che sono da calibrare alla luce di questo format, o trovare le quote solo sui risultati delle 72 buche come se fosse un torneo normale. Tra l’altro Scheffler iniziava al comando della classifica FedEx anche lo scorso anno, ma a laurearsi campione fu lo stesso McIlroy.

CLASSIFICA FEDEX

Scottie Scheffler

Viktor Hovland

Rory McIlroy

Jon Rahm

Lucas Glover

Max Homa

Patrick Cantlay

Brian Harman

Wyndham Clark

Matt Fitzpatrick

Tommy Fleetwood

Russell Henley

Keegan Bradley

Rickie Fowler

Xander Schauffele

Tom Kim

Sungjae Im

Tony Finau

Corey Conners

Si Woo Kim

Taylor Moore

Nick Taylor

Adam Schenk

Collin Morikawa

Jason Day

Sam Burns

Emiliano Grillo

Tyrrell Hatton

Jordan Spieth

Sepp Straka

SITUAZIONE AL VIA

-10: Scottie Scheffler

-8: Viktor Hovland

-7: Rory McIlroy

-6: Jon Rahm

-5: Lucas Glover

-4: Patrick Cantlay, Max Homa, Brian Harman, Wyndham Clark, Matthew Fitzpatrick

-3: Xander Schauffele, Tommy Fleetwood, Keegan Bradley, Russell Henley, Rickie Fowler

-2: Sungjae Im, Tom Kim, Tony Finau, Corey Conners, Si Woo Kim

-1: Collin Morikawa, Taylor Moore, Nick Taylor, Adam Schenk, Jason Day

Even: Sam Burns, Sepp Straka, Jordan Spieth, Emiliano Grillo, Tyrrell Hatton

Pronostici Golf Tour Championship 2023: le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

Purtroppo il gran finale del PGA Tour, con la partenza con colpi diversi, è molto limitante per le scommesse, specialmente in Italia dove non è possibile scommettere sulle 72 buche a prescindere dalla posizione di partenza in classifica. Sfruttando queste puntate andiamo con Scottie Scheffler @2.50 come vincitore finale. Scheffler è stato tra i migliori in tutte le principali statistiche la scorsa settimana, un dominio che non si è tradotto con una vittoria per via della rimonta di Hovland. Riproviamo Scheffler che parte anche quest’anno con almeno 2 colpi di vantaggio sul resto del Field visto che è il 1° in classifica, proprio come lo scorso anno dove si fece beffare da Rory. Questa volta non crediamo in passi falsi di Scheffler che secondo noi sarà il campione finale PGA Tour 2023.

Giochiamo anche un Testa a Testa con Tommy Fleetwood v Wyndham Clark: FLEETWOOD @2.00, un bel raddoppio che troviamo su SNAI. Vero che Fleetwood parte con un colpo di ritardo su Clark, ma l’inglese è un giocatore decisamente migliore e più completo rispetto all’americano che quest’anno ha giocato anche un pò sopra le attese. Nelle ultime settimane Fleetwood è stato tra i migliori in diverse statistiche (Approach, Around the Green, Tee to Green, Putting, Driving Accuracy e anche GIR) e ha anche ottimi rendimenti su greens in Bermudagrass. Ha già giocato ad East Lake 2 volte (11° nel 2018, 13° nel 2019). Parliamo del numero 15 al mondo che ultimante abbiamo visto in ottima forma, e che di solito da il massimo in questi appuntamenti finali, come al DP World Tour dove ha incassato 3 top-10 nelle ultime finali giocate: 2° nel 2019, 10° nel 2020 e 5° anche nel 2022.

Analisi e scommesse D+D Real Czech Masters 2023 (DP World Tour)

I riflettori sono ovviamente puntati sul gran finale del PGA ad Atlanta, ma si gioca anche il DP World Tour che ha in programma il D+D Real Czech Masters 2023, torneo a Field pieno da 156 giocatori e si tratta comunque di un evento importanti visto che è il penultimo torneo di qualificazione, almeno in chiave europea, per i sei posti che portano direttamente alla Ryder Cup. In Repubblica Ceca il nome più importante è senza dubbio quello di Shane Lowry, seguito da Ludvig Aberg, Adrian Meronk e Nicolai Hojgaard come favoriti. Sono 3 gli italiani in gioco in Repubblica Ceca: Francesco Molinari che è il favorito dalle quote, ma molto vicini ci sono il fratello, Edoardo Molinari, e Renato Paratore.

Il tracciato è l’Albatross Golf Resort a Praga, disegnato da Keith Preston nel 2010, è un tracciato nuovo, par-72 da 7.468 yards con fairways molto ampi e generosi da colpire e i greens sono in bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Max Kieffer, 55/1; 2021: Johannes Veerman, 25/1; 2019: Thomas Pieters, 20/1; 2018: Andrea Pavan, 50/1; 2017: Haydn Porteous, 66/1; 2016: Paul Peterson, 250/1; 2015: Thomas Pieters, 80/1; 2014: Jamie Donaldson, 12/1.

Tra le giocate effettuate nel VIP, per la free pick del DP ho scelto una quota alta su un possibile vincitore, Antoine Rozner @36.00. Il francese in passato si è fatto trovare pronto in grandi appuntamenti come il Dubai Championship del 2020 o il Qatar Masters del 2021; ha poi vinto anche il Mauritius Open e ora cerca il 4° successo nel tour europeo dove in questi ultimi anni si è confermato come un contender importante e la quota è molto golosa visto che parliamo di un giocatore che lo scorso anno, al debutto in questo torneo, chiuse subito con un positivo 13° posto, migliore del Field in assoluto nelle statistiche di Approach e Tee to Green. Dalla vittoria alle Mauritius in poi Rozner ha sbagliato un solo taglio, superandone 11° consecutivi e giocandosi la vittoria al SDC Championship dove ha chiuso 3°, ma lo abbiamo visto bene con un T20 anche al The Open (era 4° a inizio dell’ultimo giro), quindi ha dimostrato di potersela giocare anche a livello major, molto più alto del field che sfiderà questo fine settimana in Repubblica Ceca.

