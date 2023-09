Pronostici Golf BMW PGA Champions 2023. Questa settimana è già tempo di nuova stagione del PGA Tour, appena due settimane dopo la finale di Atlanta. Il torneo più importante è però quello del DP World Tour col BMW PGA Championship 2023 che ha un field di primo piano con Hovland, McIlroy, Rahm, Fleetwood, Fitzpatrick e tanti altri.

PGA Tour: field, tracciato e statistiche Fortinet Championship 2023

Dopo un paio di settimane di pausa a seguito del gran finale di East Lake ad Atlanta, inizia subito la nuova stagione del PGA Tour 2023-24 e parte col Fortinet Championship 2023 in California. Il Field non è ancora dei più interessanti, un pò perché siamo solo al primo torneo della nuova stagione ed è un evento minore, un pò anche perchè c’è un torneo DP World Tour più importante questa settimana, come vedremo più tardi. C’è però Max Homa che apre da grande favorito, a caccia del tris visto che ha vinto le ultime 2 edizioni di questo torneo, e lo troviamo davanti a Justin Thomas che si rimette in gioco dopo un anno nero, a Sahith Theegala che cerca la prima vittoria al PGA, al tedesco in rampa di lancio Stephan Jaeger e all’australiano Cameron Davis che può sempre dire la sua.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Max Homa (-16); 2021: Max Homa (-19); 2020: Stewart Cink (-21); 2019: Cameron Champ (-17); 2018: Kevin Tway (-14); 2017: Brendan Steele (-15); 2016: Brendan Steele (-18); 2015: Emiliano Grillo (-15); 2014: Sang-moon Bae (-15); CordeValle Winners: 2013: Jimmy Walker (-17); 2012: Jonas Blixt (-16); 2011: Bryce Molder (-17); 2010: Rocco Mediate (-15).

Il North Course del Silverado Resort and Spa a Napa, California, è un tracciato disegnato nel 1966 da Trent Jones Jnr e rinnovato nel 2011 da Miller. Si tratta di un percorso abbastanza classico e tipico, par-72 da 7.123 yards con Fairways in Bermudagrass con Poa Annua e Rye ; Rough in Kentucky Bluegrass e Rye e Greens in Bentgrass con Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Scrambling, Off the Tee, Approach, Around the Green, Tee to Green ePutting.

Le nostre selezioni sul Fortinet Championship 2023

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

Di valore la quota su Sahith Theegala @19.00 che può vincere questo torneo visto che parliamo del giocatore al numero 37 del ranking mondiale. Solo Tommy Fleetwood e Denny McCarthy sono più avanti di lui tra i giocatori che non hanno mai vinto un torneo PGA Tour. Questa potrebbe essere la settimana buona per il prodotto di Pepperdine University che lo scorso anno si è messo in mostra con un T9 ad Augusta, prima top-10 in carriera ad un Major. I segnali di crescita di questo giocatore non finisco qui visto che Theegala ha giocato i playoffs con un T13 al FedEx St Jude Championship e un T15 al BMW Championship, mancando la finale di Atlanta per una sola posizione (31° su 30 qualificati). Theegala preferisce giocare sulla costa Ovest negli States, in particolare a Silverado dove ha chiuso 14° nel 2020 e 6° nel 2021 (ha sempre superato il taglio in 3 prove qui). La passata stagione ha giocato bene con un T4 a Torrey Pines e un T6 al Riviera Country Club, tracciati simili a Silverado, ma con field decisamente più impegnativi. Questo potrebbe essere l’anno di Sahith che ha migliorato molto i propri numeri di putting e lo scorso anno solo Homa ha fatto meglio di lui in total strokes gained qui.

Come seconda giocata vi propongo un Testa a Testa che trovate un pò dappertutto (io ho usato la quota Bet365) per il TaT 72 Buche Mark Hubbard v Taylor Montgomery: HUBBARD @1.90. Hubbard è un regular del Fortinet dove ha chiuso 3 top-25 nelle ultime 4 edizioni e la sua tipologia di gioco si adatta benissimo a questo tracciato. Hubbard è 14° del field nelle statistiche di total strokes considerando i rendimenti degli ultimi 6 mesi, ma è 3° anche in approach e 15° in tee to green. Montgomery è il migliore come putting, ma le altre statistiche principali non sono il massimo, come le sue qualità di ball striker che qui sarebbero importanti. Nel 2022 Montgomery ha chiuso alla grande al Korn Ferry Tour ed ha iniziato bene anche i primi tornei PGA, tanto che lo scorso anno è salito sul podio (3° posto) qui a Napa, ma da allora è calato molto con 18 tornei giocati e 8 tagli non superati, finendo meglio di un T22 solo 3 volte in questo arco di tempo. Hubbard molto più costante, specialmente a Silverado.

Pronostici Golf BMW PGA Championship 2023: le nostre scommesse sul DP World Tour

Riflettori puntati su DP World Tour che si sposta dall’Irlanda all’Inghilterra, col torneo più importante della settimana, il BMW PGA Championship 2023 che aumenta la propria importanza ad una settimana dalla Ryder Cup di Roma (tutti i giocatori selezionati dal capitano del Team Europe Luke Donald saranno presenti giovedì sul primo tee). Field davvero di primo livello, con le lavagne dominate dal trio formato da: Rory McIlroy, Jon Rahm e Viktor Hovland, ma ci sono anche i vari Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick e Shane Lowry (campione in carica) in seconda fila.

Il West Course di Wentworth, nel Surrey, è stato disegnato da Harry Colt nel 1926 e rinnovato da Ernie Els nel 2009/2016. Anche questo è un tracciato classico, un par-72 da 7.267 yard con Fairways in Bentgrass, Fescue, Poa Annua; Rough in Rye, Fescue e Greens in Creeping Bentgrass. Qui le statistiche più importante sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Shane Lowry, 18/1; 2021: Billy Horschel, 28/1; 2020: Tyrrell Hatton, 16/1; 2019: Danny Willett, 66/1; 2018: Francesco Molinari, 22/1; 2017: Alex Noren, 20/1; 2016: Chris Wood, 66/1; 2015: Byeong-Hun An, 100/1; 2014: Rory McIlroy, 14/1; 2013: Matteo Manassero, 66/1; 2012: Luke Donald, 8/1; 2011: Luke Donald, 15/2; 2010: Simon Khan, 200/1.

Qui come free pick vi segnalo il migliore di categoria, e parlo proprio di giocatori azzurri con Francesco Molinari MIGLIOR ITALIANO @2.45. Preferisco Chicco che qui ha trionfato nel 2018 e lo vedo meglio rispetto al fratello Edoardo, e anche rispetto a Guido Migliozzi, che pure arriva da un bel torneo in Irlanda, ma non credo che qui rimarrà a livello di Francesco Molinari. Diciamo che il 2023 di Chicco è molto diverso da quel fantastico 2018 dove trionfò qui a Wentwhort, con 11 tagli non superati su 17 tornei lo scorso anno, ma i guizzi di qualità non mancano mai per Chicco. Per esempio lo abbiamo visto giocarsi l’importante torneo di Abu Dhabi dove ha chiuso 5°, o fare bene anche col T14 a Bay Hill. Inoltre a Wentworth Molinari non ha solo vinto nel 2018, ma aveva fatto 2° anche l’anno prima qui, e ha incassato ben 5 top-10, per una costanza encomiabile ad un torneo impegnativo e di livello come questo che a mio avviso gli da un buon vantaggio rispetto agli altri italiani impegnati.

