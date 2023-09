Pronostici Golf Cazoo Open de France 2023 del DP World Tour e torna anche il LIV con il LIV Golf Chicago 2023. Non gioca il PGA Tour che rimane fermo una settimana prima della Ryder Cup di Roma, dopo aver ripreso con la nuova stagione al Fortinet la settimana scorsa, quando abbiamo incassato subito la quota @19.00 di Theegala e altre giocate.

PGA Tour: Risultati Fortinet Championship

La nuova stagione 2023-24 del PGA Tour è iniziata la settimana scorsa, ma questa settimana è già ferma in vista della Ryder Cup. Noi abbiamo iniziato alla grande con la vittoria di Sahit Thegala, al primo successo in carriera al PGA, incassato @19.00 di quota, il miglior modo per iniziare la stagione. Anzi,un modo ancora migliore c’è, prendere anche le giocate di contorno, come il testa a testa di Hubbard e anche Francesco Molinari miglior italiano al DP World Tour (anche se al Bmw PGA Championship tutti e 3 gli azzurri hanno fatto male senza superare il taglio).

Pronostici Golf Cazoo Open de France 2023: Field, Tracciato, Statistiche

Anche questa settimana il DP World Tour si prende la scena col Cazoo Open de France 2023 che ha un field un pò svuotato da diversi giocatori fermi a loro volta in preparazione della Ryder Cup. Ci sono però Tom Kim, Minwoo Lee, Aaron Rai, il vincitore della scorsa settimana a Wentworth Ryan Fox (noi avevamo Hovland che ha chiuso al 5° posto) e Billy Horschel a chiudere il poker di favoriti. Ci sarà anche Guido Migliozzi, campione in carica (qui lo scorso anno si giocava @80 volte la posta) e la truppa azzurra conta anche Renato Paratore ed Edoardo Molinari.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Guido Migliozzi, 80/1; 2019: Nicolas Colsaerts, 100/1; 2018: Alex Noren, 16/1; 2017: Tommy Fleetwood, 22/1; 2016: Thongchai Jaidee, 66/1; 2015: Bernd Wiesberger, 33/1; 2014: Graeme McDowell, 12/1; 2013: Graeme McDowell, 25/1; 2012: Marcel Siem, 70/1; 2011: Thomas Levet, 140/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 80/1.

Il tracciato del Albatros Course a Le Golf National è un Par: 71 da 7,247 yards con Fairways e Rough in Bent/Rye/Fescue e Greens in Bent/Meadow Grass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Golf Cazoo Open de France 2023: le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Per questo torneo siamo andati a caccia solo di colpi a sorpresa e quote alte, tra cui Adrian Otaegui @41.00 che l’ultima volta ha chiuso 4° a Galgorm Castle. In stagione lo abbiamo visto 2° anche al KLM Open in un altro tracciato simile a quello in cui giocherà questa settimana dove si presenta da migliore in stagione nelle statistiche di Driving Accuracy, ma ha ottimi numeri anche in Approach, Tee to Green e Scrambling. Ha esperienza su questo tracciato, dove l’esperienza è importante (per questo non gioco i favoriti Tom Kim e Minwoo Lee). Ha giocato qui nel 2016 per la prima volta con un T33 e l’anno dopo aveva già migliorato con un 7° posto. Nel 2018 un altro T12 e l’anno scorso T13, quindi una grande costanza. Questo fine settimana, con un field depotenziato dalla Ryder Cup, potrebbe arrivare il 4° titolo DP World Tour per lo spagnolo.

Siamo all’Open di Francia, e voglio fare una puntata anche su un transalpino, non vincente, ma in un gruppo che trovate su Bet365. Giochiamo Julien Brun MIGLIOR FRANCESE @9.00 che è solo 3° in questa lavagna, dietro a Victor Perez e ade Adrien Rozner, ma per me ha valore a quasi 10 volte la posta. Nel complesso i primi 2 sono ancora migliori, ma Brun può insidiarli qui dove ha chiuso T13 lo scorso anno. La settimana scorsa l’ho visto bene anche a Wentworth nonostante il T35. Si presenta a questo torneo ampiamente in top-20 nelle statistiche di: Approach, Around the Green e Scrambling.

Analisi e scommesse LIV Golf Chicago 2023

Torna anche il LIV Golf che giocherà a Chicago che come pick rimane un esclusiva del nostro canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC, ma due parole sul torneo le diamo.

Cam Smith ha vinto l’ultimo torneo a Bedminster e 2 degli ultimi 3 eventi LIV, raggiungendo Talor Gooch con tris di vittorie in questo circuito, una tris iniziato proprio scorso anno qui a Chicago dove apre da favorito per difendere il titolo qui a Rich Harvest Farms.

Dietro c’è Bryson DeChambeau che lo scorso agosto ha vinto il suo primo torneo LIV a Greenbrier, intervallando le vittorie dell’australiano. Ci sarà poi Dustin Johnson, un altro big che cerca la 3° vittoria su questo circuito ed è sempre da tenere in considerazione.

TOP-10 FAVORITI LIV GOLF CHICAGO 2023

Cameron Smith

Bryson DeChambeau

Brooks Koepka

Dustin Johnson

Talor Gooch

Patrick Reed

Joaquin Niemann

Mito Pereira

Abraham Ancer

Dean Burmester

VINCITORI LIV GOLF INVITATIONAL

Bedminster (August 2023) Cameron Smith (3)

Greenbrier (August 2023) Bryson DeChambeau

London (July 2023) Cameron Smith (2)

Andalucia (July 2023) Talor Gooch (3)

Washington (May 2023) Harold Varner III

Tulsa (May 2023) Dustin Johnson (2)

Singapore (April 2023) Talor Gooch (2)

Adelaide (April 2023) Talor Gooch

Orlando (April 2023) Brooks Koepka (2)

Tucson (March 2023) Danny Lee

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III

Jeddah (Oct. 2022) Brooks Koepka

Bangkok (Oct. 2022) Eugenio Chacarra

Chicago (Sept. 2022) Cameron Smith

Boston (Sept. 2022) Dustin Johnson

Bedminster (July 2022) Henrik Stenson

Portland (July 2022) Branden Grace

London (June 2022) Charl Schwartzel

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.