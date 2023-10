Pronostici Golf Qatar Masters 2023. Questa settimana abbiamo un solo torneo su cui scommettere per quanto riguarda il Golf, visto che PGA Tour e LIV Golf sono fermi. Spazio quindi al DP World Tour col Commercial Bank Qatar Masters 2023 a Doha.

Pronostici Golf Qatar Masters 2023: Field, tracciato e statistiche

Questa settimana, per forza di cose, ci concentriamo sul DP World Tour, unico Tour di golf in gioco col Commercial Bank Qatar Masters 2023 a Doha, dove parteciperanno in 132 giocatori con un field abbastanza classico per il DP. Non ci sono dei veri e propri favoriti visto che il trio di testa formato da Alexander Bjork, Aaron Rai e Jordan Smith si gioca subito intorno @20 volte la posta, seguiti da Rasmus Hojgaard, Thorbjorn Olesen e Yannik Paul. A difendere i colori azzurri segnaliamo Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Ewen Ferguson, 150/1; 2021: Antoine Rozner, 22/1; 2020: Jorge Campillo, 125/1; 2019: Justin Harding, 55/1; 2018: Eddie Pepperell, 70/1; 2017: Jeunghun Wang, 33/1; 2016: Branden Grace, 8/1; 2015: Branden Grace, 25/1; 2014: Sergio Garcia, 8/1; 2013: Chris Wood, 100/1; 2012: Paul Lawrie, 50/1; 2011: Thomas Bjorn, 200/1; 2010: Robert Karlsson, 66/1.

Il tracciato del Doha Golf Club è un par-72 da 7.466 yard disegnato nel 1996 da Harradine con Fairways e Rough in Bermuda mentre la superficie dei Greens è Paspalum. Il tracciato è abbastanza esposto ai venti del deserto. Questo è un tracciato da ball-strikers, attenzione in particolare alle statistiche di: Off the Tee, Approach, Tee to Green, Greens in regulation e Scrambling.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Golf Qatar Masters 2023: le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Come abbiamo visto non c’è un vero e proprio favorito, quindi andiamo a caccia di quote alte anche se come “favorito” segnaliamo Thorbjorn Olesen @21.00 che in queste zone è sempre andato bene. Nel 2023 ha chiuso 20° ad Abu Dhabi, 16° a Dubai, e 4° al Ras Al Khaimah, fino alla vittoria in Thailandia, la sua 7° vittoria al DP a 33 anni. Di recente lo abbiamo visto bene con un 10° posto al Open de France dove è stato tra i migliori del field nelle statistiche di Off the Tee, Approach e Tee to Green che come abbiamo visto sono importanti qui. Di recente ha giocato bene anche lo swing iberico con un T17 allo Spanish Open e un T9 la scorsa settimana all’Andalucia Masters. A Doha ha chiuso 3° nel 2014 e 2°, dietro al solo Branden Grace, nel 2013. Lo scorso anno è tornato ad essere competitivo qui con un T12 a seguito di 2 tagli non superati. Diamo fiducia al danese.

Quota ancora più alta su Adri Arnaus @81.00 che sta alternando ottime prove a pessime prestazioni e tagli non superati. Speriamo di trovarlo in un weekend positivo per un giocatore che se in palla può sempre essere un contender, quindi a questa quota lo proviamo volentieri. La settimana scorsa ha festeggiato il suo 29° compleanno con un T19 a Sotogrande dove però è stato tra i migliori nelle statistiche di: Off the Tee e Strokes Gained ed è tutta la stagione che buoni numeri di: Total Driving, Ball Striking, Putting e Putts per GIR. Ha debuttato qui a Doha subito con un positivo T14 e ottime statistiche di Off the Tee e Tee to Green, e lo scorso anno ha migliorato ancora con un 9° posto. Arnaus ha giocato bene anche negli altri classici tracciati del deserto come il DP World Tour Championship dello scorso anno (9°), il Dubai Desert Classic (13°) e al Ras Al Khaimah Championship (6°).

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.