Pronostici Golf: analisi, quote e free pick sull’Omega European Masters 2023 del DP World Tour

Pronostici Golf Omega European Masters 2023. Con la stagione PGA Tour terminata con la vittoria di Hovland al Tour Championship di Atlanta, e col LIV Golf fermo, questa settimana possiamo lavorare solo sull’Omega European Masters 2023 del DP World Tour per le nostre scommesse sul golf.

Pronostici Golf Omega European Masters 2023: Field, Tracciato, Statistiche

La settimana scorsa abbiamo sperato con Nicolai Hojgaard che a Praga ha giocato un ottimo torneo ma ha chiuso 3°, senza riuscire a vincere, ma ci ha fatto fare cassa sul testa a testa, chiudendo meglio rispetto a Rasmus Hojgaard. A Praga ha vinto a sorpresa Todd Clements che era quotato fino @400 volte la posta. Questa settimana il DP World Tour torna con l’Omega European Masters 2023 sulle alpi svizzere. Il Field è comandato da Matt Fitzpatrick che in passato ha vinto 2 volte su questo tracciato, ma occhio anche al fratello Alex, poi ci sono Robert MacIntyre, Ludvig Aberg ed Adrian Meronk in un torneo con molta motivazione visto che è l’ultima chance per provare a rientrare nella Ryder Cup. Solo due azzurri al via, Edoardo Molinari e Guido Migliozzi.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Thriston Lawrence, 30/1; 2021: Rasmus Hojgaard, 45/1; 2019: Sebastian Soderberg, 275/1, 2018: Matthew Fitzpatrick, 12/1; 2017: Matthew Fitzpatrick, 30/1; 2016: Alexander Noren, 18/1; 2015: Danny Willett, 16/1; 2014: David Lipsky, 125/1; 2013: Thomas Bjorn, 40/1; 2012, Richie Ramsay, 80/1; 2011; Thomas Bjorn, 55/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 18/1.

Il tracciato del Crans-Sur-Sierre GC a Crans Montana, in Svizzera, è un par-70 molto corto (6,808 yards), costruito nel lontano 1908 e rinnovato nel 99 con Fairways e Rough in Poa/Rye mentre i Greens sono in Bent/Poa. Qui le statistiche chiave per provare a vincere sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Le nostre scommesse sul DP World Tour

Abbiamo selezionato un paio di free pick tra le giocate complete che trovate nel VIP BETTING MANIAC su Telegram.

Partiamo col favorito, siamo d’accordo su Matt Fitzpatrick @9.25, numero 8 al mondo e che qui ha vinto 2 volte in passato e per due anni di fila tra 2017 e 2019 e l’aria svizzera sembra fargli bene visto che aveva chiuso come runner up anche nel 2015 e l’anno dopo ha replicato con un altra ottima prova (T7). Il giocatore di Sheffield avrà una motivazione alta per blindare la sua posizione nel team di Luke Donald. Di recente Fitzpatrick ha chiuso 2° al BMW Championship e 13° la settimana scorsa, nella finale PGA di East Lake, per un giocatore abituato a field più ostici rispetto a quello in cui concorrerà questa settimana dove si presenta tra i migliori nelle statistiche di Putting che qui sono fondamentali (come quasi sempre nel golf).

Prendiamo anche una quota di valore su quello che di fatto è un testa a testa che troviamo su Bet365, ma ben ripagato visto che andiamo con EDOARDO MOLINARI MIGLIOR ITALIANO @2.45 come giocata principale. Molinari ha tutte le caratteristiche giuste per potersi imporre in questo tracciato, e lo vediamo anche come contender (nel caso la vittoria si gioca @67.00). Anche Edo è motivato per la Ryder Cup (che tra l’altro si giocherà a Roma) e la settimana scorsa lo ha dimostrato anche a Praga dove ha chiuso con un onorevole 11° posto e dove è stato tra i migliori nelle importanti statistiche di putts per GIR. Qui in Svizzera l’azzurro in passato ha incassato 3 top-15 più un 2° posto nell’edizione del 2010 dove si arrese solo a Miguel Angel Jimenez. Vediamo meglio Molinari rispetto a Migliozzi che questa settimana è il suo unico rivale in azzurro.

