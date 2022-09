Pronostici BMW PGA Championship 2022, l’unico torneo di cui ci occupiamo questa settimana per le scommesse sul Golf. Si tratta di un evento del DP World Tour, ex European Tour, ad una settimana dall’Italian Open.

Pronostici BMW PGA Championship 2022: Field, tracciato e statistiche

Questa settimana riflettori completamente puntati sul DP World Tour e il BMW PGA Championship 2022 che raccoglie molti giocatori in cerca di un torneo (PGA e LIV sono fermi) che in questo modo presenta un field di qualità superiore al solito per l’ex European Tour, ad iniziare dal fatto che c’è Rory McIlroy, che è anche il favorito dalle quote. Rory non è l’unico big, ci sono anche: Jon Rahm, Matt Fitzpatrick, Shane Lowry, Viktor Hovland e il campione in carica Billy Horschel.

In gioco anche Tyler Hatton che aveva vinto l’anno prima, Danny Willett campione del 2019 e pure il nostro Francesco Molinari che a Wentworth ha trionfato nel 2018 e che si gioca @67.00 volte la posta in questa edizione 2022.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Billy Horschel, 28/1; 2020: Tyrrell Hatton, 16/1; 2019: Danny Willett, 66/1; 2018: Francesco Molinari, 22/1; 2017: Alex Noren, 20/1; 2016: Chris Wood, 66/1; 2015: Byeong-Hun An, 100/1; 2014: Rory McIlroy, 14/1; 2013: Matteo Manassero, 66/1; 2012: Luke Donald, 8/1; 2011: Luke Donald, 15/2; 2010: Simon Khan, 200/1.

Il tracciato è quello di West Course a Wentworth nel Surrey, Inghilterra. Si tratta di un tracciato dal design molto classico, un par-72 da 7,267 yards con Fairways in Bentgrass, Fescue, Poa Annua; Rough in Rye, Fescue e Greens in Creeping Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione

Free Pick BMW PGA Championship 2022

Oggi ho scelto 3 FREE PICK. Il resto delle giocate sono come sempre nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM.

Inizio con un Testa a Testa su Snai, e gioco TaT 72 Buche Eddie Pepperell v Alexander Bjork: PEPPERELL @1.90. Ho provato Pepperell vincente la settimana scorsa, e lo riprovo anche questa in TaT contro un avversario alla portata. Pepperell è in un grande momento quest’anno, ha messo in fila 5 top-20 consecutive su tracciati molto varia conferma della sua qualità e adattabilità. Una striscia iniziata dal T11 al Cazoo Classic e continuata col 2° posto all’Hero Open e fino al T18 della settimana scorsa al Made in Himmerland. Anche Pepperrel è nella lista dei giocatori che potrebbero firmare col LIV.

Pepperell ha ottime statistiche di Driving Accuracy, GIR e Scrambling, ma anche il suo putting in Danimarca è stato incoraggiante. Nelle ultime settimane sono cresciuti pure i suoi rendimenti nelle statistiche di Off the Tee. Devo ammettere che anche Bjork è stato solido con 4 top-20 consecutive nelle ultime prestazioni, ma preferisco Pepperell allo svedese incostante di solito, e che non a caso aveva iniziato l’anno con diversi tagli non superati.

Tra i favoriti per la vittoria scelgo Shane Lowry @17.00 che con Wentworth ha un conto aperto e cerca la vittoria dopo 8 top-20 negli ultimi 9 tornei giocati qui (4 top-6).

Vi segnalo anche una quota enorme in tripla cifra, letteralmente un caffè sul nostro Francesco Laporta @201.00. Un italiano ha già vinto qui in passato e Laporta si presenta con un ottimo biglietto da visita. L’azzurro dopo il T16 all’European Masters, ha giocato per la vittoria la settimana scorsa in Danimarca dove ha chiuso al 4° posto e dove è stato tra i migliori nelle statistiche di Approach, Tee to Green e anche Putting. Lo scorso anno l’ho visto bene col 6° posto qui a Wentworth. Non sarà facile ma un cippino a questa quota per sognare e per fare il tifo per Francesco, lo gioco. In alternativa puntate sulla Top-20.