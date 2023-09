Pronostici Golf Irish Open 2023. Anche questa settimana si gioca solo un torneo del DP World Tour, dopo aver preso una delle peggiori bad beat della storia all’Omega European Masters, torneo dominato da Matt Fitzpatrick che era arrivato @1.16 di quota per la vittoria ma a 6 buche dalla fine ha buttato un torneo che fin a quel punto aveva dominato, lasciando la vittoria ad Aberg e bruciando la nostra giocata a quota @9.25.

Pronostici Golf Irish Open 2023: Field, Tracciato, Statistiche

Cerchiamo di riprenderci dalla brutta bad beat della scorsa settimana con un altro torneo DP World Tour, l’unico in programma anche questa settimana (il PGA tornerà solo dalla prossima), anche se ci attende un torneo importante, l’Horizon Irish Open 2023. Il field quest’anno è di prim’ordine con Rory McIlroy il grande favorito, ma attenzione anche a Tyrrell Hatton, Shane Lowry, Minwoo Lee ed Adam Scott.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Adrian Meronk, 22/1; 2021: Lucas Herbert, 33/1; 2020: John Catlin, 40/1; 2019: John Rahm, 8/1; 2018: Russell Knox, 28/1; 2017: Jon Rahm, 14/1; 2016: Rory McIlroy, 4/1; 2015: Soren Kjeldsen, 150/1; 2014: Mikko Ilonen, 80/1; 2013: Paul Casey, 50/1; 2012: Jamie Donaldson, 66/1; 2011: Simon Dyson, 25/1; 2010: Ross Fisher, 20/1.

Il tracciato del Palmer Course dal Kildare Hotel and Golf Club, a Straffan, a qualche km da Dublino, ospita l’Open d’Irlanda per la prima volta dal 2016 (quando vinse proprio McIlroy) è un par-72 da 7,350 yard disegnato da Arnold Palmer nel 1991 e nel 2006 ha ospitato anche la Ryder Cup. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono senza dubbio quelle di GIR, seguite da around the greens e poi segnaliamo Total Driving e Scrambling.

Le nostre scommesse sul DP World Tour

Abbiamo selezionato un paio di free pick tra le giocate complete che trovate nel VIP BETTING MANIAC su Telegram.

Qui ci concentriamo su un paio di quote di valore, iniziando da Billy Horschel @36.00, un giocatore di grande esperienza che nel 2022 ha vinto il suo 7° titolo PGA al Memorial Tournament, per un giocatore che è abituato a livelli anche più alti di questo, anche se ci sarà McIlroy, super favorito, pure troppo visto che si presenta con una quota davvero minima @5, e che ha vinto qui, ma ha altri 6 Irish Open senza taglio superato. Hatton non mi convince e l’altro grande favorito, la stella di casa Shane Lowry si presenta a questo torneo con un 51° posto e 2 tagli non superati nelle ultime prestazioni. A questa quota Horschel mi ispira molto e ha valore per un giocatore che anche nel 2023 al PGA ha sfiorato un altra vittoria (13° al 3M Opene 4° al Wyndham Championship). Quest’anno non è riuscito a raggiungere i playoffs PGA, cercherà di rifarsi a questo debutto in Irlanda, anche se in passato ha giocato (bene) e vinto (4°, 1° e 9° posto) al BMW PGA Championship inglese che ha molte similitudini con il K Club.

Quota ancora più alta su Thorbjorn Olesen @51.00, regular del circuito europeo e nel 2023 ha portato a casa la vittoria in Tailandia con T6 anche a Ras Al Khaimah Championship, Indian Open e Soudal Open. Di recente lo abbiamo visto bene con un 11° posto al Czech Masters e anche la settimana scorsa non ha brillato (T40) ma è stato l’8° migliore del field nelle statistiche di putting. Olesen ha grandi numeri in Greens in Regulation, il suo punto di forza. Come abbiamo detto la statistica di GIR è nettamente quella più importante su questo tracciato dove ha giocato bene nel 2016, chiudendo al 10° posto con un ultimo giro impressionante da 66 colpi. Olesen ha giocato spesso l’Irish Open, con una grande costanza di rendimenti, e oltre al 10° posto del 2016 conta anche un 23/15/10/6/15/MC all’Open d’Irlanda.

