Pronostici Golf RBC Heritage 2023 del PGA Tour, una settimana dopo il Masters di Augusta, primo major dell’anno che è stato vinto da Jon Rahm che ci ha mandato in cassa in quota @10.00, una giocata che avevamo segnalato anche nell’articolo come free pick principale sul favorito.

Pronostici Golf RBC Heritage 2023: Field, Tracciato, Statistiche

Complimenti a Jon Rahm, che a pasqua per la prima volta ha indossato la Green Jacket vincendo il primo major dell’anno, il The Masters di Augusta, ma complimenti anche a noi, e a chi ci ha seguito, visto che lo avevamo consigliato come free pick sul favorito per la vittoria del torneo, per una cassa in quota @10.00.

E Rahm è tra i favoriti, assieme a Scottie Scheffler e seguito da vicino da Rory McIlory e Patrick Cantlay, per RBC Heritage 2023 in programma questa settimana, torneo che si gioca in Canada e che richiama un Field ancora di primo piano, nonostante venga una settimana dopo Augusta. In terza fascia presente anche il campione in carica, Jordan Spieth.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Jordan Spieth (-13); 2021: Stewart Cink (-19); 2020: Webb Simpson (-22); 2019: C.T. Pan (-12); 2018: Satoshi Kodaira (-12); 2017: Wesley Bryan (-13); 2016: Branden Grace (-9); 2015: Jim Furyk (-18); 2014: Matt Kuchar (-11); 2013: Graeme McDowell (-9); 2012: Carl Pettersson (-14); 2011: Brandt Snedeker (-12); 2010: Jim Furyk (-13).

Il tracciato del Harbour Town Golf Links, Royal Bank of Canada’s, disegnato da Pete Dye, è un atipico tracciato costiero in Canada, ma assomiglia maggiormente a tracciati del Carolina o della Florida (Quail Hollow, Sedgefield, Copperhead). Si tratta di un par-71 da 7,191 yards con Fairways e Rough in Celebration Bermudagrass ricoperta da Perennial Ryegrass mentre i Greens sono in TifEagle Bermudagrass ricoperta da Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti per vincere sono quelle di: Approach, Fairways Hit, Greens in Regulation, Putting. Se facciamo una media il migliore a livello statistico è, come spesso capita, Scottie Scheffler.

Pronostici Golf RBC Heritage 2023: le nostre scommesse sul PGA Tour

Vi segnalo subito una quota di valore su Collin Morikawa @21.00 che ha ottimi precedenti sul tracciato di Harbour Town, ed è il 7° migliore di tutto il Field nella media delle statistiche più importanti che vi abbiamo segnalato prima. Anche in questa prima parte di stagione ha messo insieme ottimi risultati come il 3° posto a Torrey Pines, 6° al Riviera, 13° al TPC Sawgrass e 10° la settimana scorsa all’Augusta National, anche se la vittoria al PGA manca ormai da un anno e mezzo, ed è ora di tornare a vedere primeggiare questo ottimo giocatore.

La quota veramente alta la andiamo però a provare con Sahith Theegala @61.00 che ho visto davvero bene la settimana scorsa, anche nel difficile impegno del Masters, e zitto zitto è salito al 28° posto del ranking mondiale. In questa stagione il prodotto di Pepperdine University ha chiuso 6° a Silverado, 5° a Narashino, 2° a Sea Island, 4° a Torrey Pines, 6° al Riviera, 14° a Bay Hill e, come anticipato, 9° anche la settimana scorsa ad Augusta National. Ormai l’indiano è un contender quasi fisso e sta esprimendo il suo miglior golf, che potrà crescere ancora. I tempi per una bella vittoria al Tour sembrano maturi, e non è la prima volta che puntiamo su Theegala che a questa quota ha tanto valore anche perché si presenta con ottime statistiche di: Off the Tee, Tee to Green, Putting, Total Driving e Ball Striking.

