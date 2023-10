Anteprima Hockey NHL 2023-24. Siamo all’inizio di una nuova stagione di Hockey su Ghiaccio per la NHL. Toronto si prende i favori delle quote antepost ma attenzione agli Avalanche e soprattutto gli Oilers. Potrebbe essere l’anno buono per Edmonton. Tra le favorite anche Devils ed Hurricanes mentre poco più staccati troviamo i campioni in carica di Vegas.

Anteprima Hockey NHL 2023-24: i favoriti per la Stanley Cup

Iniziamo dal trofeo più succoso ed importante del Hockey NHL 2023-24, ovviamente la Stanley Cup che premia il vincitore finale della manifestazione. I Vegas Golden Knights sono i campioni in carica ma bissare il titolo non è mai facile. Vegas è uno dei top-team che scartiamo, come i Toronto Maple Leafs, nonostante nelle ultime settimane i canadesi abbiamo scavalcato tutti nelle lavagne antepost.

Appena finita la scorsa stagione i Colorado Avalanche aprivano da favoriti per il ritorno alla vittoria (avevano vinto la Stanley precedente), ma la perdita di un giocatore come Gabriel Landeskog è pesante. In Colorado possono però sempre contare su Nathan MacKinnon e su un Cale Makar che dovrebbe tornare al 100% fisicamente, oltre a Mikko Rantanen e a diversi innesti interessanti come Ryan Johansen, Ross Colton, Jonathan Drouin e Miles Wood.

Potrebbe essere l’anno degli Edmonton Oilers, roster che da tempo include alcuni dei migliori giocatori al mondo (Connor McDavid e Draisaitl) e a livello offensivo sono arrivati pure Ryan Nugent-Hopkins, Evander Kane e Zach Hyman a dare ancora più peso agli Oilers che difensivamente devono migliorare con Darnell Nurse e in porta si affideranno a Stuart Skinner e Jack Campbell (quest’ultimo visto in forma nel pre-season). Edmonton è la squadra che preferiamo tra le favorite, assieme ai già citati Avalanche, ma occhio anche ai New Jersey Devils. Sono tutte quote alte in doppia cifra che possiamo prendere tutte facendo comunque profitto.

Ci sono poi dice squadre interessanti ma di seconda fascia come Dallas Stars ed LA Kings. Gli Stars in particolare, per una squadra che lo scorso anno ha perso solo alla finale di Western Conference contro i futuri campioni e che ripartirà con un roster che è un mix di veterani e giovani talenti con nomi come: Jason Robertson, Roope Hintz e Miro Heiskanen mentre in portaJake Oettinger è un pretendente al Vezina Trophy come miglior portiere anche quest’anno.

Vincitori ultime Stanley Cup:

2023 Vegas Golden Knights @19

2022 Colorado Avalanche @7

2021 Tampa Bay Lightning @10

2020 Tampa Bay Lightning @7.75

2019 St. Louis Blues @30

2018 Washington Capitals @12

2017 Pittsburgh Penguins @12

2016 Pittsburgh Penguins @14

2015 Chicago Blackhawks @8

2014 Los Angeles Kings @13

FREE PICK ANTEPOST STANLEY CUP 2023-24

FAVORITE

Stanley Cup: EDMONTON OILERS @10.00

Stanley Cup: COLORADO AVALANCHE @10.00

Stanley Cup: NEW JERSEY DEVILS @10.00

LONGSHOT

Stanley Cup: DALLAS STARS @18.00

Stanley Cup: LA KINGS @18.00

Punti stagionali, Carolina e New Jersey al top

La linea punti più alta in regular season ce l’hanno i Carolina Panthers con 107.5 (dopo i 114 punti con cui hanno chiuso lo scorso anno), anche se leggermente calata nelle ultime settimane da 109.5, anche per via di alcune partenze importanti, ma sono arrivati Dmitry Orlov e Tony DeAngelo a migliorare il reparto difensivo mentre in porta ci saranno Frederik Andersen ed Antti Raanta che formano una delle coppie di portieri più forti.

Carolina è agganciata così anche dai New Jersey Devils che hanno la stessa linea punti, e hanno anche un roster ampio e talentoso con Jack Hughes, Timo Meier, Jesper Bratt, Tyler Toffoli, Nico Hishier ed Ondrej Palat. Appena più indietro ci sono i Colorado Avalanche e i Toronto Maple Leafs a 106.5 e poi arrivano Dallas Stars ed Edmonton Oilers a 105.5. Poco più attardati i campioni in carica, con Vegas piazzata a 103.5.

Solo 100.5 punti per i Boston Bruins che arrivano da una regular season da record, anche se poi hanno deluso in post-season sciogliendosi come neve al sole. Boston è dietro anche a LA Kings e NY Rangers da cui ci si aspetta molto, e infatti le troviamo a 101.5 punti.

Le migliori squadre come punti nelle ultime 10 stagioni:

2022-23 135 (65-12-5) Boston Bruins

1976-77 132 (60-8-12) Montreal Canadiens

1995-96 131 (62-13-7) Detroit Red Wings

1977-78 129 (59-10-11) Montreal Canadiens

2018-19 128 (62-16-4) Tampa Bay Lightning

1975-76 127 (58-11-11) Montreal Canadiens

2005-06 124 (58-16-8) Detroit Red Wings

2021-22 122 (58-18-6) Florida Panthers

1970-71 121 (57-14-7) Boston Bruins

2009-10 121 (54-15-13) Washington Capitals

Anteprima Hockey NHL 2023-24: premi individuali, inizia la Bedard era

Non solo NBA con Victor Wembanyama ma anche la NHL quest’anno ha il suo rookie stellare che per molti potrebbe essere un talento generazionale, Connor Bedard, che è stato ovviamente scelto con la #1 al NHL Draft dai Chicago Blackhawks che però sono ancora in ricostruzione e lontani dai fasti.

A livello di Hart Trophy abbiamo alcune idee, ad iniziare da Leon Draisaitl di cui abbiamo già parlato. Credendo molto in Edmonton dobbiamo credere anche ad uno dei suoi principali talenti, che ha già vinto questo titolo nella stagione 2019-20 e nelle ultime 4 annate ha sempre ricevuto voti per il miglior giocatore della stagione, nonostante sia al fianco di un altro big come McDavid che è il campione in carica di questo titolo che ha già vinto 3 volte!

Un altro nome interessante è quello di David Pastrnak, uno dei protagonisti della grande stagione di Boston lo scorso anno, e infatti ha chiuso al 2° posto nelle votazioni per Hart Trophy. Senza più Patrice Bergeron i Bruins rimangono una buona squadra, e la stella principale rimane Pastrnak. Infine riproponiamo a quota più alta Kirill Kaprizov, giovane stella dei Minnesota Wild che avevamo provato anche lo scorso anno chiuso con 75 punti (ma è stato assente in 15 partite) dopo i 108 punti personali dell’anno prima.

Passano gli anni ma in Metropolitan Division vediamo sempre Alex Ovechkin come uno dei migliori giocatori. I Capitals stanno ricostruendo come sempre intorno al loro capitano e giocatore più rappresentativo, che potrà essere il centro dell’attacco della franchigia della capitale anche quest’anno, e spiccare come miglior marcatore della propria division.

Ultimi vincitori Hart Trophy

2022-23 Connor McDavid Center Edmonton Oilers

2021-22 Auston Matthews Center Toronto Maple Leafs

2020-21 Connor McDavid Center Edmonton Oilers

2019-20 Leon Draisaitl Center Edmonton Oilers

2018-19 Nikita Kucherov Right Wing Tampa Bay Lightning

2017-18 Taylor Hall Left Wing New Jersey Devils

2016-17 Connor McDavid Center Edmonton Oilers

2015-16 Patrick Kane Right Wing Chicago Blackhawks

2014-15 Carey Price Goalie Montreal Canadiens

2013-14 Sidney Crosby Center Pittsburgh Penguins

Miglior Marcatore Metropolitan Division: ALEX OVECHKIN @3.50

Hart Trophy: LEON DRAISAITL @13.00

Hart Trophy: DAVID PASTRNAK @13.00

Hart Trophy: KIRILL KAPRIZOV @17.00

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.