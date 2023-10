Pronostici Hockey NHL Week 2. Vediamo le migliori e le peggiori squadre al via della stagione di Hockey su Ghiaccio NHL dopo la prima settimana di gioco, e andiamo a vedere anche i big match che ci attendono per la week 2.

Pronostici Hockey NHL Week 2: Squadre Up

Partiti decisamente bene i Boston Bruins con 2 vittorie su 2, entrambe in casa. Stessa cosa per i Toronto Maple Leafs. Dopo diverse stagioni deludenti una volta arrivati in post-season, questo sarà l’anno buono per i canadesi? A vedere l’inizio sembra di sì, con 2 vittorie su 2 e già un doppio Hat-trick di Auston Matthews. Si accende subito la sfida a distanza in Atlantic tra Boston e Toronto.

In Metropolitan nessuna squadra imbattuta mentre hanno inizio con un record di 2-0 anche i Colorado Avalanche in Central. Infine la Pacific dove i Vancouver Canucks hanno0 iniziato la stagione con 2 vittorie, 12 gol segnati e 4 concessi. Ancora meglio i campioni in carica, i Vegas Golden Knights che hanno vinto le prime 3 partite segnando 12 gol e incasandone solo 3.

Pronostici Hockey NHL Week 2: Squadre Down

Vancouver è partita bene con una doppia vittoria sugli stessi avversari, gli Edmonton Oilers che quindi al contrario partono come peggior delusione per una franchigia che molti (noi compresi) vedono tra le contender per la vittoria finale della Stanley Cup.

Ancora a secco 2 squadre di Atlantic che hanno iniziato la stagione con 2 ko deludenti, i Florida Panthers e i Buffalo Sabres, e parliamo di altre due potenziali contender per la vittoria finale, in particolare Florida.

Bicchiere mezzo pieno per i Chicago Blackhawks. La squadra dell’Illinois è ancora in ricostruzione ma c’è grande interesse sul rookie e talento generazionale, Connor Bedard che nelle prime 3 partite ha già messo insieme 2 assist e 1 gol, anche se per i Blackhawks è arrivata una vittoria al debutto a Pittsburgh, seguita dalle sconfitte a Boston e Montreal, quindi Chicago non ha ancora fatto il suo esordio interno.

Statistiche Hockey su ghiaccio NHL 2023-24

Vancouver è partita forte anche nelle scommesse, miglior squadra come rendimento e anche miglior attacco assieme a Toronto. Le due franchigie canadesi si dividono anche la testa delle statistiche di Power Play mentre a livello difensivo i migliori sono St.Louis e Vegas, seguiti dal Colorado, con gli Avalanche che sono i migliori anche in Penality Kill dopo aver già fronteggiato 9 situazioni di inferiorità numerica nelle prime 2 partite, ma senza mai subire gol in queste condizioni.

Tra i singoli giocatori abbiamo già segnalato il doppio Hat-trick di Auston Matthews che in 2 partite è già a 6 gol, seguito da Brock Boeser dei Canucks, da Brady Tkachuk con i Senators e da Teuvo Teravainen degli Hurricanes, tutti a 4 gol. Toronto si gode anche un John Tavares da 5 assist, il migliore assieme a Elias Pettersson (ancora Canucks) e Jake Guentzel (Penguins) in questa statistica.

E’ ancora presto per parlare dei rendimenti dei portieri, ma Mackenzie Blackwood si è già messo in mostra con un .981 di percentuale salvataggi con gli Sharks, seguito da Jordan Binnington a .969, chiamato ad una stagione di redenzione dopo le deludenti prestazioni dello scorso anno. Blackwood e Binnington sono primi anche come gol subiti di media a 0.92 assieme a Joey Daccord di Seattle a a Jake Oettinger che si conferma uno dei migliori portieri NHL, in lotta per il Vezina Trophy, e arma in più per Dallas.

In questo primo scampolo di regular season notiamo un 70.6% di vittorie per le squadre di casa e un 70.6% anche per le favorite. La combinazione migliore è quella sui Favoriti in casa che hanno rispettato i pronostici della vigilia nel 81.8% dei casi. Perfettamente equilibrate invece le scommesse O/U al 50%.

Pronostici Hockey NHL Week 2: big match della settimana

LUNEDI 16 OTTOBRE

New Jersey Devils-Florida Panthers

Toronto Maple Leafs-Chicago Blackhawks

Washington Capitals-Calgary Flames

MARTEDI 17 OTTOBRE

Philadelphia Flyers-Vancouver Canucks

Buffalo Sabres-Tampa Bay Lightning

Winnipeg Jets-LA Kings

Seattle Kraken-Colorado Avalanche

Vegas Golden Knights-Dallas Stars

MERCOLEDI 18 OTTOBRE

Detroit Red Wings-Pittsburgh Penguins

GIOVEDI 19 OTTOBRE

Tampa Bay Lightning-Vancouver Canucks

Buffalo Sabres-Calgary Flames

Florida Panthers-Toronto Maple Leafs

Philadelphia Flyers-Edmonton Oilers

Minnesota Wild-LA Kings

Winnipeg Jets-Vegas Golden Knights

Seattle Kraken-Carolina Hurricanes

Colorado Avalanche-Chicago Blackhawks

VENERDI 20 OTTOBRE

NY Islanders-New Jersey Devils

SABATO 21 OTTOBRE

Florida Panthers-Vancouver Canucks

Montreal Canadiens-Washington Capitals

Tampa Bay Lightning-Toronto Maple Leafs

Chicago Blackhawks-Vegas Golden Knights

Dallas Stars-Philadelphia Flyers

Colorado Avalanche-Carolina Hurricanes

Seattle Kraken-NY Rangers

Edmonton Oilers-Winnipeg Jets

LA Kings-Boston Bruins

DOMENICA 22 OTTOBRE

Detroit Red Wings-Calgary Flames

Quote Antepost: Maple Leafs al comando

I Toronto Maple Leafs @8.50 mantengono il controllo delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup, seguiti da Colorado Avalanche e Carolina Hurricanes, entrambe @9.50, mentre con i New Jersey Devils @10 si sale in doppia cifra.

