Dopo la NBA si è conclusa anche la stagione di Hockey su Ghiaccio NHL, con la Stanley Cup che torna a Raleigh dopo 20 anni, grazie al successo in 6 partite dei Carolina Hurricanes sui Vegas Golden Knights, e proprio i Canes aprono favoriti per il bis secondo le quote antepost della prossima stagione. Finale NHL 25-26.

Finale NHL 25-26: Stanley Cup ai Carolina Hurricanes

Esattamente a 20 anni di distanza dall’ultimo (e finora unico) successo del 2006, i Carolina Hurricanes vincono la loro seconda Stanley Cup di hockey su ghiaccio NHL dopo aver sconfitto i Vegas Golden Knights per 3-0 in gara 6, chiudendo la serie con tre vittorie consecutive e ribaltando lo svantaggio iniziale di 2-1. Carolina iniziava la stagione tra le grandi favorite per la vittoria finale del titolo, visto che i Canes provano @8.50 favoriti assieme agli Oilers da Ovest.

Il portiere dei Hurricanes, Brandon Bussi, ha siglato lo shutout decisivo parando tutti i 22 tiri avversari ma il vincitore del Conn Smythe Trophy come MVP dei playoff della Stanley Cup 2026 è il capitano degli Hurricanes, Jordan Staal, che a 37 anni è esploso letteralmente con 6 gol in 6 partite, andando a segno in ciascuna delle prime cinque sfide della serie e a 37 anni diventa il giocatore più anziano a vincere questo titolo.

I Vegas Golden Knights, franchigia giovanissima di Vegas, ha sfiorato il suo secondo successo di Stanley Cup, ma dopo il vantaggio delle prime 3 gare della serie finale, sono scoppiati perdendo nettamente le successive 3 sfide. Vegas era comunque tra le favorite in seconda fascia assieme a Dallas, Colorado, Florida e Tampa Bay.

Quote Antepost. Carolina Per il bis il prossimo anno

Vediamo subito le lavagne con le prime quote antepost sulla Stanley Cup del prossimo anno. Chi vincerà in NHL 2026-2027? I bookmakers puntano ancora sui Carolina Hurricanes @7.50 sui Colorado Avalanche @8.00 che in questa stagione hanno un pò deluso in post-season, dopo aver dominato la stagione regolare vincendo la President Cup come squadra che ha registrato più punti in regular season. Subito dietro non mancano mai gli Edmonton Oilers @12.00, altra squadra che ogni anno parte con grande supporto da analisti e bookmakers, ma che poi si ritrova a deludere, e qui abbiamo Edmonton dietro ai Tampa Bay Lightning @11.00.

In questa fascia troviamo anche i Florida Panthers @12.00, e i Minnesota Wild @13.00 mentre i Vegas Golden Knights @14.00 sono vicini, ma come vedremo la perdente della finale raramente riesce poi a vincere l’anno dopo.

QUOTE ANTEPOST NHL 2026-2027

Hurricanes @7.50

Avalanche @8.00

Lightning @11.00

Oilers @12.00

Panthers @12.00

Wild @13.00

Golden Knights @14.00

Senators @16.00

Stars @18.00

Devils @23.00

Ducks @28.00

Canadiens @28.00

Mammoth @31.00

Sabres @34.00

Kings @34.00

Blue Jackets @36.00

Flyers @41.00

Maple Leafs @41.00

Capitals @46.00

Jets @46.00

Red Wings @51.00

Sharks @51.00

Rangers @61.00

Bruins @81.00

Islanders @81.00

Blackhawks @101.00

Predators @101.00

Blues @101.00

Flames @201.00

Kraken @201.00

Canucks @401.00

Statistiche storiche Stanley Cup

Vediamo un po di trend e statistiche storiche sulla Stanley Cup per farci un idea anche a livello di numeri su chi potrà vincere la prossima Stanley Cup.

Le vittorie ripetute sono più comuni di quanto si pensi. Dal 2010, i Pittsburgh Penguins e i Tampa Bay Lightning hanno difeso con successo la Stanley Cup una volta e di recente anche i Florida Panthers sono entrati in questo gruppo d’élite. Le quote pensano che Carolina possa fare lo stesso il prossimo anno, difendendo il titolo.

Una squadra ha vinto 2 o più Stanley Cup consecutive 16 volte, con i Panthers che hanno compiuto l’impresa più recentemente.

Le squadre che si posizionano ai vertici all’inizio della stagione in genere vincono la Stanley Cup. Dal 2010, solo cinque squadre con quote superiori @10 sono riuscite a sollevare il trofeo.

Nelle ultime 10 stagioni, la Eastern Conference ha vinto sette Stanley Cup.

La squadra vincitrice del President’s Trophy ha poi vinto la Stanley Cup solo otto volte nei 36 anni in cui entrambi i trofei sono stati assegnati.

La squadra seconda classificata ha vinto la Stanley Cup nella stagione successiva solo una volta dal 1990 (Pittsburgh Penguins 2009).

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