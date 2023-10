Pronostici Hockey NHL Week 4. Vediamo gli ultimi aggiornamenti di statistiche, quote antepost e big match per la prossima settimana di Hockey su Ghiaccio NHL. Vegas continua a dominare, ma attenzione ai NY Rangers in crescita mentre continua il disastroso avvio dei San Jose Sharks.

Pronostici Hockey NHL Week 4: San Jose non si sblocca

Dopo 9 partite i San Jose Sharks non sono ancora riusciti ad esultare nemmeno una volta per la vittoria con un record di 0-8-1 e un solo punto conquistato. All’esatto opposto i Vegas Golden Knights, che nella stessa division (la Pacific) dominano con 17 punti e un solo KO in overtime, l’inatteso 3-4 OT contro Chicago. Solo i Boston Bruins con 15 punti al comando di Atlantic, sembrano tenere il passo dei campioni in carica di Vegas in questo avvio stagionale.

I Detroit Red Wings rimangono il miglior attacco della NHL con 36 gol segnati, meglio anche dei Carolina Hurricanes a 34 gol (anche se gli LA Kings in base alle partite, con 4.38 gol di media, sono i migliori), ma il problema di Carolina rimane la difesa, che ha concesso 35 gol, proprio come San Jose. Non si tratta però del dato peggiore in difesa, quello ce l’hanno un pò a sorpresa i Minnesota Wild che hanno già subito 38 gol. Tornando ai pessimi Sharks, la franchigia di San Jose ha nettamente il peggior attacco con soli 9 gol segnati, 1 a partita. Per quanto riguarda la difesa, nessuno è solido dietro come i Boston Bruins (1.5 gol concessi di media).

Per Hart Trophy è giunto il momento di puntare su Jack Hughes? Come vedremo dopo, la quota della stella dei Devils è in calo, anche se il detentore del titolo, Connor McDavid, rimane favorito. Noi avevamo scelto il compagno di McDavid a Edmonton, Leon Draisaitl, assieme a David Pastrnak e con Kirill Kaprizov come colpo a quota alta, ma forse questo è il momento di aggiungere Hughes alla lista. Il giocatore dei Devils ha già raggiunto i 18 punti personali (13 assist + 5 gol), seguito a distanza da Dylan Larkin di Detroit con 15 punti, e poi arriva il compagno di Hughes a NJ, Jesper Bratt, con 14 punti. A 13 punti arriva poi i “nostri” Pastrnak e Draisaitl, entrambi a 13 punti.

Pronostici Hockey NHL Week 4: Statistiche

Chiaramente Vegas rimane anche la miglior squadra come rendimento nelle scommesse, seguita a sorpresa da Anaheim che arriva da 3 vittorie consecutive, tutte in trasferta e tutte da underdog: @2.45 a Philadelphia, @3.60 a Boston, @2.30 a Columbus.

San Jose sempre i peggiori, ma dietro ci sono una serie di franchigie molto deludenti al via, e lo vediamo anche dai rendimenti nelle scommesse. Scegliete voi quale sia la più deludente, a nostro avviso rimane Edmonton Oilers, ma anche i già citati Wild stanno andando decisamente male. Ci si aspettava qualcosa in più anche da Calgary e Seattle, così come da Carolina e Tampa.

Nell’ultima settimana c’è stato un trend abbastanza netto, quello sugli Under usciti nel 58.7% delle partite, ma se consideriamo solo le partite chiuse nei tempi regolamentari, questo dato sale al 65.7% di Under.

Tra i singoli giocatori abbiamo già parlato dei migliori marcatori ed assist-men. Concentriamoci sul ruolo più importante del Hockey, il portiere. Domina sempre l’stremo difensore dei NY Rangers, Jonathan Quick, sia come gol subiti (0.41 di media) che come percentuale parate (.982%). Tra i titolari è perl Alexandar Georgiev a fare la differenza, già con 6 vittorie personali quando parte da titolare con Colorado.

Pronostici Hockey NHL Week 4: I big match della settimana

LUNEDI

Boston Bruins-Florida Panthers

Philadelphia Flyers-Carolina Hurricanes

Tampa Bay Lightning-Seattle Kraken

Vegas Golden Knights-Montreal Canadiens

MARTEDI

Toronto Maple Leafs-LA Kings

MERCOLEDI

Calgary Flames-Dallas Stars

GIOVEDI

Detroit Red Wings-Florida Panthers

NY Rangers-Carolina Hurricanes

Boston Bruins-Toronto Maple Leafs

Minnesota Wild-New Jersey Devils

Edmonton Oilers-Dallas Stars

VENERDI

Buffalo Sabres-Philadelphia Flyers

SABATO

Detroit Red Wings-Boston Bruins

NY Islanders-Carolina Hurricanes

Minnesota Wild-NY Rangers

Seattle Kraken-Calgary Flames

Vegas Golden Knights-Colorado Avalanche

DOMENICA

Chicago Blackhawks-New Jersey Devils

Quote Antepost: Vegas super Colorado per la Stanley Cup

I Vegas Golden Knights @8 mettono la freccia e superano i Colorado Avalanche @8.50. Non prendete impegni per sabato notte perché a Las Vegas si sfideranno proprio Golden Knights-Avalanche in un big match da non perdere.

Stabili al 3° posto i Toronto Maple Leafs @10. La miglior squadra questa settimana, secondo le quote dei bookmakers, sono i NY Rangers che rispetto all’ultimo report passano da 16 a @11 volte la posta, terza forza per la vittoria finale della Stanley Cup, davanti al poker di squadre tutte @12 di quota: Dallas, Boston, New Jersey e Carolina.

