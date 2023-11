Pronostici Hockey NHL Week 5. Le notizie più succose arrivano dalla Pacific Division dove troviamo la peggior squadra della lega, San Jose (2 sconfitte di fila in casa con 10 gol subite in entrambi i match sono cosa rara), e la migliore, Vegas, che ha dominato 7-0 quello che doveva essere il big match della scorsa settimana contro Colorado. Vegas e San Jose si scontrano venerdì prossimo. Vediamo cosa ci attende per questa week.

Pronostici Hockey NHL Week 5: Sharks imbarazzanti

A conti fatti i campioni in carica, i Vegas Golden Knights, sono la squadra che ha iniziato meglio la stagione con un record di 11-1-1 che vale già 23 punti e il comando di una Pacific Division in cui i Vancouver Canucks provano a tenere il passo come sorpresa di queste prime settimane. Dietro, dall’Atlatic, ci sono i Boston Bruins a 17 punti, con record di 9-1-1, e anche qui abbiamo una sorpresa, i Detroit Red Wings (7-4-1) che con 14 punti sono 2° posto di questa competitiva conference, davanti perfino a Tampa Bay e Toronto.

17 punti anche per i NY Rangers (8-2-1), davanti a New Jersey Devils e Carolina Hurricanes in Metropolitan mentre, tornando alla Western Conference, al momento in Central comandano i Dallas Stars (7-2-1) con 15 punti, uno in più dei Colorado Avalanche che nel weekend sono usciti dalle ossa rotte da Vegas, col big match contro i Golden Knights perso con un pesante ed eloquente 0-7. Al momento Vegas sembra avere tutte le carte in regola per il bis, e appare come la squadra più dominante con già 52 gol segnati (miglior attacco) e solo 28 subiti per un margine positivo di +24 gol a favore.

Se parliamo invece di squadre negative vanno segnalate Ottawa, Pittsburgh e Chicago che con 8 punti chiudono le rispettive division. I Blackhawks sono ancora in ricostruzione, il rookie Bedard è un talento generazionale, ma da solo può far poco. Penguins e Senators invece stanno deludendo. Mai quanto gli Edmonton Oilers che con un record di 2-7-1 hanno raccolto solo 5 punti e sono al penultimo posto della Pacific, la division che ospita la miglior squadra della NHL (Vegas), ma anche la peggiore, i San Jose Sharks. Da anni non si vedeva una squadra così scarsa calcare i palazzetti di hockey. Gli Sharks non hanno ancora vinto (0-10-1), hanno raccolto 1 solo punto in 11 partite, hanno il peggior attacco (12 gol segnati), la peggior difesa (55) e ovviamente il peggior margine (-43). Numeri imbarazzanti, e all’imbarazzo si aggiunge altro imbarazzo, l’aver perso 2 partite di fila, in casa, con 10 gol subiti in entrambi i match, roba da pazzi!

Pronostici Hockey NHL Week 5: Statistiche

Se si parla di record nessuno è come Vegas, ma se si parla di soldi sono altre due squadre di Pacific a fare ancora meglio, Vancouver e soprattutto gli Anaheim Ducks che, nonostante un record di 7-4, sono i migliori con +8.53 unità. I Ducks sono lanciatissimi con 6 vittorie di fila, TUTTE da sfavoriti oltre la pari, con ciliegina sulla torta, la vittoria per 4-2 anche sui Golden Knights con quota @2.55 per Anaheim che inizia ad essere una squadra da seguire con attenzione.

I peggiori sono ovviamente i San Jose Sharks che non hanno ancora vinto, ma anche Edmonton Oilers (-657), seguiti da Calgary Flames, Minnesota Wild e Seattle Kraken sono un bel disastro.

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici Hockey NHL Week 5: I big match della settimana

LUNEDI 6 NOVEMBRE

Toronto Maple Leafs-Tampa Bay Lightning

Dallas Stars-Boston Bruins

Vancouver Canucks-Edmonton Oilers

MARTEDI 7 NOVEMBRE

NY Islanders-Minnesota Wild

NY Rangers-Detroit Red Wings

Colorado Avalanche-New Jersey Devils

MERCOLEDI 8 NOVEMBRE

Toronto Maple Leafs-Ottawa Senators

Washington Capitals-Florida Panthers

Vegas Golden Knights-LA Kings

GIOVEDI 9 NOVEMBRE

NY Rangers-Minnesota Wild

Tampa Bay Lightning-Chicago Blackhawks

LA Kings-Pittsburgh Penguins

VENERDI 10 NOVEMBRE

Florida Panthers-Carolina Hurricanes

Toronto Maple Leafs-Calgary Flames

Vegas Golden Knights-San Jose Sharks

SABATO 11 NOVEMBRE

Montreal Canadiens-Boston Bruins

Tampa Bay Lightning-Carolina Hurricanes

Toronto Maple Leafs-Vancouver Canucks

DOMENICA 12 NOVEMBRE

Florida Panthers-Chicago Blackhawks

Minnesota Wild-Dallas Stars

Montreal Canadiens.Vancouver Canucks

Quote Antepost: Vegas per il bis

Vediamo le quote antepost aggiornate per la vittoria finale della Stanley Cup 2024, con i Vegas Golden Kbights che ovviamente vedono calare ancora la quota per il bis, con i Colorado Avalanche che resistono al 2° posto, e i NY Rangers stabili @11 volte la posta. Settimana negativa per i Toronto Maple Leafs che si allontanano dai primi secondo analisti e bookmakers, così come continua a salire la quota degli Edmonton Oilers, che aprivano tra i favoriti, ma che ora si giocano già @19 volte la posta.

