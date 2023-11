Pronostici Hockey NHL Week 6. Aggiornamento settimanale della stagione di Hockey su Ghiaccio NHL, con la regular season che entra nella 6° settimana e abbiamo due contender vere (almeno nelle quote antepost) per Vegas, si tratta di NY Rangers e Dallas Stars, anche se nelle scommesse (e nel gioco col miglior attacco) continuano a sorprendere i Vancouver Canucks.

Pronostici Hockey NHL Week 6: i Canucks non smettono di stupire

Partiamo anche questa volta dalla Pacific dove i Vegas Golden Knights hanno un pò rallentato, pur rimanendo al comando e con i maggiori punti in stagione di tutta la lega, non solo di Pacific (25). Dietro però non accennano a rallentare i Vancouver Canucks che tallonano Vegas a 23 punti, forti del miglior attacco con 66 gol segnati!

Mantengono il primato di Atlantic anche i Boston Bruins con 24 punti e in questo caso a fare la differenza, più che l’attacco, è la miglior difesa della lega con soli 28 gol al passivo. Solida anche la difesa dei NY Rangers che sono reduci da 3 vittorie e sono al primo posto in Metropolitan, ma anche in attacco i Rangers dicono la loro, specialmente in power play dove hanno la 2° miglior conversione della NHL (meglio di loro fanno solo i New Jersey Devils).

Infine torniamo in Western Conference con la Central dove comandano i Dallas Stars con 21 punti, frutto di un eccezionale rendimento in trasferta (7-1-1) e aiutati anche dal calo dei Colorado Avalanche che hanno perso 5 delle ultime 8 partite.

Pronostici Hockey NHL Week 6: Statistiche

Il fantastico inizio di stagione dei Vancouver Canucks li rende anche i migliori nelle scommesse con +7.10 unità di profitto, di poco avanti agli Anaheim Ducks, poi arrivano le prime big, NY Rangers, Vegas Golden Knights e Boston Bruins. In positivo anche i Chicago Blackhawks, la franchigia è ancora in ricostruzione, ma il talento generazionale Bedard sta mantenendo fede alle attese ed è già a 9 gol + 4 assist.

Non cambiano i peggiori, i San Jose Sharks costati -8.21 unità agli scommettitori, anche se sono arrivate le prime 2 vittorie, e hanno fatto qualche piccolo passo in avanti anche gli Edmonton Oilers che rimangono però deludenti come Calgary Flames, Minnesota Wild e NY Islanders. Un appunto sulle ultime 2, che la scorsa stagione avevano nella difesa un punto di forza, mentre quest’anno i Wild sono la 2° squadra che subisce più gol (3.9 di media) mentre gli Islanders sono 30° come tiri concessi (34.4), una situazione in cui non stanno bastando nemmeno i rendimenti di un ottima coppia di portieri, Ilya Sorokin e Semyon Varlamov che mantengono in piedi la baracca, con NYI che è 16° per gol concessi.

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici Hockey NHL Week 6: Big match settimanali

MARTEDI

Buffalo Sabres-Boston Bruins

Washington Capitals-Vegas Golden Knights

St.Louis Blues-Tampa Bay Lightning

MERCOLEDI

Carolina Hurricanes-Philadelphia Flyers

Edmonton Oilers-Seattle Kraken

Vancouver Canucks-NY Islanders

GIOVEDI

Pittsburgh Penguins-New Jersey Devils

Chicago Blackhawks-Tampa Bay Lightning

LA Kings-Florida Panthers

VENERDI

Detroit Red Wings-Toronto Maple Leafs

Winnipeg Jets-Buffalo Sabres

Anaheim Ducks-Florida Panthers

SABATO

Boston Bruins-Montreal Canadiens

New Jersey Devils-NY Rangers

Dallas Stars-Colorado Avalanche

DOMENICA

Minnesota Wild-Toronto Maple Leafs

Philadelphia Flyers-Columbus Blue Jackets

Pittsburgh Penguins-Vegas Golden Knights

Quote Antepost: i Rangers e gli Stars si avvicinano a Vegas

NY e Vegas sono molto lontane geograficamente, ma non nella NHL, almeno nelle quote antepost per la Stanley Cup, con i bookmakers convinti dai Rangers @9.50 che avvicinano i Golden Knights @9 che rimangono però i favoriti per il bis. A calare tanto sono anche i Dallas Stars @9.50 che agganciano NYR e si mettono alle spalle perfino Boston Bruins e Colorado Avalanche entrambe @10, che aprono la serie di squadre in doppia cifra.

