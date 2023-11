Pronostici Hockey NHL Week 8. Gli aggiornamenti dalla regular season di Hockey su Ghiaccio che entra nell’8° settimana. Gli LA Kings con miglior attacco e 2° miglior difesa sono la squadra più completa. Dove potrà arrivare Los Angeles? Sempre molto male i San Jose Sharks.

Pronostici Hockey NHL Week 8: Bruins e Rangers migliorano il rendimento di Vegas

I Boston Bruins in Atlantic Division e i NY Rangers in Metropolitan, si portano entrambe a 31 punti e migliorano il rendimento dei Vegas Golden Knights che però rimangono al comando della Pacific Division con 30 punti, anche se devono guardarsi alle spalle con Vancouver Canucks ed LA Kings con 29 punti, in particolare LAK che nel momento in cui scriviamo ha giocato 2 partite in meno di Vegas. In Central i Colorado Avalanche con 28 punti superano i Dallas Stars a 26, agganciati anche da Winnipeg Jets.

Proprio Kings e Canucks stanno viaggiando forte grazie al miglior attacco NHL con 4.00 gol di media a sera, davanti ad Avalanche (3.75) e Lightning (3.71). Completano la top-5 i Detroit Red Wings (3.70) mentre al contrario il peggior attacco è nettamente quello degli Sharks che segnano appena 1.62 gol di media. Al penultimo posto ci sono i Capitals, ma con 2.41 gol a sera.

Sono invece i Rangers ad avere la miglior difesa con 2.32 gol concessi di media, e anche qui in 2° posizione troviamo gli ottimi Kings che con 2.37 gol al passivo si confermano come la squadra più equilibrata su entrambi i lati del campo, ma fanno bene anche i Canucks al 5° posto con 2.55 gol subiti, appena dietro a Bruins (2.50) e Golden Knights (2.38). La peggior difesa, almeno in termini di gol al passivo, vede anche in questo caso gli Sharks protagonisti loro malgrado con 4.14 gol concessi di media. La 2° peggior difesa è quella dei Wild (3.95) poi arrivano gli Oilers (3.70).

Pronostici Hockey NHL Week 8: Statistiche

I NY Rangers con +7.91 unità di profitto sono nettamente la miglior squadra nelle scommesse, staccando nettamente Vancouver (+4.93) ed LA Kings (+4.30). Sale al 4° posto Philadelphia (+4.23) poi troviamo un pò a sorpresa Washington (+4.16) a completare la top-5.

La peggior squadra su cui puntare non è più San Jose Sharks (-8.11) da un un pò, con Edmonton Oilers (-8,53) e Minnesota Wild (-9.67) che stanno facendo anche peggio nei conti degli scommettitori. Completano questa flop-5 Columbus e Calgary.

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici Hockey NHL Week 8: Big Match settimanali

LUNEDI (6 partite)

NY Rangers-Buffalo Bills

Colorado Avalanche-Tampa Bay Lightning

Calgary Flames-Vegas Golden Knights

MARTEDI (10 partite)

Toronto Maple Leafs-Florida Panthers

Winnipeg Jets-Dallas Stars

Edmonton Oilers-Vegas Golden Knights

MERCOLEDI (3 partite)

Columbus Blue Jackets-Montreal Canadiens

NY Rangers-Detroit Red Wings

LA Kings-Washington Capitals

GIOVEDI (14 partite)

Tampa Bay Lightning-Pittsburgh Penguins

Philadelphia Flyers-New Jersey Devils

Vancouver Canucks-Vegas Golden Knights

VENERDI (2 partite)

Columbus Blue Jackets-Ottawa Senators

New Jersey Devils-San Jose Sharks

SABATO (13 partite)

Dallas Stars-Tampa Bay Lightning

Pittsburgh Penguins-Philadelphia Flyers

Toronto Maple Leafs-Boston Bruins

DOMENICA (5 partite)

Minnesota Wild-Chicago Blackhawks

Buffalo Sabres-Nashville Predators

LA Kings-Colorado Avalanche

Quote Antepost: Bruins ed Avalanche davanti a Vegas

I Vegas Golden Knights perdono il primato nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup, scavalcati da Boston Bruins e Colorado Avalanche. In 4° posizione ci sono i NY Rangers. Ancora snobbati i LA Kings che salgono verso il vertice delle lavagne, ma rimangono lontani dai primi con quota @15 volte la posta.

