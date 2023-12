Pronostici Hockey NHL Week 10. Aggiornamenti di hockey su ghiaccio con le statistiche più interessanti, betting trend, big match, quote antepost aggiornate e i consigli per le scommesse sulle sfide dal 11 al 17 dicembre 2023.

Pronostici Hockey NHL Week 10: Vegas torna a dominare, Edmonton conferma la rinascita

I Vegas Golden Knights si sono rimessi in marcia con 5 vittorie nelle ultime 6 che li portano a 43 punti, al comando della Pacific Division, staccando i Vancouver Canucks (37) che hanno un pò rallentato, poi arrivano gli LA Kings (26). Solo 4° gli Edmonton Oilers (25) di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa già dal titolo. E’ tempo di scommettere sugli Oilers, e lo è stato visto che McDavid e compagni, dopo una partenza da incubo, hanno messo in fila7 vittorie consecutive.

Rimanendo ad Ovest, la Central rimane la Division più in bilico, con i Winnipeg Jets che a sorpresa si sono presi il primo posto, agganciando i Colorado Avalanche a 34 punti, grazie a 4 vittorie di fila per i Jets che sono stati aiutati dal calo di Colorado (1 sola vittoria nelle ultime (6) ma anche dai Dallas Stars che hanno vinto solo 4 delle ultime 11, e sono dietro un punto al duo di testa.

Passiamo a Est con l’Atlantic Division che vede sempre i Boston Bruins al comando con 39 punti grazie a 4 vittorie nelle ultime 5, ma dietro i Florida Panthers (36 punti) non mollano e si sono rimessi in moto anche i Toronto Maple Leafs (32 punti) mentre calano come atteso i Detroit Red Wings che però con 32 punti rimangono avanti di 1 sui Tampa Bay Lightning che anche col rientro tra i pali di Vasilevskiy non sono riusciti a cambiare del tutto il passo.

In Metropolitan i NY Rangers con 39 punti allungano a +7 sui Philadelphia Flyers che però sono in un buon momento con 4 vittorie di fila (3 delle quali in trasferta) che gli hanno permesso di prendere il 2° posto, davanti a Washington Capitals e NY Islanders, squadre piene di problemi (Washington ha uno dei peggiori attacchi della lega, NYI una delle peggiori difese), ma che rimangono davanti a New Jersey Devils, Carolina Panthers e Pittsburgh Penguins, le vere delusioni. Chiude la division Columbus con 23 punti, che non è comunque il dato peggiore, quello è nelle mani dei San Jose Sharks e anche dei Chicago Blackhawks (nonostante lo straordinario rookie Bedard che continua ad impressionare il mondo dell’Hockey) con 19 punti a testa

Pronostici Hockey NHL Week 10: Statistiche

I NY Rangers mantengono il primato come miglior squadra su cui scommettere, davanti a Vancouver, con i Canucks aiutati dal miglior attacco per gol segnati, 3.82 di media. Dietro nei rendimenti salgono Philadelphia e St.Louis.

La peggior squadra su cui puntare è anche questa settimana quella dei Seattle Kraken, seguita dalla lunga lista di delusioni, ad iniziare da Minnesota, seguita da Edmonton (che come abbiamo visto è in crescita).

Gli LA Kings rimangono una delle squadre più complete, l’attacco è sceso leggermente al 3° posto (3.68 gol segnati di media), ma la difesa è sempre la migliore (2.32), davanti a Vegas e Boston. I Bruins hanno anche la miglior difesa in penality kill (qui LAK è al 2° posto) mentre a livello offensivo il miglior attacco in power play è sempre quello dei New Jersey Devils.

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici Hockey NHL Week 10: Big match settimanali

LUNEDI (4 partite)

Ny Islanders-Toronto Maple Leafs

Dallas Stars-Detroit Red Wings

Colorado Avalanche-Calgary Flames

MARTEDI (10 partite)

Ny Rangers-Toronto Maple Leafs

Vancouver Canucks-Tampa Bay Lightning

Vegas Golden Knights-Calgary Flames

MERCOLEDI (5 partite)

Montreal Canadiens-Pittsburgh Penguins

New Jersey Devils-Boston Bruins

LA Kings-Winnipeg Jets

GIOVEDI (8 partite)

Philadelphia Flyers-Washington Capitals

Edmonton Oilers-TampaBay Lightning

Vancouver Canucks-Florida Panthers

VENERDI (6 partite)

Ny Islanders-Boston Bruins

Carolina Hurricanes-Nashville Predators

Vegas Golden Knights-Buffalo Sabres

SABATO (13 partite)

Boston Bruins-Ny Rangers

Toronto Maple Leafs-Pittsburgh Penguins

Edmonton Oilers-Florida Panthers

DOMENICA (5 partite)

Chicago Blackhawks-Vancouver Canucks

Carolina Hurricanes-Washington Capitals

New Jersey Devils-Anaheim Ducks

Quote Antepost: Vegas si riprende il primo posto anche per la Stanley Cup

Vegas col miglior record della NHL si riprende anche il comando delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup davanti a Boston e NY Rangers. Scala Colorado mentre gli LA Kings iniziano a convincere i book, agganciando Dallas e Toronto @13 volte la posta dove ritroviamo anche Edmonton (nelle ultime 2 settimane gli Oilers hanno dimezzato esattamente una quota che era salita fino a 26 volte la posta). A seguire anche le quote antepost per le division. Quella di Metropolitan sembra già la più scontata con NY Rangers sotto @1.50.

