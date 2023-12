Pronostici Hockey NHL Week 11. Aggiornamenti di hockey su ghiaccio con le statistiche più interessanti, betting trend, big match, quote antepost aggiornate e i consigli per le scommesse sulle sfide dal 18 al 24 dicembre 2023.

Pronostici Hockey NHL Week 11: i Rangers convincono con la loro difesa

Oggi apriamo il nostro report dalla Metropolitan Division dove stanno dominando i NY Rangers con 43 punti, 6 in più rispetto ai primi inseguitori i Philadelphia Flyers. La forza di NYR è nella difesa, 8° per gol concessi al momento, ma nessuno può esibire un duo di portieri di questo calibro al momento. Il titolare Shesterkin (.908%) non sta tenendo i rendimenti di due anni fa quando vinse il Vezina (.928%), ma ci aspettiamo un suo miglioramento. La vera differenza la sta facendo il backup d’esperienza su cui hanno puntato i Rangers, ovvero Jonathan Quick che in carriera ha portato a casa 2 Stanley Cup e sta tenendo un .922% in questa stagione quando chiamato in causa. NYR non è solo difesa, perchè a tutto questo dobbiamo aggiungere anche il 2° miglior rendimento in power play della lega.

Rimaniamo a Est, passando in Atlantic Division dove, sempre con 43 punti, troviamo i Boston Bruins al comando, anche qui grazie alla difesa, la 4° per gol concessi e la migliore in assoluto in inferiorità numerica. Dietro cercano di tenere il passo sia i Toronto Maple Leafs (in ripresa con un attacco che ha segnato 19 gol nelle ultime 3 partite) e i Florida Panthers appaiati a 38 punti, e anche per Florida la differenza non la fa tanto l’attacco (3° per tiri in porta di media ma solo 21° come gol segnati e 20° in power play) ma la difesa che è 3° per tiri concessi, 5° in gol subiti e 10° anche in penality kill.

A Ovest in Central ci sono sempre i Colorado Avalanche al comando. Qui le cose cambiano visto che McKinnon e compagni si affidano principalmente all’attacco (3° con 3.6 gol a sera) piuttosto che alla difesa (13° con 3.1 gol concessi). Dietro però ci sono i Dallas Stars e i Winnipeg Jets, entrambi a 38. In questo caso preferiamo i Jets, che potrebbero giocarsi anche la division visto che sono una squadra ben bilanciata tra attacco, e soprattutto difesa, salita al 5° posto per gol concessi. Il portiere d’élite, Connor Hellebuyck, dopo un inizio stagionale da incubo (.829% con .298 GAA nelle prime 11 partite) ha cambiato letteralmente passo ultimamente (.941% con 1.78 GAA). Il nostro cippino in Central lo spendiamo su Winnipeg al momento.

Infine la Pacific Division dove troviamo i Vegas Golden Knights al comando con 47 punti, anche il miglior rendimento dell’intera lega. Vegas può contare sulla 3° miglior difesa NHL, ma anche l’attacco dei campioni in carica sta tornando a macinare (5+ gol segnati in 5 delle ultime 6). Dietro però attenzione ai Vancouver Canucks che con 44 punti sarebbero primi in qualsiasi division meno che la loro. Abbiamo celebrato il miglior attacco per gol segnati (3.8 gol di media anche se sono solo 28° nei tiri in porta) ma anche Demko e DeSmith stanno facendo un ottimo lavoro tra i pali e la difesa è la 2° che concede meno gol (2.4), ma anche in questo caso c’è una discrepanza col 15° posto per tiri concessi (24° in penality kill. Probabilmente Vancouver calerà da qui alla fine, ma al momento non sembra mollare, a differenza dei Kings, altra squadra molto completa tra attacco e difesa, e di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, ma che ha perso 3 delle ultime 4 partite e sabato è passata solo 3-2 SO a Seattle, rimanendo attardata con 38 punti.

Pronostici Hockey NHL Week 11: Statistiche

I NY Rangers si confermano anche come miglior squadra su cui puntare con +8.38 unità di profitto, staccando nettamente anche Vancouver al 2° posto in questa classifica, poi arrivano i sorprendenti Flyers e soprattutto i St.Louis Blues al 4° posto.

Viceversa la peggior squadra su cui puntare è sempre quella dei Seattle Kraken che sono costati -9.44 unità agli scommettitori. Male anche Minnesota che si conferma al 2° posto di questa negativa classifica, e pure Edmonton completa questo scomodo podio, nonostante i passi in avanti fatti registrare da McDavid e compagni che pagano ancora un avvio stagionale imbarazzante, anche se di recente la difesa è tornata a fare acqua da tutte le parti con 12 gol incassati nelle ultime 2 sconfitte interne contro Tampa e Florida, ad interrompere la positiva striscia di 8 vittorie consecutive che aveva sancito la rinascita degli Oilers, ma forse avevamo parlato troppo presto, e questa franchigia rimane troppo altalenante al momento per pensare a grandi traguardi.

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici Hockey NHL Week 11: Big Match settimanali

Settimana che arriva fino al sabato visto che la domenica di Natale la NHL è ferma, tornerà in campo mercoledì 27 dicembre.

LUNEDI (5 partite)

Pittsburgh Penguins-Minnesota Wild

Dallas Stars-Seattle Kraken

Calgary Flames-Florida Panthers

MARTEDI (11 partite)

Boston Bruins-Minnesota Wild

Carolina Hurricanes-Vegas Golden Knights

Toronto Maple Leafs-NY Rangers

MERCOLEDI (3 partite)

Winnipeg Jets-Detroit Red Wings

Washington Capitals-NY Islanders

LA Kings-Seattle Kraken

GIOVEDI (12 partite)

Tampa Bay Lightning-Vegas Golden Knights

New Jersey Devils-Edmonton Oilers

Dallas Stars-Vancouver Canucks

VENERDI (4 partite)

Detroit Red Wings-Philadelphia Flyers

NY Rangers-Edmonton Oilers

Winnipeg Jets-Boston Bruins

SABATO (14 partite)

Florida Panthers-Vegas Golden Knights

Minnesota Wild-Boston Bruins

Washington Capitals-Tampa Bay Lightning

Quote Antepost: regna l’incertezza per la Stanley Cup

Vegas rimane al comando delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della Stanley Cup 2023-24, davanti ad un trio di squadre @10.50 volte la posta: Colorado, Boston e NYR. La situazione rimane quindi molto aperta e sono tornati ad affacciarsi tra i contender anche i Maple Leafs che si tengono alle spalle Stars, Devils e ora anche Jets @13 di quota. Possono comunque dire la loro anche Edmonton, Carolina, LAK, Florida e Vancouver che troviamo con quote comprese tra @14 e @17 volte la posta mentre con Detroit e Tampa si inizia a salire alti @26 di quota.

