Pronostici Hockey NHL Week 12. Dopo la breve sosta natalizia torna in gioco la regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, vediamo gli ultimi aggiornamenti, betting trend, quote antepost, i big match e i consigli per le scommesse di questa settimana, la numero 12.

Pronostici Hockey NHL Week 12: Canucks col miglior record della lega

Questa volta iniziamo da Ovest, con la Pacific Division che ha un nuovo padrone, i Vancouver Canucks che con 49 punti hanno anche il miglior rendimento di tutta la NHL, e hanno così superato i Vegas Golden Knights che hanno rallentato con 3 sconfitte di fila prima di Natale, mentre i canadesi continuano a viaggiare alla grande, col miglior attacco per gol segnati (3.8) nonostante siano solo 29° come tiri in porta (28.1), ma anche la 2° miglior difesa per gol concessi (2.5) e il buon lavoro di Thatcher Demko e Casey DeSmith mentre l’attacco è guidato da J.T. Miller (arrivato a 48 punti personali) e da Brock Boeser (24 gol, 2° miglior marcatore, solo Austin Matthews di Toronto fa meglio con 28 gol)

Rimaniamo in Western Conference passando alla Central Division dove troviamo Dallas Stars e Colorado Avalanche al comando, entrambe con 44 punti, e subito dietro ci sono i Winnipeg Jets a 38. Dallas al momento è la squadra più in forma con 3 vittorie consecutive prima di Natale, Colorado è la squadra più forte in prospettiva (specialmente grazie all’attacco, il 2° migliore della NHL con 3.6 gol segnati di media e un Nathan MacKinnon arrivato già a 54 punti a 159 tiri) mentre Winnipeg è la sorpresa, grazie all’ottima difesa: 3° per gol concessi, 6° in tiri subiti e con un solido Connor Hellebuyck tra i pali (16 vittorie personali e 2.37 gol concessi di media).

A Est il miglior record è quello dei NY Rangers che con 47 punti dominano una Metropolitan Division dominata dalle squadre della Grande Mela visto che al 2° posto sono saliti i NY Islanders, ma staccati con 41 punti, poi troviamo i Philadelphia Flyers in calo con 40 punti e i Washington Capitals che a 39 riescono ancora a tendersi dietro i Carolina Hurricanes e i New Jersey Devils che continuano a deludere. Tornano alle squadre di NY al comando, i Rangers continuano a fare la voce grossa con la difesa, e probabilmente col miglior duo di portieri con Igor Shesterkin e il backup Jonathan Quick; gli Islanders invece hanno perso la proverbiale difesa degli scorsi anni, ma si stanno riprendendo, aiutati anche da una division tra le più scarse al momento.

Chiudiamo in Atlantic dove ci sono ancora i Boston Bruins al comando con 44 punti, anche se sarà importante vedere come rientreranno dopo 4 sconfitte di fila in cui l’attacco ha prodotto appena 7 gol totali e la difesa, punto forte di questa squadra con in porta Linus Ullmark e Jeremy Swayman, non è bastata a sopperire ai problemi offensivi di un reparto in cui si sta salvando solo David Pastrnak con 44 punti e 163 tiri personali. Dietro incalzano i Toronto Maple Leafs (3° attacco con 3.6 gol segnati di media, ma ancora troppo fragili in difesa) e i Florida Panthers (che invece hanno il 4° miglior attacco ma solo la 24° difesa) appaiate a 40 punti, e provano a risalire anche i Tampa Bay Lightning con 39 punti dopo le ultime 3 vittorie in cui finalmente si è visto un pò di difesa (27° in stagione per gol concessi) anche se Andrei Vasilevskiy sta tornando ai suoi livelli, mentre l’attacco continua ad essere il punto forte con 3.4 gol segnati (9°) e 30.9% di conversioni in power play (3°).

Pronostici Hockey NHL Week 12: Statistiche

Quello che non cambia è la miglior squadra su cui puntare come rendimento nelle scommesse, e quella è sempre rappresentata dai NY Rangers con +8.96 unità, davanti a Vancouver che sale al 2° posto anche qui, poi abbiamo la sorpresa St.Louis, staccata dalla coppia di testa, ma comunque in profitto per +4.72 unità.

Come peggior squadra su cui puntare sono tornati a crollare i San Jose Sharks a -7.66 unità con 5 sconfitte consecutive, peggiorando anche il rendimento dei Seattle Kraken che avevamo lasciato come peggiori prima di Natale. Su questo scomodo podio rimangono anche gli Edmonton Oilers su cui pesa ancora il disgraziato inizio stagionale.

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici Hockey NHL Week 12: Big match settimanali

MERCOLEDI (14 partite)

Ny Rangers-Washington Capitals

Tampa Bay Lightning-Florida Panthers

Buffalo Sabres-Boston Bruins

GIOVEDI (4 partite)

Carolina Hurricanes-Montreal Canadiens

Vancouver Canucks-Philadelphia Flyers

Vegas Golden Knights-La Kings

VENERDI (9 partite)

Florida Panthers-Ny Rangers

Ny Islanders-Washington Capitals

Dallas Stars-Chicago Blackhawks

SABATO (9 partite)

Winnipeg Jets-Minnesota Wils

Boston Bruins-New Jersey Devils

La Kings-Edmonton Oilers

DOMENICA (9 partite)

Minnesota Wild-Winnipeg Jets

Detroit Redwings-Boston Bruins

Pittsburgh Penguins-Ny Islanders

Quote Antepost: Dallas sale nelle lavagne per la Stanley Cup

Avendo giocato poche partite in questi giorni di Natale, non cambiano quasi di nulla le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup 2023-24, in cui regna sempre l’equilibrio con 3 squadre al comando tutte con quota alta @10.50: Colorado, NY Rangers e Dallas, con gli Stars che stanno crescendo parecchio. Cala un pò Vegas che troviamo comunque sempre vicina @11 poi abbiamo Boston @11.50 e Toronto @12 che torna ad inserirsi tra le contender dopo un periodo di alti e bassi.

Convincente anche Winnipeg che troviamo @13, continua la risalita Edmonton che troviamo @14 volte la posta, dopo un avvio da incubo, stessa quota per gli LA Kings che staccano di poco altre squadre papabili, tutte @15: New Jersey, Florida e Vancouver mentre con Carolina @16 e Tampa Bay @18 si chiude la seconda fascia prima di passare ai NY Islanders con un salto fino @26.

