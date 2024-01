Pronostici NHL Week 13. Inizia il nuovo anno ed inizia anche una nuova settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Come sempre facciamo il punto della situazione con statistiche, betting trend, consigli per le scommesse, quote antepost aggiornate e i big match che ci attendono in questa settimana dal 1 al 7 gennaio 2024.

Pronostici Hockey NHL Week 13: Rangers al top. Grande corsa in Central

I NY Rangers con 51 punti non sono solo al comando della Metropolitan Division, ma hanno anche il miglior rendimento di tutta la NHL grazie ad un ottima difesa e alla super coppia di portieri formata da Igor Shesterkin e Jonathan Quick, ma NYR è una squadra molto bilanciata anche con un attacco nella top-10 delle principali statistiche, in particolare il miglior rendimento in power play (30.9%).

Rimaniamo a Est, in Atlantic, con al comando i Boston Bruins con 50 punti grazie alle ultime 3 vittorie e alla 5° miglior difesa per gol concessi e la 3° in penality kill. Boston ha però qualcosa in meno a livello offensivo, stesso problema dei Florida Panthers (4° in attacco ma 23° in difesa), gli unici che cercano di tenere il passo dei Bruins, con 46 punti, mentre rimangono staccate Toronto (tornata a deludere con 1 sola vittoria nelle ultime 6) e Tampa.

A Ovest c’è grande battaglia in Central, con i Colorado Avalanche al comando con 49 punti e il 2° miglior attacco per gol segnati, guidato da Nathan MacKinnon. Dietro un solo punto però non mollano ne Winnipeg, ne Dallas. I Jets continuano a sorprendere con un super Connor Hellebuyck che guida la 2° miglior difesa per gol subiti, mentre gli Stars hanno nell’attacco (il 2° con 3.6 gol segnati di media) il loro punto di forza.

Chiudiamo in Pacific dove continua il testa a testa tra Vancouver e Vegas, appaiate con 49 punti. I Canucks si presentano forti del 1° attacco per gol segnati (3.8) anche se è solo 29° come tiri in porta (28.0), ma anche la 3° miglior difesa (2.6 gol concessi di media, ma anche qui è solo 13° come tiri subiti), con l’ottimo lavoro di Thatcher Demko tra i pali. I Golden Knights sono più in affanno con 5 sconfitte nelle ultime 7

Pronostici Hockey NHL Week 13: Statistiche e betting trend

I NY Rangers non hanno solo il miglior record NHL, ma anche il miglior rendimento nelle scommesse con +9.47 unità di profitto. Seguono (a distanza) gli Arizona Coyotes, spesso molto sfavoriti in quota, ma che stanno andando decisamente meglio del previsto con un record di 19 vinte e 16 perse che vale +6.00 unità di profitto, meglio anche di Vancouver a +5.63.

Al contrario i peggiori su cui puntare sono sempre i San Jose Sharks, costati -10.66 unità agli scommettitori, e dietro arrivano i pessimi Toronto Maple Leafs, che come detto sono tornati a calare, e sono arrivati a -6.22 unità perse, peggiorando anche il rendimento di altre delusioni come Minnesota e Calgary, mentre sono in risalita netta Seattle, New Jersey ed Edmonton.

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici Hockey NHL Week 13: Big match settimanali

LUNEDI (1 partita, Winter Classic)

Seattle Kraken-Vegas Golden Knights

MARTEDI (13 partite)

Ny Rangers-Carolina Hurricanes

Winnipeg Jets-Tampa Bay Lightning

La Kings-Toronto Maple Leafs

MERCOLEDI (2 partite)

Washington Capitals-New Jersey Devils

Anaheim Ducks-Toronto Maple Leafs

GIOVEDI (13 partite)

Dallas Stars-Colorado Avalanche

Minnesota Wild-Tampa Bay Lightning

Vegas Golden Knights-Florida Panthers

VENERDI (3 partite)

New Jersey Devils-Chicago Blackhawks

Washington Capitals-Carolina Hurricanes

Anaheim Ducks-Winnipeg Jets

SABATO (12 partite)

Colorado Avalanche-Florida Panthers

Boston Bruins-Tampa Bay Lightning

New Jersey Devils-Vancouver Canucks

DOMENICA (4 partite)

Chicago Blackhawks-Calgary Flames

Washington Capitals-La Kings

Arizona Coyotes-Winnipeg Jets