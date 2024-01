Pronostici NHL Week 14. La settimana inizia come sempre con il report che fa il punto della situazione sulla stagione di Hockey su Ghiaccio NHL con betting trend, analisi, statistiche, consigli per le scommesse, le quote antepost aggiornate e i big match che ci attendono nella settimana dal 8 al 14 gennaio 2024.

Pronostici NHL Week 14: Jets miglior squadra

Questa settimana iniziamo il report di Hockey NHL dalla Western Conference, e in particolare dalla Central Division dove comandano i Winnipeg Jets, unici ad avere già 56 punti con 6 vittorie di fila. Nelle ultime 17 partite i Jets hanno perso solo 3 volte per la miglior difesa NHL come gol concessi (2.4), con un super Connor Hellebuyck (2.27 GAA) tra i pali. I Colorado Avalanche cercano di tenere il passo grazie al 2° miglior attacco (3.7 gol segnati di media), guidato da Nathan MacKinnon, mentre è stata una settimana di calo per i Dallas Stars che sono reduci da 3 sconfitte. L’attacco di Dallas rimane il 4° migliore della lega, ma il problema è la difesa che ha concesso 13 gol negli ultimi 3 ko.

In Pacific Division i Vancouver Canucks rimangono al comando con 53 punti, ma nelle ultime 7 partite hanno balbettato alternando sempre una vittoria ad una sconfitta. I Canucks hanno sempre il miglior attacco con 3.8 gol segnati (nonostante siano 28° come tiri in porta) e anche la 4° miglior difesa. Dietro però non ne approfittano i Vegas Golden Knights che hanno vinto solo 2 delle ultime 8 partite e sono fermi a 51 punti.

Passiamo a Est con l’Atlantic Division dove abbiamo sempre i Boston Bruins al comando con 54 punti grazie a 5 vittorie nelle ultime 6 partite, ma i Florida Panthers non hanno intenzione di mollare, anzi sembrano nel loro miglior momento stagionale con 7 vittorie consecutive in cui l’attacco ha macinato 31 gol, e se cresce anche il reparto offensivo saranno dolori per gli avversari di Florida che vanta già la 3° miglior difesa per gol e tiri concessi e la 7° anche in penality kill.

Infine la Metropolitan dove rimangono al comando i NY Rangers, anche se hanno un pò calato di rendimento con 3 sconfitte nelle ultime 5. La difesa con i portieri Igor Shesterkin e Jonathan Quick rimane un punto di forza di NYR. Provano a mettersi in moto i Carolina Hurricanes dietro, con una striscia di 5 vittorie consecutive prima del 1-2 SO dell’Epifania contro i Blues.

Pronostici NHL Week 14: Statistiche e betting trend

Al momento i NY Rangers non hanno più il miglior record NHL, ma mantengono il miglior rendimento con +7.7 unità di profitto, davanti ai sorprendenti St.Louis Blues a +7.37, poi ci sono i Vancouver Canucks a completare il podio a +6.14, davanti ai Winnipeg Jets (+5.88) in ripresa anche qui.

La peggior squadra su cui puntare è quella dei San Jose Sharks, una catastrofe da -13.66 unità perse, quasi il doppio rispetto alla 2° squadra in questa negativa classifica, i Minnesota Wild a -7.62. Gli Sharks hanno sia l’attacco che segna meno gol, che la difesa che concede più reti (4.03), un vero disastro per questa franchigia.

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici NHL Week 14: Big match settimanali

LUNEDI (4 partite)

Ny Rangers-Vancouver Canucks

Philadelphia Flyers-Pittsburgh Penguins

Colorado Avalanche-Boston Bruins

MARTEDI (10 partite)

Tampa Bay Lightning-La Kings

Ny Islanders-Vancouver Canucks

St.Louis Blues-Florida Panthers

MERCOLEDI (3 partite)

Philadelphia Flyers-Montreal Canadiens

Dallas Stars-Minnesota Wild

Colorado Avalanche-Vegas Golden Knights

GIOVEDI (13 partite)

Florida Panthers-La Kings

Tampa Bay Lightning-New Jersey Devils

Vegas Golden Knights-Boston Bruins

VENERDI (2 partite)

Dallas Stars-Nashville Predators

Minnesota Wild-Philadelphia Flyers

SABATO (16 partite)

Florida Panthers-New Jersey Devils

Winnipeg Jets-Philadelphia Flyers

Toronto Maple Leafs-Colorado Avalanche

DOMENICA (2 partite)

Ny Rangers-Washington Capitals

Toronto Maple Leafs-Detroit Red Wings

Quote Antepost: Winnipeg prende il comando anche per la Stanley Cup

I Winnipeg Jets si prendono il comando anche delle lavagne delle scommesse antepost per la vittoria finale della Stanley Cup, una lavagna che rimane molto aperta e dove non c’è un vero favorito dominante, visto che i Jets sono davanti a tutti, ma con quota alta in doppia cifra @10, e molto vicina ai NY Rangers @10.50, e sono molto vicini anche Bruins, Panthers ed Avalanche, tutti a @11 volte la posta.

