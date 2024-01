Pronostici NHL Week 15. Vediamo il report settimanale che fa il punto della situazione sulla stagione di Hockey su Ghiaccio NHL con betting trend, analisi, statistiche, consigli per le scommesse, le quote antepost aggiornate e i big match che ci attendono nella settimana dal 15-21 gennaio 2024.

Pronostici NHL Week 15: striscia vincente da record per Edmonton in ripresa

Questa volta iniziamo il report Hockey NHL dalla Western Conference, e in particolare dalla Pacific Division dove rimangono al comando i Vancouver Canucks con 62 punti grazie a 6 vittorie nelle ultime 8, mentre dietro continua il calo dei Vegas Golden Knights fermi a 55 punti e troppo altalenanti con solo 4 vittorie nelle ultime 12 partite, ma sono in calo anche gli LA Kings a 50 punti, anche se nell’ultima uscita in Carolina sono riusciti a interrompere una tremenda striscia di 8 sconfitte consecutive. Chi sta risorgendo sono gli Edmonton Oilers a 47 punti, e con una striscia aperta di 10 vittorie consecutive che è già record di franchigia. In particolare nelle ultime 8 partite la difesa di Edmonton non ha mai concesso più di 2 gol agli avversari.

Passiamo in Central dove troviamo sempre i Winnipeg Jets al comando con 60 punti anche se dopo 8 vittorie di fila si sono fermati nello 0-2 di sabato contro i Flyers. Dietro i Colorado Avalanche a 49 punti rimangono vicini, anche se lunedì abbiamo pagato anche noi la brutta sconfitta a Montreal, con gli Avs che si presentavano come una delle squadre più calde del momento (e sempre vincente negli ultimi 3 viaggi a Bell Centre), contro una di quelle più in affanno, i Canadiens che mettono a segno comunque un bel upset anche se Colorado rimane 9-3 nelle ultime 12 partite.

Andiamo ora a Est in Atlantic dove troviamo ancora i Boston Bruins al vertice con 61 punti e reduci da 2 vittorie nel weekend e a lunedì, ad interrompere una mini striscia di 3 sconfitte consecutive. In 2° posizione abbiamo i Florida Panthers che, al contrario di Boston, arrivano da 2 sconfitte ad interrompere una striscia di 9 vittorie consecutive. Ancora in affanno i Toronto Maple Leafs che non riescono a trovare continuità, e nel momento in cui scriviamo arrivano da 3 sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro i rivali di Detroit, e proprio i Red Wings sono al 4° posto in Atlantic, a -1 da Toronto.

Chiudiamo in Metropolitan e anche qui il vertice non cambia visto che troviamo sempre i NY Rangers che però hanno vinto solo 2 delle ultime 7 partite e a 56 punti devono guardarsi alle spalle dai Philadelphia Flyers a 54 punti dopo le ultime 4 vittorie, e ci sono anche i Carolina Hurricanes (53) che sono 7-2 nelle ultime 9.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NHL Week 15: Statistiche e betting trend

Nell’ultima settimana di Hockey NHL abbiamo visto una leggera prevalenza di partite da Under (54.7% contro il 45.3% di Over). Tra le singole squadre la migliore su cui puntare è quella dei Vancouver Canucks che hanno fatto guadagnare +9.26 unità agli scommettitori col loro record di 29-15, ma dietro salgono i Detroit Red Wings. In 3° posizione resistono i St.Louis Blues e poi arrivano i Philadelphia Flyers che si mettono alle spalle i NY Rangers, crollati dal 1° al 5° posto in una sola settimana.

La peggior squadra su cui puntare è sempre nettamente quella dei San Jose Sharks (-15.26) ma sono arrivati in doppia cifra di perdita anche i Minnesota Wild (-10.62), grande delusione di questa stagione assieme ai Toronto Maple Leafs che infatti troviamo al 3° posto in questa classifica.

Al momento i Canucks hanno il miglior attacco NHL con 3.82 gol segnati di media, seguiti da Colorado (3.66) e Dallas (3.64), poi arrivano Detroit (3.56) e Toronto (3.51). Il problema dei Maple Leafs è la difesa che concede 3.24 gol, ben lontana però dai numeri della peggior difesa NHL, quella di San Jose con 4.05 gol subiti di media, seguono Columbus (3.73) e Ottawa (3.68). La miglior difesa è invece quella di Winnipeg con 2.29 gol subiti di media, davanti a LA Kings (2.50) e Vancouver (2.55). Torniamo anche agli attacchi citando i peggiori reparti offensivi: ancora San Jose (2.00 gol segnati di media), poi Chicago (2.26) e Washington (2.34).

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici NHL Week 15: Big match settimanali

MARTEDI (8 partite)

Dallas Stars-LA Kings

Winnipeg Jets-NY Islanders

Edmonton Oilers-Toronto Maple Leafs

MERCOLEDI (3 partite)

Florida Panthers-Detroit Red Wings

New Jersey Devils-Montreal Canadiens

Buffalo Sabres-Chicago Blackhawks

GIOVEDI (10 partite)

Boston Bruins-Colorado Avalanche

Philadelphia Flyers-Dallas Stars

Vegas Golden Knights-NY Rangers

VENERDI (4 partite)

Carolina Hurricanes-Detroit Red Wings

Florida Panthers-Minnesota Wild

Chicago Blackhawks-NY Islanders

SABATO (12 partite)

Philadelphia Flyers-Colorado Avalanche

Vancouver Canucks-Toronto Maple Leafs

New Jersey Devils-Dallas Stars

DOMENICA (6 partite)

Carolina Hurricanes-Minnesota Wild

Detroit Red Wings-Tampa Bay Lightning

Seattle Kraken-Toronto Maple Leafs

Quote Antepost: pokerissimo al comando delle lavagne Stanley Cup

Sempre più aperta la situazione nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup dove troviamo un pokerissimo di 5 squadre al comando, e alla pari in quota @10.50: Canucks, Bruins, Avalanche, Jets e ora anche gli Oilers che tornano in cima tra i favoriti dopo un avvio tremendo. Poco più indietro abbiamo Panthers @11, Stars e Rangers @12 e Hurricanes @13, come i Golden Knights che sprofondano assieme ai Maple Leafs e ai Kings che troviamo @16 volte la posta.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB