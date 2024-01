Pronostici NHL Week 16. Continua spedita la stagione di Hockey su Ghiaccio NHL, facciamo il punto con risultati, betting trend, migliori squadre e giocatori, i big match che ci attendono questa settimana e le quote antepost aggiornate per la vittoria della Stanley Cup. Tutto per scommettere sulla NHL!

Pronostici NHL Week 16: gli Oilers non si fermano più

Iniziamo da Ovest con la Pacific Division perchè al momento i Vancouver Canucks hanno il miglior rendimento dell’intera NHL con 66 punti, ben 7 di vantaggio sui Vegas Golden Knights che però di recente si sono rimessi in moto con 3 vittorie di fila ma i Canucks rispondono con un 7-1 nelle ultime 8, miglior attacco in assoluto come gol segnati (3.8) ma anche 2° miglior difesa come gol concessi (2.5) con un ottimo Thatcher Demko tra i pali. Al 3° posto continua la rinascita degli Edmonton Oilers, arrivati alla striscia record di 13 vittorie consecutive. Per una squadra che sale ce né una che scende, è il caso degli LA Kings che sono riusciti a vincere sono 2 delle ultime 12 partite.

In Central Division troviamo un altra sorpresa al comando, i Winnipeg Jets che con 64 punti non mollano la corsa grazie a 10 vittorie nelle ultime 11 e anche qui a fare la differenza sono la difesa (la miglior con 2.2 gol incassati di media) e il portiere Connor Hellebuyck. I Colorado Avalanche sono però dietro un solo punto e con 9 vittorie nelle ultime 12 non vogliono far scappare gli avversari al comando, in questo caso grazie al 2° miglior attacco per gol segnati (3.7), guidato da Nathan MacKinnon arrivato a 77 punti personali con 213 tiri. Qualche passaggio a vuoto di troppo invece per i Dallas Stars che non trovano costanza con 6 sconfitte e 5 vittorie nelle ultime 11, allontanandosi così 4 punti da una testa della classifica che occupavano qualche settimana fa.

Passiamo a Est, in Atlantic dove troviamo i Boston Bruins al comando con 65 punti grazie alle ultime 4 vittorie, per una squadra molto equilibrata: 4° in difesa e 7° in attacco e che può contare anche sull’effetto TD Garden, con uno dei migliori rendimenti interni della lega (15-3-3). Dietro inseguono a fatica i Florida Panthers con 58 punti e bloccati dalle ultime 4 sconfitte na anche i Toronto Maple Leafs non trovano la giusta costanza e con 2-5 nelle ultime 7 partite sono fermi a 54 punti.

Concludiamo in Metropolitan, al momento la Division con meno qualità, vedendo anche che al comando ci sono i NY Rangers a cui bastano 60 punti per staccare di 4 i Philadelphia Flyers. I Rangers hanno un pò rallentato di recente (3-6 nelle ultime 9), la difesa rimane 9° per gol subiti con gli ottimi Igor Shesterkin e Jonathan Quick a darsi il cambio tra i pali, ma l’attacco troppo spesso non ha prodotto abbastanza nelle ultime settimane. I Flyers però dietro non sembrano avere abbastanza qualità da tenere il passo, seppur modesto, dei Rangers. La qualità ce l’avrebbero i Carolina Hurricanes che però hanno perso 2 delle ultime 3 partite, entrambe col risultato di 2-5, ennesima dimostrazione che in difesa ci sono ancora diverse cose da aggiustare.

Pronostici NHL Week 16: Statistiche e Betting Trend

I Vancouver Canucks non hanno solo il miglior record NHL, ma anche il miglior rendimento nelle scommesse, e unici in doppia cifra con +10.54 unità. In 2° posizione qui troviamo i sorprendenti Detroit Red Wings (+8.81) grazie al 4-1 delle ultime 5 partite in cui erano sempre ampiamente sfavoriti e con quote sopra @2. Al contrario a comandare la flop-10 come peggiori squadre su cui puntare ci sono sempre i disastrosi San Jose Sharks (-15.09) che quasi raddoppiano il passivo dei Minnesota Wild (-8.18) che sono 2° in questa classifica e, approposito di delusioni, al 3° posto ci sono i Toronto Maple LEafs costati -7.71 unità agli scommettitori.

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici NHL Week 16: Big match settimanali

LUNEDI (6 partite)

Boston Bruins-Winnipeg Jets

New Jersey Devils-Vegas Golden Knights

Nashville Predators-Florida Panthers

MARTEDI (9 partite)

Detroit Red Wings-Dallas Stars

Philadelphia Flyers-Tampa Bay Ligthing

NY Islanders-Vegas Golden Knights

MERCOLEDI (7 partite)

Toronto Maple Leafs-Winnipeg Jets

Boston Bruins-Carolina Hurricanes

Vancouver Canucks-St.Louis Blues

GIOVEDI (9 partite)

Ottawa Senators-Boston Bruins

Carolina Hurricanes-New Jersey Devils

Minnesota Wild-Nashville Predators

VENERDI (4 partite)

NY Rangers-Vegas Golden Knights

Pittsburgh Penguins-Florida Panthers

Colorado Avalanche-LA Kings

SABATO (14 partite)

Philadelphia Flyers-Boston Bruins

Edmonton Oilers-Nashville Predators

Winnipeg Jets-Toronto Maple Leafs

DOMENICA (2 partite)

St.Louis Blues-LA Kings

Seattle Kraken-Columbus Blue Jackets

Quote Antepost: gli Oilers in testa alle lavagne per la Stanley Cup

Nel pre stagione ci eravamo esposti col fatto che potesse essere l’anno buono per gli Edmonton Oilers, ma poi un inizio tremendo avevano raffreddato questa pista tornata forte dopo la striscia vincente (ancora attiva nel momento in cui scriviamo) di McDavid e compagni che sono ora i favoriti principali dalle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup.

Certo, le lavagne antepost NHL rimangono apertissime ed incerte, visto che Edmonton è al comando, ma con quota alta @9 volte la posta, non proprio dominante, e Vancouver Canucks, Boston Bruins e Winnipeg Jets tutti in quota @9.50 sono vicinissimi. Anche i Colorado Avalanche @10 non sono da scartare.

