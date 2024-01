Pronostici NHL Week 17. Settimana corta con poche partite di Hockey su Ghiaccio NHL, ma come ogni lunedì andiamo a fare il punto della situazione con le statistiche e i betting trend più interessanti per le scommesse, le classifiche, i migliori giocatori, le quote antepost e i big match di una settimana che di fermerà a mercoledì prima della pausa che ci porterà al All Star Game del 3 febbraio (la regular season torna il 5).

Pronostici NHL Week 17: Oilers da favola, risalgono anche i Golden Knights. Crisi Kings

Apriamo dalla Eastern Conference con l’Atlantic dove rimangono al comando i Boston Bruins che con 71 punti hanno il miglior rendimento (assieme a Vancouver) dell’intera lega, oltre a comandare la propria division con 5 punti di vantaggio sui Florida Panthers. Boston è 7-1 nelle ultime 8 partite grazie alla 4° miglior difesa, ma anche al 6° attacco della NHL, confermandosi una delle squadre più complete. Va detto che Florida prova a tenere il passo con le ultime 4 vittorie, e con la 3° miglior difesa per gol concessi (2° per tiri subiti), ma l’attacco non ha la stessa resa, anche se nessuno va bene come i Panthers in trasferta (17-1-2). Al 3° posto rinascono i Tampa Bay Lightning con 8 vittorie nelle ultime 9, scavalcando così i Toronto Maple Leafs mentre i Detroit Red Wings, dopo un avvio sopra le attese, stanno tornando con i piedi per terra, anzi, con i pattini sul ghiaccio.

In Metropolitan hanno tirato il freno i NY Rangers che sono solo 4-6 nelle ultime 10 partite e mantengono solo un paio di punti di vantaggio sui Carolina Hurricanes in ripresa con 6 vittorie nelle ultime 9, un rendimento che gli ha permesso di superare i Philadelphia Flyers incappati in una striscia di 5 sconfitte consecutive con un numero preoccupante di gol subiti (27).

Passiamo a Ovest, in Pacific Division dove invece i Vancouver Canucks continuano ad andare bene e a tenere a distanza i Vegas Golden Knights che nelle ultime settimane si sono ripresi. Vancouver è però 8-2 nelle ultime 10 partite e ha sia il 2° attacco per gol segnati (3.8) che la 2° difesa per gol concessi (2.6), nonostante offensivamente i Canucks facciano solo 28.3 tiri a sera (27°) e difensivamente ne concedano 30.2 (16°). Grande lavoro però di Thatcher Demko tra i pali, ma nonostante questo Vancouver è anche un ottima squadra da Over (O/U 26-14) e in casa è quasi imbattibile (18-4-2).

Vegas però come detto si è rimessa a vincere ed anche gli Edmonton Oilers incalzano e non si fermano più con una striscia record di 16 vittorie consecutive. L’ultimo ko di Connor McDavid (67 punti personali) e compagni risale al 19 dicembre scorso e dal 24 novembre hanno perso solo 3 partite su 27! Approposito di compagni, nei nostri canali Telegram segnaliamo spesso i tiri in porta di Zach Hyman, arrivato a 169, miglior dato del 4° attacco della lega per gol segnati (3.5) e 2° in tiri effettuati (34.1), segnatevi il suo nome. Non tutti salgono in Pacific, c’è anche chi crolla dopo un ottimo avvio, è il caso dei deludenti LA Kings, fermi a 54 punti (-17 dalla vetta che occupavano fino a qualche settimana fa), una squadra che dal 28 dicembre ha vinto solo 2 partite su 17!

Chiudiamo con la Central, combattutissima tra tre squadre racchiuse in 3 punti nel momento in cui scriviamo. Dietro ci sono i Winnipeg Jets (ma con due partite in meno), anche se arrivano da 3 sconfitte in cui l’attacco ha segnato solo 3 gol (si attende il rientro di Scheifele a metà febbraio) e la difesa, il punto forte di questa squadra (ancora 1° per gol subiti a 2.3) non ha avuto la solita efficacia. Un punticino sopra, in 2° posizione, ci sono i Dallas Stars che arrivano da 3 vittorie (le ultime due in OT) in cui l’attacco ha segnato 14 gol, un attacco che rimane il reparto principale (3° con 3.7 gol segnati di media). Infine al primo posto troviamo ancora i Colorado Avalanche che fanno pure meglio in attacco, il migliore per gol segnati (3.8). Anche gli Avs arrivano da 3 vittorie di fila in cui hanno prodotto la bellezza di 18 gol, inoltre passare in Colorado è davvero complicato (record interno di 20-5-0).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NHL Week 17: Statistiche e Betting Trend

Iniziamo subito col dire che arriviamo da una settimana da Over, col 54.2% delle partite che si sono chiuse sopra la linea di gol totali richiesta, col 45.8% di Under.

La vera sorpresa arriva però dalla miglior squadra come rendimento nelle scommesse, che non è più Vancouver che rimane al 2° posto, ma i St.Louis Blues che approfittano del calo di Detroit e soprattutto di Winnipeg, issandosi al comando di questa classifica statistica con una rendita di +12.24 unità grazie ad un filotto di 5 vittorie di fila, le ultime 4 tutte da sfavoriti con quote almeno @2.50 (fino @3 nella vittoria proprio a Vancouver).

Non c’è nessuna sorpresa invece con i San Jose Sharks che rimangono la peggior squadra come rendimento nelle scommesse con -9.62 unità, anche se di recente sono arrivate 3 vittorie di fila abbastanza inattese e quotate alte, che hanno fatto recuperare molto del maltolto agli scommettitori Sharks. SJ rimane comunque una franchigia imbarazzante, ultima sia in attacco per gol segnati (2.1) e tiri (25.5) e anche in difesa, un vero disastro visto che sono ultimi in tutte le principali statistiche: gol subiti (3.9), tiri (35,5), Penality Kill (71,8%) e anche shutout realizzati (7).

Vediamo ora le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici NHL Week 17: Big match settimanali

LUNEDI (1 partita)

Ottawa Senators-Nashville Predators

MARTEDI (2 partite)

St.Louis Blues-Columbus Blue Jackets

San Jose Sharks-Seattle Kraken

MERCOLEDI (3 partite)

Detroit Red Wings-Ottawa Senators

Nashville Predators-LA Kings

Anaheim Ducks-San Jose Sharks

Quote Antepost: Edmonton sempre meglio per la Stanley Cup

La partenza orribile e ad handicap sembra già un ricordo del passato, ora gli Edmonton Oilers sono caldissimi e sono sempre più al vertice delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup 2024.

Non c’è ancora una squadra che surclassa tutte le altre, ma Edmonton rimane prima, e vede la propria quota calare da 9 a @8 nell’ultima settimana, staccando i Canucks che invece salgono da 9.50 a @10, al pari con Boston Bruins e Colorado Avalanche.

In picchiata i Winnipeg Jets che in una sola settimana salgono da 9.50 a @13 volte la posta, dietro anche a Dallas Stars e NY Rangers, e pari con Vegas Golden Knights, Florida Panthers e Carolina Hurricanes.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB