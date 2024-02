Pronostici NHL Week 18. Arriviamo dal fine settimana di All Star Game che seguiamo come sempre con poco interesse, ma questa pausa ci ha permesso di ricaricare le pile in vista della seconda parte di regular season che inizia con questa week 18 dal 5 al 11 febbraio 2024 che abbiamo analizzato come sempre con tante statistiche, spunti per le scommesse e il programma dei big match che ci attendono.

Pronostici NHL Week 18: Edmonton per il record di vittorie

Visto che la settimana scorsa si è giocato poco per via del NHL All Star Game, per questo report piuttosto che fare il nostro solito aggiornamento sulle varie division, vediamo in previsione cosa potrà succedere nei primi giorni di questa ripresa, e tutti i riflettori sono ovviamente puntati ancora una volta sugli Edmonton Oilers visto che questa settimana di ripresa possono pareggiare la striscia vincente più lunga di sempre (17 nel 1992-93 con i Penguins). Se avessimo puntato €10 sulla vittoria degli Oilers ad inizio di questa striscia vincente, e adesso investito tutto il profitto giocando sempre sulla vittoria di Edmonton, oggi avremmo €4.997 in più!!!

Le prossime due partite di Edmonton però non saranno semplicissime, anche perché saranno entrambe in trasferta, a Vegas il 6 febbraio e ad Anaheim il 9. Gli Oilers sono stati però dominanti nelle ultime 10 partite in cui hanno tenuto un record di 9-1 e ottimi numeri statistici, come un 57% in Corsi 5v5 e anche il 60% di xGF, numeri importanti visto che l’ultima volta che Edmonton ha sfidato i Golden Knights, ha vinto una partita spettacolareper 5-4 con un 55% CF e un 61% xGF.

La pausa potrebbe fare meglio a Edmonton che in stagione ha un record di 3-1 nelle partite giocate dopo 3+ giorni di pausa mentre Vegas fatica a carburare e in questa situazione non ha mai vinto dopo lunghe soste (0-4).

Abbiamo già visto che la settimana scorsa come Edmonton si sia ripresa anche il primo posto delle lavagne di scommesse antepost per la vittoria finale della Stanley Cup 2024, ma gli Oilers possono portare a casa anche premi individuali, ovviamente con Connor McDavid e Leon Draisaitl per l’Hart Trophy, ma attenzione anche al giovane Stuart Skinner, che già lo scorso anno ha chiuso 2° al Calder Trophy, e che si mette in lizza per il miglior portiere quest’anno, con .950SV% e 1.41 GAA, anche se le quote antepost di Skinner per il Vezina Trophy rimangono alte @51 volte la posta.

Pronostici NHL Week 18: Statistiche e Betting Trend

Anche sulle statistiche dell’ultima settimana abbiamo poche variazioni da segnalare. I St.Louis Blues (+11.24 unità) rimangono al vertice come miglior squadra su cui puntare ma la novità arriva dai peggiori, che non sono più i San Jose Sharks che hanno dato piccoli segnali di ripresa, ma Minnesota Wild, e soprattutto NY Islanders che vincendo solo 3 delle ultime 14 partite hanno portato il loro rendimento a -9.70 unità, il peggiore in assoluto nelle scommesse NHL. Di seguito la top-5 e la flop-5 per gli scommettitori:

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici NHL Week 18: Big match settimanali

LUNEDI (2 partite)

Ny Rangers-Colorado Avalanche

Toronto Maple Leafs-Ny Islanders

MARTEDI (8 partite)

Boston Bruins-Calgary Flames

Carolina Hurricanes-Vancouver Canucks

Vegas Golden Knights-Edmonton Oilers

MERCOLEDI (3 partite)

Ny Rangers-Tampa Bay Lightning

Toronto Maple Leafs-Dallas Stars

Chicago Blackhawks-Minnesota Wild

GIOVEDI (7 partite)

Boston Bruins-Vancouver Canucks

Philadelphia Flyers-Winnipeg Jets

Carolina Hurricanes-Colorado Avalanche

VENERDI (3 partite)

Minnesota Wild-Pittsburgh Penguins

Chicago Blackhawks-Ny Rangers

Anaheim Ducks-Edmonton Oilers

SABATO (13 partite)

Ottawa Senators-Toronto Maple Leafs

Florida Panthers-Colorado Avalanche

La Kings-Edmonton Oilers

DOMENICA (2 partite)

Montreal Canadiens-St.Louis Blues

Washington Capitals-Vancouver Canucks

Quote Antepost: aggiornamenti Stanley Cup, Division e premi individuali

Cambia poco rispetto alla settimana scorsa per le quote antepost Stanley Cup 2024 dove gli Edmonton Oilers rimangono al comando, ma andiamo a vedere anche le quote sulle varie division e anche sui principali premi individuali di stagione come Hart Trophy, Vezina Trophy e Calder Trophy, visto che ne abbiamo parlato anche prima.

