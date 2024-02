Pronostici NHL Week 19. La striscia di 16 vittorie di Edmonton si interrompe a Vegas, ad un passo dal record. Da valutare le situazioni delle division a Est, con consigli per le scommesse antepost, e poi andiamo come sempre a vedere i big match che ci attendono questa settimana di NHL (12-18 febbraio 2024) e le quote aggiornate sulla vittoria finale della Stanley Cup 2024, oltre a tante statistiche di squadra e personali, e ai migliori betting trend, nel report settimanale che ti prepara e ti aiuta a giocare le migliori scommesse NHL..

Pronostici NHL Week 19: i Panthers possono insidiare i Bruins in Atlantic. I Canucks non frenano

Iniziamo dalla Pacific Division visto che la striscia vincente degli Edmonton Oilers si è fermata a 16, ad un passo dal condividere il record storico della NHL di 17 vittorie che rimane nelle sole mani di Pittsburgh. Connor McDavid e compagni si sono fermati sul ghiaccio dei Vegas Golden Knights, proprio contro i rivali divisionali che li precedono in classifica, e da allora è arrivata la vittoria ad Anaheim, ma anche la recente sconfitta per 0-4 a LAK. In testa alla Pacific rimangono sempre i Vancouver Canucks che con 76 punti hanno il miglior rendimento dell’intera NHL e stanno facendo il vuoto in Pacific, grazie ad un ottima difesa (5° per gol subiti) e soprattutto al miglior attacco con 3.7 gol segnati di media, nonostante sia solo 27° come tiri in porta (27.9).

Rimaniamo in Western Conference passando in Central dove c’è una novità, i Dallas Stars che con 5 vittorie nelle ultime 6 si prendono il primo posto, scavalcando i Colorado Avalanche che sono reduci da 4 sconfitte consecutive, e la stella MacKinnon non è al 100%, anche se Colorado mantiene il miglior attacco (assieme a Vancouver) con 3.7 gol segnati di media. Il problema è la difesa, 20° con 3.2 gol concessi e ora gli Avs devono guardasi alle spalle anche dai Winnipeg Jets, tornati alla vittoria per 2-1 sui Penguins, dopo 5 sconfitte consecutive. Al 4° posto i sorprendenti St.Louis Blues con 7 vittorie nelle ultime 8, anche se il distacco dal trio di testa sembra troppo ampio per essere colmato.

A Est i Boston Bruins mantengono il comando dell’Atlantic con 8 vittorie nelle ultime 11, in quello che sembra profilarsi come un testa a testa con i Florida Panthers che al momento seguono solo 3 punti dietro e che rispondono con 6 vittorie nelle ultime 7. Entrambe basano le loro forze sulla difesa: quella di Florida è 2° come gol concessi (2.5), quella di Boston è subito dietro al 3° posto (2.6). La differenza sta nei tiri: Florida è 1° in attacco per tiri in porta effettuati (34.2) e 2° in difesa per tiri concessi (27.1), statistiche in cui i Bruins sono solo 21° e 23°, e alla lunga queste statistiche potrebbero farsi sentire, fino a far pendere ilpiatto della bilancia dalla parte di Florida che inoltre al momento si gioca con un ottima quota antepost @2.45 per la vittoria di Atlantic, contro @1.62 di Boston che invece non ha valore. Un pensierino sui Panthers che lo farei.

Chiudiamo in Metropolitan dove al comando ci sono ancora i NY Rangers che si sono rimessi in moto con 4 vittorie di fila in cui l’attacco guidato da Artemi Panarin ha messo a refero 16 gol. NYR ha un vantaggio di 4 punti (con una partita in più nel momento in cui scriviamo) rispetto ai Carolina Hurricanes che hanno perso solo 4 volte nelle ultime 17 partite e sono una squadra molto equilibrata: 11° in attacco per gol segnati (3.3) e 11° anche in difesa (2.9), dove però è la squadra che in assoluto concede meno tiri (mentre in attacco è 2° in Power Play). Insomma, anche qui ci sono margini di miglioramento e anche qui non ci meraviglieremmo di vedere Carolina vincere la division, opzione che al momento troviamo @2.05 di quota antepost.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NHL Week 19: Statistiche e betting trend

Iniziamo col dire che nell’ultima settimana di gioco in NHL hanno dominato gli Under usciti nel 64.9% delle partite, lasciando gli Over solo al 35.1%. Si conferma così il trend dell’ultimo mese che ha visto il 57.3% di partite da Under.

Andando nel dettaglio delle varie squadre, i St.Louis Blues non solo si confermano la miglior squadra su cui puntare, ma aumentano ancora la propria resa (+12.91 unità), così come i Vancouver Canucks (+11.60) che li seguono al 2° posto. Completano questo podio i Philadelphia Flyers (+8.71).

Continua la risalita dei San Jose Sharks che fino a qualche settimana fa erano nettamente i peggiori come rendimento nelle scommesse, ma al momento hanno ben 9 squadre che fanno peggio, tra cui formazioni importanti come New Jersey, Minnesota, Pittsburgh e anche Los Angeles. I peggiori in assoluto sono però i Chicago Blackhawks (-11.28) seguiti dai Seattle Kraken (-10.33) che sono tornati a crollare, poi troviamo i Columbus Blue Jackets (-8.71) davanti ad un altra squadra che dopo un periodo di ripresa è tornata a deludente, i NY Islanders (-8.22).

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici NHL Week 19: Big match settimanali

LUNEDI (4 partite)

New Jersey Devils-Seattle Kraken

NY Rangers-Calgary Flames

Vegas Golden Knights-Minnesota Wild

MARTEDI (11 partite)

Boston Bruins-Tampa Bay Lightning

Toronto Maple Leafs-St.Louis Blues

Dallas Stars-Carolina Hurricanes

MERCOLEDI (3 partite)

Winnipeg Jets-San Jose Sharks

Pittsburgh Penguins-Florida Panthers

Arizona Coyotes-Minnesota Wild

GIOVEDI (12 partite)

Tampa Bay Lightning-Colorado Avalanche

Toronto Maple Leafs-Philadelphia Flyers

St.Louis Blues-Edmonton Oilers

VENERDI (1 partite)

Arizona Coyotes-Carolina Hurricanes

SABATO (13 partite)

Boston Bruins-LA Kings

Dallas Stars-Edmonton Oilers

Vegas Golden Knights-Carolina Hurricanes

DOMENICA (3 partite)

NY Islanders-NY Rangers

Colorado Avalanche-Arizona Coyotes

Pittsburgh Penguins-LA Kings

Quote Antepost: Edmonton rimane al comando delle lavagne

La striscia vincente si sarà anche interrotta, ma gli Edmonton Oilers rimangono i favoriti sulle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup, seguiti a stretto giro da Vancouver Canucks e Boston Bruins, anche se parliamo sempre di tutte quote alte, visto che anche questo trio di favorite sfiora la doppia cifra di quota.

Visto che ci siamo e ne abbiamo parlato anche prima con un paio di consigli a Est, vediamo anche le quote antepost aggiornate sulle vincenti di Division.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB