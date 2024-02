Pronostici NHL Week 20. Vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti dalla regular season di Hockey su Ghiaccio. Florida Panthers squadra del momento anche se il miglior rendimento assoluto rimane quello dei Vancouver Canucks.

Pronostici NHL Week 20: I Florida Panthers scavalcano i Bruins in Atlantic

Oggi iniziamo a Est con l’Atlantic Division dove, dopo tante settimane, non ci sono più i Boston Bruins al comando, ma i Florida Panthers che, a parità di partite giocate, hanno un punto in più grazie a 9 vittorie nelle ultime 10 e la 2° miglior difesa per gol subiti e tiri concessi, ma anche il 10° miglior attacco per gol, 1° in tiri effettuati e 5° anche come conversioni in power play (Florida è la 2° squadra che gioca più tempo in superiorità numerica e quella che gioca meno in assoluto in inferiorità). Florida è anche la squadra che ha vinto di più in trasferta (20-7-1). Boston invece è calata dopo le ultime 4 sconfitte consecutive.

In Metropolitan nuova accelerata dei NY Rangers che con 7 vittorie di fila (13 gol segnati nelle ultime 2) torna a distaccare i Carolina Hurricanes di cui parlavamo bene la settimana scorsa e su cui rimaniamo ottimisti con 7 vittorie nelle ultime 9. Carolina è la squadra che concede meno tiri agli avversari, è 3° in Penality Kill in difesa e 3° anche in attacco come conversione in Power Play. Un altro dei punti di forza degli Hurricanes è la profondità e la qualità del roster. Basti pensare che il 70% dei gol segnati dagli Hurricanes sono arrivati dai cosiddetti gregari, e non dai 3 top-player, una statistica in cui Carolina è la migliore, assieme a Columbus che però non corre per i playoffs, tanto meno per la vittoria della propria division, a differenza degli Hurricanes che per noi possono essere veri contender anche per la vittoria finale di Stanley Cup.

Passiamo a Ovest in Central dove abbiamo i Dallas Stars al comando, altra squadra che ha molte opzioni ed è dietro solo a Carolina e Columbus nelle statistiche già citate prima sui gol segnati dai giocatori secondari (69%). 7 vittorie in 8 partite per Dallas, prima del ko per 3-4 OT in casa contro gli Oilers. Dallas mantiene il primato di gol segnati in NHL (3.7) nonostante il 17° posto nei tiri in porta (30.9) e il 9° posto in Power play (23,3%). Dietro 3 punti ci sono i Colorado Avalanche che però hanno vinto solo 2 delle ultime 7 partite e hanno la 20° difesa per gol concessi, ma il 2° miglior attacco guidato da Nathan MacKinnon. Vincere in Colorado è complicato, gli Avs hanno il miglior rendimento interno (21-5-0). La Central è però combattuta e anche i Winnipeg Jets possono sempre dire la loro, e sono dietro solo 4 punti. I Jets arrivano da 3 vittorie di fila e hanno la miglior difesa con soli 2.3 gol concessi e un grande Connor Hellebuyck tra i pali che nelle ultime 10 partite ha concesso solo 2 gol a sera con un .930SV% e che a quota @1.47 è il super favorito per il Vezina Trophy, il titolo di miglior portiere della stagione, con Tatcher Demko staccato @4.75.

Chiudiamo in Pacific con i Vancouver Canucks che dominano con 80 punti (miglior dato di tutta la lega), per una squadra davvero completa su entrambi i lari del campo: 3° come gol segnati a 3.7 (ma solo 27° come tiri in porta) e 3° anche in difesa con 2.6 gol subiti (ma modesto 13° posto in penality kill). Distanti 12 punti ci sono i Vegas Golden Knights al 2° posto dopo le ultime 2 sconfitte, e in 3° posizione vanno ovviamente segnalati anche gli Edmonton Oilers che però una volta interrotta la striscia vincente da record, hanno un pò balbettato con 3-3 nelle successive 6 partite. Connor McDavid guida un attacco di qualità (5° come gol segnati), ma sta crescendo anche la difesa, e non dimentichiamo che nella striscia vincente il giovane portiere Stuart Skinner aveva tenuto numeri davvero eccezionali (1.46 GAA, .948SV%).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NHL Week 20: Statistiche e Betting Trend

Non cambia nessuna delle prime 3 posizioni come miglior rendimento nelle scommesse moneyline di NHL, con i St.Louis Blues (+12.97 unità) sempre al comando su Vancouver Canucks (+11.56) e su Philadelphia Flyers (-7.40). Salgono i Florida Panthers (+6.83) di cui abbiamo già parlato, e che sale al 4° posto anche qui.

Non cambia nemmeno la peggiore come rendimento nelle scommesse, i Chicago Blackhawks (-11.55 unità) mentre migliorano Columbus e Seattle, con NY Islanders (-10.22) e Ottawa Senators (-9.07) che salgono su questo scomodo podio.

Vediamo anche le statistiche dei migliori giocatori per ruolo e specialità iniziando dalla fase offensiva e a seguire quella difensiva con l’approfondimento settimanale sui portieri.

Pronostici NHL Week 20: Big match settimanali

LUNEDI (10 partite)

St.Louis Blues-Toronto Maple Leafs

Boston Bruins-Dallas Stars

Calgary Flames-Winnipeg Jets

MARTEDI (8 partite)

NY Rangers-Dallas Stars

Winnipeg Jets-Minnesota Wild

Colorado Avalanche-Vancouver Canucks

MERCOLEDI (5 partite)

Montreal Canadiens-Buffalo Sabres

Chicago Blackhawks-Philadelphia Flyers

Edmonton Oilers-Boston Bruins

GIOVEDI (11 partite)

Carolina Hurricanes-Florida Panthers

Calgary Flames-Boston Bruins

Vegas Golden Knights-Toronto Maple Leafs

VENERDI (3 partite)

Columbus Blue Jackets-Buffalo Sabres

Chicago Blackhawks-Winnipeg Jets

Edmonton Oilers-Minnesota Wild

SABATO (13 partite)

Philadelphia Flyers-NY Rangers

Vancouver Canucks-Boston Bruins

Carolina Hurricanes-Dallas Stars

DOMENICA (7 partite)

New Jersey Devils-Tampa Bay Lightning

Pittsburgh Penguins-Philadelphia Flyers

Buffalo Sabres-Carolina Hurricanes

Quote Antepost: Florida sale anche qui

I Florida Panthers @9.50 salgono anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup 2024, agganciando i Vancouver Canucks e avvicinandosi agli Edmonton Oilers @9 che mantengono il primato. In 2° fascia ci sono NY Rangers @10 e Colorado Avalanche @10.50. Salgono i Boston Bruins @11, ora pari con la quota dei Carolina Hurricanes stabili.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB